Luces y sombras del Hospital Virtual del IPS: así opera el servicio que apunta a expandirse

A cuatro meses de su puesta en marcha —y tras casi un año desde su concepción inicial como proyecto estratégico— el Hospital Virtual del Instituto de Previsión Social (IPS) se consolida como una de las herramientas de transformación digital más ambiciosas según las autoridades del seguro social.

Diseñado inicialmente para optimizar la atención de adultos mayores empadronados por ser pacientes con patologías crónicas, el servicio atraviesa una fase crucial de consolidación, superación de barreras operativas y expansión hacia nuevas especialidades médicas.

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En una entrevista exclusiva, el doctor Ángel Núñez, coordinador de la Gerencia de Salud del IPS, analizó en detalle los logros alcanzados, los desafíos que se están superando en la interacción con farmacias y pacientes, así como los próximos pasos para descentralizar la atención médica a través de la telemedicina.

IPS Hospital Virtual: ¿Cómo funciona y cuáles son los resultados?

El funcionamiento del Hospital Virtual del IPS responde a un modelo proactivo donde la institución contacta directamente al asegurado empadronado para ofrecerle la alternativa de una consulta a distancia.

“Desde que empezó a funcionar el Hospital Virtual hasta el corte que hicimos a principios de octubre, habíamos finalizado 2.133 consultas por medios virtuales. Inicialmente son todos pacientes empadronados previamente, donde nosotros desde el IPS les llamamos a pedir el consentimiento para participar de la consulta virtual”, explicó el doctor Núñez.

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Telemedicina en Paraguay: Cifras oficiales, cantidad de consultas y aceptación

El doctor Núñez aseguró a ABC Color que los indicadores cuantitativos revelan una alta efectividad operativa en este primer cuatrimestre de funcionamiento pleno. Según los registros oficiales compartidos por la Gerencia de Salud, la tasa de aceptación y culminación exitosa de los procesos médicos supera las expectativas iniciales de la previsional.

Registros totales de llamadas: 2.380 pacientes contactados por el equipo del IPS.

Consultas finalizadas con éxito: 2.133 atenciones concluidas (incluyendo carga de medicamentos, pedidos de estudios o renovación de empadronamientos).

Tasa de aceptación: Cerca del 90% de aceptación y culminación de todo el proceso por parte de los asegurados convocados.

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El coordinador de la Gerencia de Salud detalló que para sostener este volumen de demanda, el hospital cuenta actualmente con 22 médicos contratados que cubren turnos de lunes a viernes hasta las 19:00 y sábados hasta el mediodía, operando desde 12 estaciones de trabajo equipadas con computadoras de doble pantalla y líneas telefónicas exclusivas.

Según indicó el médico, la directiva institucional apunta a escalar drásticamente la capacidad operativa. Núñez afirmó que en la intención del presidente del IPS, Derlis León, se encuentra ampliar el servicio y “tener al mismo tiempo 200 médicos haciendo llamadas por medio del Hospital Virtual”.

Recetas digitales del IPS: Solución a los bloqueos de medicamentos

Uno de los principales cuellos de botella reportados por los usuarios durante los primeros meses estuvo relacionado con la emisión de recetas digitales y el posterior retiro de fármacos en las ventanillas de farmacia. Muchos pacientes recibían sus prescripciones a través de códigos QR por WhatsApp, pero encontraban inconvenientes logísticos o restricciones de stock en algunas sucursales.

El doctor Núñez reconoció que el origen del problema radicaba en cómo se concibió originalmente el servicio en el plano operativo. “El Hospital Virtual se concibió como una modalidad de atención, pero al bajarlo al plano operativo, lo bajaron como una especialidad de atención. Y ese es el ajuste que estamos haciendo en este tiempo, devolverlo a una modalidad y no a una especialidad”, dijo.

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Otro de los inconvenientes reportados es que en los consultorios físicos tradicionales, los médicos especialistas suelen tener un límite estricto de hasta cuatro medicamentos por receta debido a normativas de uso crónico y especialidad. Sin embargo, al tratarse de pacientes con polipatologías atendidos en el Hospital Virtual, este límite generaba fricciones. Núñez resaltó que desde la Gerencia de Desarrollo y Tecnología, se implementó la liberación del límite de cuatro fármacos por paciente en el Hospital Virtual, volviendo la receta polivalente y transversal a todas las especialidades.

Asimismo, manifestó que se intensificaron las capacitaciones y la emisión de circulares informativas dirigidas al personal de ventanilla y farmacias de áreas clave como el Hospital Central, Hospital de Ingavi y el interior del país, garantizando que los códigos QR emitidos por vía telemática sean reconocidos sin inconvenientes administrativos.

Ampliación de especialidades: Neurología y Pediatría se suman al sistema digital

El plan de crecimiento del Hospital Virtual no se detiene en la medicina general y geriatría. Ante la necesidad de dar cobertura a sectores vulnerables de la población asegurada, la previsional oficializó la incorporación de nuevas ramas médicas complejas.

1. Neurología para adultos y pacientes encamados

El servicio comenzará a integrar consultas telemáticas orientadas a pacientes con secuelas neurológicas, enfermedades crónicas complejas y personas epilépticas que dependen de medicación anticonvulsivante de uso frecuente y cuya movilidad hasta un centro asistencial resulta sumamente complicada.

2. Pediatría y Neurología Pediátrica

Con el objetivo de atender a niños y adolescentes que padecen epilepsia u otras patologías crónicas que aún no alcanzan la edad adulta, el IPS puso en marcha mesas de trabajo con los servicios de pediatría del Hospital Central para iniciar formalmente las atenciones virtuales en la rama infantil.

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“Empezamos la rama pediátrica del Hospital Virtual. Vamos a empezar el proceso de ir ampliando el Hospital Virtual hacia esa rama”, confirmó el doctor Núñez.

Diagnóstico remoto en el IPS: Radiografías y ecografías sin filas ni esperas

Como siguiente hito en la evolución tecnológica de la previsional, el doctor Núñez aseguró que se encuentran diseñando el nuevo protocolo de diagnóstico del Hospital Virtual. Explicó que la innovación permitirá que los médicos a distancia, puedan prescribir estudios complementarios esenciales de forma directa.

“¿Qué implica eso? Que el médico del Hospital Virtual pueda prescribir una radiografía o una ecografía, y que el paciente pueda ir directamente al hospital para hacerse ese estudio, sin necesidad de que tenga que tener una orden física, sin necesidad de hacer otro tipo de trámites como agendarse en el hospital”, detalló el coordinador.

Para lograrlo, el coordinador de la Gerencia de Salud explicó que se está ultimando un enlace directo entre el Hospital Virtual y el Call Center del IPS, permitiendo que el agendamiento de estudios de imágenes se realice de manera fluida durante la misma gestión, evitando la interrupción de llamadas o la necesidad de trámites presenciales redundantes. Núñez sostuvo que las pruebas piloto con radiografías y ecografías ya se encuentran en fase de estructuración técnica para su despliegue operativo definitivo antes de finalizar el año.