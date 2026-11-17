La Municipalidad de Asunción y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA) formalizaron este martes 17 de noviembre un convenio marco de cooperación interinstitucional. El acuerdo fue suscripto por la intendenta Soledad Núñez y el decano Cirilo Jorge Hernáez para aportar asistencia técnica, solucionar el colapso vial y mejorar los servicios de la planta asfáltica de la Dirección de Vialidad de la comuna capitalina.

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El plan contempla el intercambio de conocimientos, la capacitación de recursos humanos y la transferencia tecnológica para optimizar la gestión municipal. Las áreas de trabajo prioritarias abarcan infraestructura vial y la digitalización de servicios mediante el uso de laboratorios y soporte docente.

Las cuatro acciones concretas del soporte técnico de la FIUNA en la capital

La primera acción consiste en un diagnóstico técnico en terreno donde académicos y especialistas acompañaron inspecciones en la Dirección de Vialidad. Evaluaron las instalaciones del laboratorio municipal, las dos usinas asfálticas y los criterios operativos utilizados para definir las rutas prioritarias de bacheo.

Como segunda acción, los técnicos de la facultad identificaron severas falencias estructurales en el proceso productivo del pavimento asfáltico. Constataron la paralización de la usina moderna y el funcionamiento de una planta asfáltica obsoleta que opera sin sistemas automatizados de medición ni dosificación adecuada.

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La tercera acción se enfoca en el reordenamiento y planificación vial con base científica para corregir fallas operativas. La FIUNA aportará asesoramiento especializado en la logística de insumos para estructurar un esquema de bacheo permanente que garantice durabilidad en las calles.

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La cuarta acción integrará de manera activa al cuerpo docente, estudiantes e investigadores universitarios en la solución de problemas urbanos. Este capital humano colaborará de forma directa en los proyectos de infraestructura y modernización tecnológica previstos para el periodo de gestión.

Los 4 ejes de la cooperación de FIUNA con la Municipalidad de Asunción

Diagnóstico técnico en la Dirección de Vialidad.

Evaluación del proceso productivo de asfalto

Reordenamiento y planificación vial con base científica

Aporte de infraestructura y capital humano.

Antecedentes de la Dirección de Vialidad: crisis, deudas y la pesada herencia administrativa

Estos trabajos de asistencia técnica intervienen sobre la Dirección de Vialidad, un área marcada por graves antecedentes de irregularidades administrativas. La dependencia atravesó un escándalo de recaudación paralela y desvío de recursos conocido como la trama de la “mafia del asfalto”.

Las denuncias presentadas por los concejales Pablo Callizo (PPQ) y Maximiliano Seiferheld (PDP) ante el Ministerio Público derivaron en procesos de sumario administrativo para 21 funcionarios municipales. Los implicados fueron apartados de sus cargos y puestos a disposición de la Dirección de Recursos Humanos mientras continúan las investigaciones jurídicas.

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En el plano técnico, la infraestructura arrastra un colapso operativo reflejado en el desabastecimiento de materias primas básicas. Las deudas acumuladas con proveedores particulares limitan la adquisición de piedra triturada indispensable para la producción diaria de mezcla asfáltica en caliente.

Ante este escenario de maquinaria en desuso y limitaciones presupuestarias heredadas de la administración saliente, la alianza con la FIUNA busca dotar a la comuna de información técnica rigurosa para ordenar las inversiones y priorizar la recuperación vial.