Ambos equipos persiguen el sueño de asegurar un lugar en los torneos continentales de 2026. Olimpia, dirigido por Éver Hugo Almeida, se encuentra en un momento crucial. A pesar de llevar dos partidos sin conseguir la victoria, el Decano se mantiene firme en la lucha por la Copa Sudamericana. Con 45 puntos, ocupa la sexta posición en la tabla anual, con una ventaja de 3 puntos sobre Recoleta FC y 5 sobre Sportivo Ameliano, lo que le permite mantenerse en zona de clasificación.

Por su parte, Sportivo Trinidense, comandado por José Arrúa, ya selló su permanencia en la Primera División de Paraguay. El Triki se ubica en el cuarto puesto de la tabla acumulada con 54 puntos, lo que también le asegura un lugar en la Copa Sudamericana. Además, se encuentra a tan solo 7 puntos de los líderes Libertad y Cerro Porteño, quienes actualmente tienen cupos para la Copa Libertadores.

Olimpia vs. Sportivo Trinidense: minuto a minuto en vivo

18:00 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador, Éver Hugo Almeida presentará el siguiente equipo para enfrentar a Sportivo Trinidense: Lucas Verza; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Manuel Capasso y Héctor David Martínez; Rodney Redes, Hugo Quintana, Richard Ortiz e Iván Leguizamón; Eduardo Delmás y Carlos Sebastián Ferreira. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

⚽️ 𝐓𝐨𝐫𝐧𝐞𝐨 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐬𝐮𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟓.



📋 Nuestra alineación para el encuentro de esta noche.



¡Vamos, Decano! ⚔️ #SoyDelOlimpia ⚪️⚫️⚪️ pic.twitter.com/wU0ReUs1qM — Club Olimpia (@elClubOlimpia) September 19, 2025

18:00 Trinidense, con once definido

El conductor de la “cruz amarilla”, José Gabriel Arrúa anuncia el siguiente once para medirse con Olimpia: Matías Dufour; Axel Cañete, Maximiliano Centurión, César Benítez y Sergio Mendoza; Tomás Rayer, Luis de la Cruz, Gustavo Viera y Juan Salcedo; Joel Román y Néstor Camacho. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

17:45 Olimpia vs. Sportivo Trinidense, por la recuperación y una copa...

Olimpia y Trinidense disputan hoy la 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Decano y el Triki juegan en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción: empieza a las 19:00, hora de nuestro país, con arbitraje de Derlis López.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

17:30 A qué hora juega Olimpia vs. Trinidense y dónde ver en vivo

Olimpia y Sportivo Trinidense disputan hoy la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

17:15 José Arrúa sobre la posibilidad de dirigir Cerro Porteño: “Escuchar, siempre voy a escuchar”

En una entrevista con Cardinal Deportivo, el actual director técnico de Sportivo Trinidense, José Gabriel Arrúa, se refirió a la posibilidad de asumir la conducción de Cerro Porteño tras la destitución del argentino Diego Hernán Martínez. El hijo de Saturnino “Nino” Arrúa aseguró que nadie del entorno azulgrana se ha comunicado con él, pero dejó claro que está dispuesto a escuchar cualquier propuesta.

17:00 Trinidense: Par de bajas en la Cruz amarilla

Dos jóvenes que venían teniendo un alto rendimiento no podrán ser alistados el viernes en Sportivo Trinidense, que lidiará contra Olimpia, en el Defensores del Chaco, a las 19:00.

16:45 Olimpia: Debutante con “linaje franjeado”

Olimpia medirá fuerzas el viernes con Sportivo Trinidense en Sajonia, a las 19:00. El entrenador Éver Hugo Almeida prepara un debutante, por la necesidad de cumplir con el reglamento y así evitar una multa y la reducción de tres puntos.

16:30 APF avanza en el proyecto del Fair Play Financiero junto a expertos de FIFA

La Asociación Paraguaya de Fútbol inició reuniones con representantes de la FIFA, en el marco del proyecto Fair Play Financiero. Esta iniciativa, presentada semanas atrás a los clubes de la Primera División, busca fortalecer la responsabilidad financiera y la sostenibilidad económica del fútbol paraguayo.

16:15 El club paraguayo mejor ubicado en el ranking mundial de clubes de la IFFHS

Según la última actualización del ranking mundial de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), Libertad se posicionó como el equipo mejor rankeado del país, logrando ser el único representante nacional en el exclusivo Top 100.

16:00 Olimpia: Nivel de tolerancia se reduce al mínimo

En Olimpia, el nivel de tolerancia se redujo considerablemente, debido al delicado presente deportivo.

15:45 Olimpia: Horrible temporada franjeada

Olimpia afronta una temporada para el olvido. Quinto puesto en el torneo Apertura, antepenúltimo en el Clausura –en pleno desarrollo– y eliminado de la fase de grupos de la Copa Libertadores, al quedar en el fondo de la clasificación.

15:30 Olimpia tras el 1-4: ¡Es el más goleado del torneo Clausura!

Olimpia perdió 4-1 con Nacional y es el equipo que más goles recibió en el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

15:15 Olimpia: ¿A cuántos puntos quedó de la Copa Libertadores?

Olimpia perdió 4-1 con Nacional, encadenó la segunda derrota consecutiva y descendió un lugar en la tabla acumulativa.

15:00 Olimpia: de la humillante caída 4-1 a estar ¡décimo en la tabla!

Olimpia sufrió la segunda derrota del ciclo Éver Hugo Almeida y bajó al décimo lugar de la tabla de posiciones del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.