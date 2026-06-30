Títulos falsos: exdirectora del MEC vinculada a Arévalo niega responsabilidad

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), realizó hasta la fecha cinco cambios de directores generales o de nivel, tras el escándalo por la emisión de títulos falsos, registrados de manera irregular en el sistema del ministerio, según lo manifestado por el titular de la cartera, Luis Ramírez.

Pero, la única modificación que se dio a conocer públicamente fue la de Zulma Díaz Penayo, quien era directora general de Universidades hasta el 19 de junio. En su lugar, por decreto presidencial designaron a Carmen Paredes Subeldía.

Díaz Penayo emitió un comunicado en el cual niega responsabilidad en la trama de los documentos apócrifos, que fue denunciada públicamente y ante la Fiscalía por el MEC, luego de que las autoridades se vieron acorraladas por la enorme cantidad de reclamos en toda la República.

El ministro Ramírez, había anunciado la presentación de 250 denuncias por diplomas universitarios no auténticos ante el Ministerio Público, aunque finalmente presentó 145 casos, los cuales serán investigados por un equipo liderado por tres agentes fiscales. Además, denunció que se instaló un sistema para avalar documentos apócrifos por parte de 500 usuarios que realizaron 130.000 acciones ilegales en el Registro Único del Estudiante (RUES).

Títulos falsos: esto alega la exdirectora del MEC

Como primer punto, la exdirectora Zulma Díaz Penayo, separada del cargo y puesta a disposición de Recursos Humanos, alegó que la Dirección General que estaba bajo su liderazgo, tiene como responsabilidad el mantenimiento del Registro Nacional de Carreras, el seguimiento de la información sobre ofertas académicas habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), y emitir dictámenes técnicos en materia de registro de títulos en los casos puestos a su consideración.

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“Esta dirección nunca tuvo competencia para recibir, verificar, analizar o registrar títulos de educación superior", indicó en su escrito.

Luego, tiró la pelota a otra oficina de la cartera educativa, la Dirección de Registros de Títulos. “La legislación vigente establece de manera clara que el registro de títulos corresponde exclusivamente a la Dirección de Registro de Títulos, dependiente del Viceministerio de Educación Superior y Ciencias. Por ello, rechazo categóricamente cualquier intento de atribuirme responsabilidades sobre procedimientos en los que jamás tuve competencia ni intervención”, apuntó.

Según dijo, desde que está en el MEC, en el año 2000 como docente de aula y desde el año 2007 en oficinas centrales; su único compromiso fue trabajar por una “educación pública basada en la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento institucional”. Agregó que durante su gestión última, inició procesos para reglamentar el Registro Nacional de Carreras. “Impulsando acciones para promover mayores controles, trazabilidad y seguridad de la información”, manifestó.

Títulos falsos: exdirectora se pone a disposición de la Fiscalía

Díaz Penayo, finalmente declaró que está a disposición para colaborar con el Ministerio Público, las autoridades del MEC y la Comisión Especial de la Cámara de Senadores, aportando toda la información que sea necesaria para el total “esclarecimiento” de los hechos.

“Confío plenamente en que las investigaciones objetivas demostrarán que siempre actué con transparencia, responsabilidad y dentro del marco de las competencias que la ley me confería. La verdad debe sustentarse en los hechos, las pruebas y el respeto al Estado de Derecho”, afirmó.

El vínculo entre la exdirectora del MEC y Orlando Arévalo

Según indican funcionarios del ministerio educativo, Díaz Penayo pertenece al círculo de confianza del exdiputado colorado cartista y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Orlando Arévalo Zielanko y fue su secretaria cuando este ocupó altos cargos directivos en el MEC, durante la gestión de Enrique Riera como ministro de Educación, en el 2017. Arévalo había entrado como funcionario de la entidad durante la gestión del exministro educativo Horacio Galeano Perrone, en el 2008.

“En el MEC todos saben que era la secretaria de Orlando Arévalo, pero mucho tiempo se mantuvo en el cargo con este Gobierno”, aseguraron funcionarios a ABC. Piden mantenerse en el anonimato por temor a represalias. De hecho, el exlegislador mantiene desde sus primeros años como funcionario de Educación, toda una “red de amigos” en el interior de la cartera educativa.

Una antigua funcionaria del ministerio educativo, afirmó a este diario que Zulma Díaz ya había sido separada de un cargo vinculado a institutos de educación superior en el 2021, cuando se conoció que “tenía vínculos” con Orlando Arévalo.

“Cuando se tomó la decisión de desvincularla de la dirección, el MEC recibió una furibunda nota de reclamo por parte de Carolina González, presidenta de la Asociación de Institutos de Formación Docente del Paraguay (Asifodopa)”, explicó la fuente. Este hecho se dio en setiembre 2021, cuando los Institutos de Formación Docente (IFD) protestaban ante la problemas en el examen de ingreso.

Carolina González es concejala colorada y fue precandidata a intendenta de Lambaré, pero perdió las internas coloradas este mes. Es esposa de Arévalo, con quien comparten la propiedad de IFD distribuidos en distintos puntos el país. Un reporte de este diario indica que el paso de Orlando Arévalo por el MEC marcó un antes y un después en sus finanzas personales. En su descargo, Zulma Díaz Penayo no menciona ni niega las denuncias sobre el supuesto vínculo con la pareja.