Médicos se plantan firmes en tercer día de paro por reajuste salarial

La huelga nacional de médicos del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) convocada por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) ingresó este miércoles en su tercera jornada con un panorama marcado por la alta tensión, hospitales públicos desiertos, movilizaciones frente a las carteras de Estado y un intenso cruce de cuestionamientos en torno a las prioridades presupuestarias del Gobierno.

Lea más: Médicos copan calles de Ciudad del Este en la tercera jornada de huelga general

Mientras el paro de los profesionales de blanco se mantiene firme en demanda de un reajuste salarial postergado por más de una década y mejores condiciones laborales en todo el sistema público, el conflicto entra en una etapa institucional clave ante la presión por destrabar las negociaciones y alcanzar un acuerdo.

Huelga de médicos: El impacto en los centros asistenciales de referencia

En distintos puntos del país, el paro se refleja en una merma drástica en la afluencia de pacientes a los consultorios ambulatorios, cuyas citas están siendo reprogramadas para las próximas semanas. En el Hospital Nacional de Itauguá (HNI), por ejemplo, uno de los centros de alta complejidad más importantes del sistema público, las postales de la tercera jornada mostraron salas de espera inusualmente vacías en áreas como Clínica Médica, donde los usuarios optaron por no acudir ante la incertidumbre instalada.

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA) también dispuso un sistema especial de guardias en el Hospital de Clínicas, acompañando la movilización gremial sin descuidar las prestaciones críticas.

Lea más: Médicos de Ñeembucú marcharon en reclamo de reajuste salarial

Por su parte, la Arquidiócesis de Asunción emitió un comunicado instando a las partes a un diálogo serio y constructivo, recordando que la salud es un bien fundamental que debe armonizarse con el legítimo reclamo laboral de los trabajadores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La polémica por el despliegue de ambulancias para el Mundial de Rally

Uno de los puntos de mayor fricción y malestar durante la jornada se originó debido al Mundial de Rally. Médicos y manifestantes viralizaron imágenes de una extensa caravana de ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) destinadas a la cobertura de la competencia internacional.

La movilización de decenas de unidades sanitarias desató duras críticas por parte del gremio médico, que denunció una contradicción institucional: mientras pacientes en hospitales regionales aguardan semanas por traslados o carecen de móviles adecuados para derivaciones urgentes, se destinan recursos logísticos masivos a un evento deportivo. Desde Sinamed cuestionaron duramente que la voluntad política y los medios materiales aparezcan con rapidez para citas de alta visibilidad, pero escaseen en el día a día de la salud pública.

Lea más: Médicos y estudiantes mantienen movilización y bloqueo intermitente de la PY08 en San Pedro

En respuesta, Gustavo Ortiz, viceministro de Salud Pública, salió al paso de las críticas y aseguró que la cobertura del rally no desabastece a los hospitales del país. Afirmó que el operativo cuenta con 44 ambulancias, clínicas móviles y unidades aéreas bajo un esquema de redistribución regional. El funcionario afirmó que Paraguay cuenta actualmente con 427 ambulancias operativas y supera el estándar de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugiere entre 258 y 259 unidades para la población nacional.

Trabas en la mesa de diálogo: el pulso entre el reajuste salarial y la propuesta oficial

En el plano político y económico, las negociaciones encabezadas por el Ministerio de Trabajo junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no han arrojado acuerdos definitivos.

Los médicos exigen un reajuste salarial de G. 3.000.000 por cada vínculo de 12 horas semanales, elevando el sueldo base a unos G. 8 millones. Argumentan que el poder adquisitivo se ha erosionado gravemente tras 14 años de congelamiento salarial, periodo en el cual el salario mínimo legal ha tenido incrementos acumulados muy superiores.

Por su parte, el Poder Ejecutivo sostiene que un aumento lineal generalizado tendría un impacto fiscal insostenible, estimado en más de US$ 100 millones anuales, y que las arcas del Presupuesto General de la Nación (PGN) no disponen de dichos recursos.

Lea más: “No somos patoteros”, dicen médicos a la ministra Barán ante negativa de hablar con ellos

En contrapartida, la ministra de Salud, María Teresa Barán, propuso la implementación de una carrera médica basada en escalafones y mérito académico, una alternativa que fue rechazada tajantemente por los sindicatos, quienes tildaron la propuesta de vaga e insuficiente para resolver la urgencia económica del sector.

Durante una protesta frente al Ministerio de Economía, los dirigentes gremiales tildaron de “falacia” la falta de presupuesto, contrastando la negativa oficial con los cuestionados gastos superfluos y los antecedentes de contrataciones y altos salarios asignados a familiares de legisladores y operadores políticos en otros estamentos del Estado.

Mediación parlamentaria sin resultados

Ante la falta de avances con el Ejecutivo, la mesa directiva de la Cámara de Diputados, encabezada por el legislador Raúl Latorre, recibió a los representantes médicos para asumir un rol de mediadores. Tras reuniones con el presidente Santiago Peña, el titular de la Cámara Baja reconoció que “no hay una posición definida” y que los planteamientos económicos deberán ser evaluados de cara a la discusión del PGN 2027.

Lea más: Crónica de una crisis: huelga de médicos sacude al gobierno de Peña

Mientras tanto, desde el Viceministerio de Trabajo recordaron que la vigencia legal de la actual huelga se extiende formalmente hasta este viernes 28 de agosto, advirtiendo que cualquier intento de extender la medida de fuerza será declarada ilegal.

Médicos se organizan para llegar a Encarnación y anuncian unas 50 renuncias

Tras una tensa reunión mantenida esta tarde con las autoridades del MEF, el sector médico ratificó que no dará el brazo a torcer y confirmó la continuidad de la huelga general. Lejos de llegar a un acuerdo, el encuentro profundizó el malestar gremial ante la falta de respuestas financieras concretas, endureciendo una medida de fuerza que ya ingresa en su tramo más crítico.

Ante la falta de acuerdos, el conflicto adoptará una escala internacional. Sinamed anunció que este jueves trasladarán sus movilizaciones hasta la ciudad de Encarnación, aprovechando la gran vitrina global que representa el desarrollo del Mundial de Rally. La protesta busca copar el escenario deportivo con reclamos visibles para interpelar directamente al Ejecutivo y exponer ante la mirada extranjera la precariedad del sistema de salud pública paraguayo.

La situación, lejos de descomprimirse, amenaza con agravar el colapso asistencial. La doctora Rossana González, secretaria general del Sinamed, aseveró que el gremio ya se encuentra implementando medidas de presión extremas ante la insostenibilidad laboral. Confirmó la dimisión masiva de profesionales especialistas, reportando un primer grupo de 50 renuncias, de las cuales 40 corresponden a médicos del emblemático Hospital Pediátrico Acosta Ñu, situación que de confirmarse golpeará severamente áreas altamente sensibles de la atención infantil.

Sobre la continuidad de la huelga, los líderes de Sinamed señalaron que evaluarán en asamblea los pasos a seguir una vez concluido el plazo legal, sin descartar nuevas acciones de protesta si el Gobierno continúa sin presentar una propuesta financiera concreta que satisfaga las reivindicaciones históricas del personal de blanco.