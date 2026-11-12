US$ 855 millones: Estado pide intervención en causas penales relacionadas a Ueno

El procurador general de la República, Samuel Rojas, informó hoy que la institución presentará un pedido de intervención en las causas penales relacionadas con el caso Ueno Bank, a fin de tener conocimiento de todas las actuaciones y precautelar los intereses patrimoniales del Estado.

En rueda de prensa en el Palacio de López, Rojas refirió el pedido de intervención del Estado paraguayo, en calidad de víctima, en las causas penales vinculadas al caso Ueno Bank —de manera a colaborar con el Ministerio Público y sin interferir en las actuaciones fiscales.

Dijo que así podrá monitorear las actuaciones y plantear cualquier cuestión en coordinación con el Ministerio Público. “El objetivo sobre todas las cosas es precautelar los intereses patrimoniales de la República y velar porque los responsables de la comisión de los hechos punibles asuman las consecuencias mediante la ejecución de la demanda de daños y perjuicios”, expresó el procurador.

El funcionario indicó que la participación de la Procuraduría busca agregar una contundencia a la persecución de los hechos punibles, a fin de “dar un mensaje serio y fuerte a la ciudadanía”. Aclaró que esta participación no implicará ninguna interferencia con el trabajo de los fiscales del Ministerio Público que, según dijo, “están haciendo un trabajo exhaustivo” y que la intención es, en todo caso, “cooperar y trabajar coordinadamente con ellos”.

Al cierre de setiembre último, se estima que entre fondos públicos, del Instituto de Previsión Social (IPS) e Itaipú depositados en Ueno, rondan los US$ 855 millones.

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Instituciones que demandaron a Ueno

Instituto de Previsión Social (IPS): Formalizó una denuncia penal contra Ueno Bank y el BCP debido a los más de US$ 516 millones comprometidos de la previsional. Formalizó una denuncia penal contra Ueno Bank y el BCP debido a los más decomprometidos de la previsional. Banco Central del Paraguay (BCP): Presentó una voluminosa denuncia formal ante el Ministerio Público (con más de 2.200 páginas de elementos probatorios) tras iniciar el proceso de resolución de la entidad bancaria. Presentó una voluminosa denuncia formal ante el Ministerio Público (con más de 2.200 páginas de elementos probatorios) tras iniciar el proceso de resolución de la entidad bancaria. Itaipú Binacional: Presentó una denuncia penal a través de su Dirección Jurídica Ejecutiva contra Ueno Bank y sus directivos por los fondos depositados (que incluían G. 115.200 millones y US$ 163,8 millones). Presentó una denuncia penal a través de su Dirección Jurídica Ejecutiva contra Ueno Bank y sus directivos por los fondos depositados (que incluían ANDE (Administración Nacional de Electricidad): Presentó una denuncia penal contra los directivos de Ueno Bank solicitando medidas cautelares para proteger y recuperar los fondos institucionales. La ANDE tiene atrapados en Ueno US$ 21.030.796 y G. 115.887 millones de préstamos que le otorgaron, además de G. 37.285 millones de fondos propios, informó el ente. De acuerdo a los datos, la devolución dependerá de la disponibilidad de activos y sin plazo definido. Presentó una denuncia penal contra los directivos de Ueno Bank solicitando medidas cautelares para proteger y recuperar los fondos institucionales. La ANDE tiene atrapados en Uenode préstamos que le otorgaron, además deinformó el ente. De acuerdo a los datos, la devolución dependerá de la disponibilidad de activos y sin plazo definido. El ministro de Economía, G. 250.000 millones (US$ 38,71 millones) de excedentes de la Caja Fiscal en Ueno Bank se basó en los datos que las calificadoras certificaron. Óscar Lovera , confirmó que la colocación de los(US$ 38,71 millones) de excedentes de laen Ueno Bank se basó en los datos que las calificadoras certificaron. El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas ( presentó una denuncia penal contra los directivos de Ueno Bank por presunta estafa y lesión de confianza, tras el colapso financiero de la entidad. El director jurídico de la institución, Juan Lebrón, confirmó que buscan recuperar G. 40.000 millones en fondos de reserva públicos, al tiempo de llevar tranquilidad a los funcionarios al asegurar que los salarios y servicios no corren riesgo. SENAVE) presentó una denuncia penal contra los directivos de Ueno Bank por presunta estafa y lesión de confianza, tras el colapso financiero de la entidad. El director jurídico de la institución, Juan Lebrón, confirmó que buscan recuperaren fondos de reserva públicos, al tiempo de llevar tranquilidad a los funcionarios al asegurar que los salarios y servicios no corren riesgo. La Caja de Jubilaciones de Itaipú (Cajubi) presentó una denuncia por supuesta estafa ante la Fiscalía contra los exdirectivos de Ueno Bank y del Banco Central del Paraguay (BCP). informó que mantiene unos G. 100.692 millones en Ueno Bank, el 2,8% de sus activos, y habló de una “exposición acotada”, a través del comunicado N.º 32/2026, divulgado el 4 de noviembre pasado. La cifra es 2,4 veces los G. 41.300 millones que figuraban en su Memoria al cierre de 2025. presentó una denuncia por supuesta estafa ante la Fiscalía contra los exdirectivos de Ueno Bank y del Banco Central del Paraguay (BCP). informó que mantiene unosen Ueno Bank, el 2,8% de sus activos, y habló de una “exposición acotada”, a través del comunicado N.º 32/2026, divulgado el 4 de noviembre pasado. La cifra es 2,4 veces losque figuraban en su Memoria al cierre de 2025. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) confirmó que presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público para que se investiguen los hechos relacionados con la situación financiera de Ueno Bank y las posibles responsabilidades penales de sus directivos en el manejo de recursos institucionales. Conatel retiró G. 70.000 millones que tenía depositados en otros bancos y los trasladó a Ueno Bank en octubre, apenas semanas antes de la caída de la entidad. Ahora, difícilmente podrá recuperar esos recursos. Sus directivos justificaron la decisión alegando que no podían imaginar la situación financiera de un banco privado y que se guiaron por los indicadores oficiales del BCP. confirmó que presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público para que se investiguen los hechos relacionados con la situación financiera de Ueno Bank y las posibles responsabilidades penales de sus directivos en el manejo de recursos institucionales. Conatel retiróque tenía depositados en otros bancos y los trasladó a Ueno Bank en octubre, apenas semanas antes de la caída de la entidad. Ahora, difícilmente podrá recuperar esos recursos. Sus directivos justificaron la decisión alegando que no podían imaginar la situación financiera de un banco privado y que se guiaron por los indicadores oficiales del BCP.

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