Cerro Porteño vs. Libertad: “duelo de campeones” en vivo

El equipo dirigido por Jorge Bava llega con el pecho inflado tras consagrarse campeón del Clausura 2025. Sin embargo, el debut presenta desafíos administrativos: el cuerpo técnico aguarda contrarreloj las habilitaciones de sus cuatro flamantes refuerzos. El objetivo azulgrana es claro: cosechar la mayor cantidad de puntos posibles en el plano local para llegar con tranquilidad al debut continental.

Por su parte, Libertad inicia su camino tras una hegemonía histórica, habiendo conquistado el título en las últimas cinco ediciones del certamen local. La gran novedad en Tuyucuá es el estreno de Francisco “Chiqui” Arce en el banquillo. El experimentado estratega paraguariense regresa a La Nueva Olla, esta vez como rival, con la misión de extender la racha ganadora del “Repollero” y preparar al plantel para los retos internacionales que se avecinan en tres meses.

Cerro Porteño vs. Libertad: minuto a minuto en vivo

19:15 Libertad, con once definido

El conductor de Libertad, Francisco “Chiqui” Arce anuncia el siguiente once para visitar a Cerro Porteño: Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Giménez y Matías Espinoza; Iván Franco, Álvaro Campuzano, Hernesto Caballero y Hugo Fernández; Marcelo Fernández y Lorenzo Melgarejo. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

19:00 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador de Cerro Porteño, Jorge Bava presentará el siguiente equipo para recibir a Libertad: Alexis Martín Arias; Rodrigo Gómez, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros; Fabricio Domínguez Huertas, Robert Piris da Motta, Jorge Morel e Ignacio Aliseda; Harold Santiago Mosquera y Juan Manuel Iturbe. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

📋 Alineación confirmada del Ciclón para enfrentar a Libertad🌪️⚽️ pic.twitter.com/ZpSjxXkKQB — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) January 24, 2026

18:40 Cerro Porteño levanta inhibiciones y habilita a sus nuevas figuras para el debut

En una carrera contra el reloj, Cerro Porteño logró destrabar su situación ante la FIFA a solo horas del estreno en el torneo Apertura. Tras confirmarse el levantamiento total de las cinco inhibiciones que pesaban sobre la institución, el “Ciclón” recibió la luz verde para inscribir a sus refuerzos y utilizarlos este sábado por la noche en el duelo ante Libertad, a disputarse en La Nueva Olla.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

18:25 La administración Zapag destinó casi 10 millones de dólares en fichajes

La reciente Asamblea General Ordinaria de Cerro Porteño dejó al descubierto el imponente músculo financiero de la entidad. Durante la aprobación de la Memoria y Balance 2025, la administración encabezada por Juan José Zapag presentó un informe detallado que ratifica una inversión masiva en el mercado de pases, consolidando un plantel de alto costo con el objetivo de recuperar el protagonismo deportivo.

18:10 Cerro Porteño registra un pasivo de casi 50 millones de dólares en deudas financieras

El ejercicio contable 2025 de Cerro Porteño quedó oficialmente ratificado tras la Asamblea de Aprobación de Memoria y Balance. Uno de los datos centrales del balance aprobado por unanimidad es la deuda total de la institución, que asciende a 48.100.000 dólares. Este pasivo, que ya había generado ciertos comentarios antes de la reunión, representa uno de los mayores desafíos para la próxima comisión directiva.

17:45 Debuta el campeón: Cerro y un clásico con Libertad de Francisco Arce

Cerro Porteño y Libertad disputan hoy la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón, vigente campeón del fútbol paraguayo, y el Gumarelo de Francisco Arce juegan a las 20:15, hora de nuestro país, en La Nueva Olla.

17:30 A qué hora juega Cerro Porteño vs. Libertad y dónde ver en vivo

Cerro Porteño y Libertad disputan hoy la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

17:15 Los árbitros para la primera fecha del Apertura 2026, con dos “platos fuertes” de entrada

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol oficializó las designaciones de los jueces para la primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Copa de Primera. El arranque del campeonato genera una expectativa especial, ya que el calendario propone de entrada dos enfrentamientos de alto impacto que marcarán desde el inicio el termómetro del fútbol local.

17:00 Pablo Vegetti: “Vengo a un club que viene de salir campeón y quiere pelear la Libertadores”

En una concurrida conferencia de prensa celebrada este mediodía, Cerro Porteño presentó oficialmente a sus cuatro nuevas incorporaciones para la temporada. Sin embargo, casi todos los focos de atención y la expectativa de los medios de prensa se centraron en una figura: el experimentado goleador argentino Pablo Vegetti (37 años), quien llega como el fichaje estrella del “Ciclón”.

16:45 Cerro Porteño y una bienvenida “de película” para Pablo Vegetti

Tras una negociación que mantuvo en vilo a la afición durante semanas, el humo blanco finalmente apareció en Barrio Obrero. Cerro Porteño hizo oficial este miércoles el arribo de Pablo Vegetti (37 años), el delantero argentino que asume la responsabilidad de ser el referente ofensivo del proyecto azulgrana para la temporada 2026.

16:30 “Gatito” Fernández se queda en Cerro con el desafío de recuperar el puesto

El mercado de pases en Barrio Obrero parece haber despejado una de sus mayores incógnitas. Roberto “Gatito” Fernández continuará defendiendo los colores de Cerro Porteño, según la información proporcionada por el periodista Jorge Izquierdo (ABC Cardinal). El guardameta ha decidido quedarse en el club con un objetivo claro: recuperar el protagonismo perdido.

16:15 Si Rejala fuese el presidente electo en Cerro Porteño

El último día del primer mes de este año se realizará la asamblea ordinaria en la que se elegirá al nuevo titular de Cerro Porteño. Y si Carlos Rejala es el presidente...

16:00 Gustavo Alfaro marca presencia en el entrenamiento de Cerro Porteño

La sesión matinal de entrenamiento de este martes en Cerro Porteño tuvo un matiz especial. Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección Paraguaya, se hizo presente en las instalaciones de La Nueva Olla para seguir de cerca la actualidad del plantel azulgrana y estrechar lazos con los protagonistas del Ciclón.

15:45 Libertad: El Guma cuenta con una base interesante

Pese a las bajas, Libertad cuenta con una base por demás interesante para el partido del sábado contra Cerro Porteño, fijado a las 20:30, en Barrio Obrero.

15:30 Cerro Porteño: Pesado debut para el campeón

Cerro Porteño tendrá de entrada un duro hueso de roer en el torneo Apertura. El sábado enfrentará en La Nueva Olla al Libertad de Francisco “Chiqui” Arce, a las 20:15.