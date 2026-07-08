Isaías Fretes nombra nuevo director en Hospital 12 de Junio del IPS

En un acto que contó con la presencia de autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Robert Rivarola asumió esta mañana la dirección del Hospital 12 de Junio. Durante la ceremonia, el médico expuso su plan de trabajo, centrando sus prioridades en la optimización de la atención médica y el fortalecimiento del clima organizacional.

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“Asumir esta dirección es una oportunidad para servir a nuestros asegurados y a los funcionarios. Buscaremos implementar los cambios necesarios para optimizar la atención y fortalecer el sentido de pertenencia dentro de nuestra institución”, afirmó el nuevo director.

Del evento participaron el presidente del IPS, Isaías Fretes; el consejero representante del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), Jimmy Jiménez; el gerente de Salud, Derlis León, y otras autoridades del seguro social.

De las Fuerzas Armadas al Hospital 12 de Junio

Rivarola, quien cuenta con una trayectoria marcada por su formación en las Fuerzas Armadas, aseguró que trasladará los principios de disciplina y rigor operativo a la administración del hospital. Según indicó, su objetivo principal es consolidar un servicio que responda con eficiencia a las necesidades de los asegurados, garantizando no solo calidad técnica, sino también un trato humano y cálido.

El presidente del IPS, respaldó el nombramiento resaltando que el perfil del doctor Rivarola es idóneo para liderar los procesos de cambio necesarios en el hospital. “La experiencia, la disciplina y los valores que aporta el nuevo director son cualidades fundamentales para afrontar los desafíos institucionales que tenemos por delante”, señaló Fretes.

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Desafíos del IPS en el Hospital 12 de Junio

El relevo en la dirección del Hospital 12 de Junio se produce en un momento en que el servicio se encuentra bajo un proceso de evaluación interna. El pasado 15 de junio, tras una visita de supervisión realizada por Isaías Fretes y otras autoridades del IPS, se constataron deficiencias significativas en el funcionamiento y la infraestructura del centro asistencial.

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Fretes constató que el 80% de la instalación, por el que se pagó US$ 8 millones, tiene goteras y serios problemas logísticos y de infraestructura. Además, durante el recorrido, fueron múltiples los reclamos por falta de medicamentos y problemas para acceder a las citas médicas.