Máquinas de votos: ANR y TSJE dan por “terminada” la auditoría y el PLRA inicia la suya mañana

Culmina así las dos jornadas en que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), ente presidido por Jorge Bogarín González (ind), convocó a los apoderados técnicos de los movimientos internos de la ANR para una singular revisión exprés de las máquinas de votación a días de las internas municipales del 7 de junio.

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La revisión había sido solicitada por la disidencia colorada, sector que urgió paralizar el cronograma electoral hasta que se realice una auditoría profunda a la programación de los aparatos.

Las dudas contra los aparatos se instalaron después de revelarse que la proveedora, Comitia MSA desde el año pasado tiene como representantes en Paraguay a gerentes del grupo Ueno, exsocios del presidente Santiago Peña.

El cartista Santiago Brizuela, presidente del Tribunal Electoral Partidario de la ANR, hoy agradeció la apertura del TSJE y sostuvo que esta verificación “no hace más que brindar garantía y tranquilidad a todos los segmentos participantes del Partido Colorado”.

“Todas las preguntas de los representantes técnicos de los movimientos internos han sido 100% satisfechas”, aseveró.

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Brizuela dijo que el TSJE entendió que “además de la parte técnica existe un proceso político que hay que cubrir”, para dar credibilidad, garantías y transparencia a la ciudadanía.

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Según la Justicia Electoral, en estas dos jornadas de revisiones participaron 16 apoderados técnicos y representantes de la ANR.

Supuestamente todos pudieron verificar el estado y funcionamiento de la tecnología electoral, así como realizar consultas sobre las máquinas de votación, que serán utilizadas en los comicios internos de las organizaciones políticas.

El ente insistió en que la auditoría real ya se realizó del 2 al 27 de febrero.

Liberales, con opiniones dispares, inicial hoy su auditoría

Esta revisión técnica prosigue mañana miércoles 27 y el jueves 28 de mayo, dirigida a los apoderados técnicos y representantes del Tribunal Electoral Independiente (TEI) del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), órgano interno presidido por Gustavo Bernal.

Dentro del PLRA, el titular de la agrupación, Hugo Fleitas, días atrás encabezó una reunión del Comité Político para debatir las denuncias de un sector del partido que sostiene que las máquinas de votación están diseñadas para el fraude electoral. Este sector es liderado por el senador Ever Villalba, aspirante a la presidencia del PLRA.

En dicha reunión se concluyó que “debe mantenerse alerta en cuanto al funcionamiento de las máquinas electorales” y los presentes “insistieron en la necesidad de tomar las precauciones correspondientes y hacer respetar la voluntad popular”.

Esta postura no convenció al senador Villalba, quien acusó a Carlos Díaz Casabianca, designado como apoderado informático del PLRA para el control de las máquinas de votación, de se un “infiltrado” cartista que responde al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC). Además, sostuvo que su nombramiento fue definido en el entorno político del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia.

Sin embargo Fleitas manifestó que el partido comprobó tanto su idoneidad técnica de Díaz Casabianca como sus “inclinaciones políticas” antes de designarlo como apoderado técnico.

Dentro de la oposición surgen más sectores en contra “de meter miedo” con “teorías de conspiración” a los electores. La diputada Johanna Ortega (PPS) dijo que confiaban en la auditoría técnica de febrero y advirtió que esta campaña solo desalentaría a los electores a acudir a las mesas de votación.