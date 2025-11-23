Para Cerro Porteño, la ecuación es sencilla pero la presión es máxima: solo sirve la victoria. Comandado por Jorge Bava, el líder de la clasificación está forzado a mantener, al menos, su punto de ventaja sobre su escolta, Guaraní, que juega simultáneamente. Si el “Ciclón” triunfa ante Libertad y, paralelamente, Guaraní no logra sumar los tres puntos, la sequía de cuatro años terminará y la fiesta de la consagración estallará hoy mismo en Asunción. A pesar de las bajas, la plantilla azulgrana sabe que depende de sí misma para alcanzar la gloria.

Si bien Libertad, el vigente campeón del Apertura, viene teniendo un segundo semestre para el olvido y ocupa las últimas posiciones, llega a este choque con la motivación de un verdugo de campeonato. Dirigido por el cuestionado Pablo Guiñazú, el “Gumarelo” acaba de tomar aire son su triunfo ante Guaraní, rompiendo una racha de siete partidos sin ganar. Ahora, su misión es clara: ser el verdugo de Cerro Porteño y demostrar que, a pesar de su mala temporada, sigue siendo un equipo de peso. Sin chances de pelear por nada más que el honor, Libertad jugará exclusivamente por la dignidad para impactar directamente en la definición épica del Clausura.

Cerro Porteño vs. Libertad: minuto a minuto en vivo

15:45 Cerro Porteño y la posibilidad de ser campeón ante su gente

Cerro Porteño enfrenta hoy a Libertad por la penúltima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón y el Gumarelo juegan a las 18:00, hora de nuestro país, en el estadio La Nueva Olla de Barrio Obrero de la ciudad de Asunción.

15:30 A qué hora juega hoy Cerro Porteño vs. Libertad y dónde ver en vivo

15:15 Posible definición del Clausura 2025

Los campeonables Cerro Porteño y Guaraní libran este domingo la penúltima batalla a distancia en pos del título del Clausura 2025. La 21ª fecha se cierra con dos enfrentamientos en simultáneo, fijados para las 18:00.

15:00 Federico Carrizo se suma a las bajas de Cerro Porteño para el duelo ante Libertad

Cerro Porteño afrontará el partido más importante de la temporada, ante Libertad, con la sensible baja de una de las figuras que venía elevando su rendimiento en las últimas rondas, Federico ‘Pachi’ Carrizo. La noticia fue confirmada por el club mediante un informe médico que indica que el argentino padece un “traumatismo directo en la región del tobillo”.

14:45 Médicos del Parque Azulgrana salvan a joven que sufrió paro cardíaco durante las pruebas

Una situación complicada se vivió esta mañana en el Parque Azulgrana. Según reportes, uno de los jóvenes que se presentó para las pruebas sufrió dos paros cardiacos y fue asistido de inmediato por el cuerpo médico, que contó con los equipos necesarios para realizar una atención primaria efectiva. El adolescente se desplomó durante la jornada de evaluación en la sede de la ciudad de Ypané, lo que generó momentos de gran alarma entre los presentes.

14:30 Blas Romero, designado para el duelo entre Cerro Porteño y Libertad

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dio a conocer la nómina oficial de jueces que tendrán a su cargo los compromisos de la penúltima ronda del Torneo Clausura 2025, fecha en el que se puede definir al campeón del certamen.

14:15 Cerro Porteño: Pachi y su levantada en el momento justo

Federico Carrizo levantó su rendimiento en el momento ideal, para brindar a Cerro Porteño la variedad de juego que le permitió ubicarse en la punta del Clausura 2025, con inmejorables posibilidades consagratorias.

14:00 Activa el grupo incompleto de Cerro Porteño

El plantel de Cerro Porteño cumple con su preparación sin varios de sus integrantes con vistas al partido del domingo contra Libertad, a disputarse en la Nueva Olla, a las 18:00.

13:45 Cerro Porteño: Retorno a las actividades

Los integrantes del plantel de Cerro Porteño retoman este lunes sus actividades después de un día de descanso familiar. Los azulgranas se encuentran muy cerca de la conquista del título del Clausura 2025.

13:30 Libertad: Lorenzo Melgarejo, suspendido

Lorenzo Antonio Melgarejo no podrá participar del duelo que Libertad animará el domingo contra Cerro Porteño por acumulación de tarjetas amarillas.

13:15 Cerro Porteño: Barrio agitado con posible definición

Cerro Porteño afronta una semana especial, la de preparación con vistas a la reanudación del torneo Clausura, con elevadas expectativas consagratorias después de cuatro temporadas.

13:00 Cerro Porteño perdió ¡4-1! con Ameliano en duelo de titulares

Cerro Porteño disputó dos amistosos contra Sportivo Ameliano por la pausa del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón perdió 4-1 en el primero y empató sin goles en el segundo.