Sin margen en los bancos: IPS busca reactivar su Comité para colocar fondos

Durante la sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), presidida por Isaías Fretes, se discutió nuevamente hoy en torno a la gestión financiera de la previsional y las restricciones legales que condicionan la colocación de recursos en bancos locales.

Lea más: Pediatría IPS en crisis: médicos operan con sus propios instrumentos

El análisis de los consejeros abordó, tanto el estado de los límites de inversión por entidad bancaria, como la necesidad urgente de reactivar el Comité de Inversiones para optimizar el rendimiento del fondo de jubilaciones.

Actualmente, la administración de los excedentes financieros del ente previsional se encuentra bajo la lupa, debido a los cuestionamientos en las colocaciones en el sistema bancario, los riesgos de concentración de capital y la necesidad absoluta de precautelar los ahorros de los trabajadores.

“Estamos excedidos en todos los bancos”: El freno normativo al IPS

El primer punto analizado por la Dirección de Inversiones, dependiente de la Gerencia Administrativa y Financiera, respondió a una nota presentada por el Banco Continental. Dicha entidad elevó a consideración del IPS una propuesta de opción de inversión en bonos financieros. Sin embargo, la respuesta generalizada fue que el IPS se encuentra excedido en los límites de inversión permitidos.

“Nosotros estamos excedidos, no solamente en este banco, en todos los bancos. En ningún banco no podemos hacer (inversiones). Aunque este banco tenga capacidad, la ley general rige por encima de la particular”, aseveró el consejero José Emilio Argaña, representante de los Empleadores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante la consulta de las autoridades sobre la situación patrimonial en los bancos, los informes técnicos confirmaron que la institución opera al límite o superando los topes estipulados por la normativa vigente, lo que impide avanzar de manera directa con nuevas colocaciones en determinadas entidades.

Lea más: Colapso en el IPS Hospital Central: ¿Se eliminará la fila presencial?

Ante este panorama de restricciones normativas, el Consejo de Administración coincidió en la necesidad de solicitar una aclaratoria formal y coordinar una reunión de trabajo con la Superintendencia de Bancos, con el propósito de trazar un horizonte claro de supervisión y entender con precisión el alcance de los márgenes regulatorios.

¿Invertir en el exterior? Las alternativas que analiza el Consejo del IPS

La limitación en el cupo de los bancos tradicionales reabrió el debate sobre la diversificación del portafolio. Durante la sesión, Fretes preguntó sobre la viabilidad de explorar opciones más allá del mercado local o potenciar instrumentos alternativos de inversión.

“Al estar esto (inversiones en bancos) en los límites, hay que ir buscando otras opciones. En Paraguay hay pocas opciones, pero hay”, afirmó Argaña, momento en que Fretes preguntó si “nuestra Carta Orgánica del IPS nos habilita para inversiones en el extranjero”.

El Consejo enfatizó la urgencia de reactivar y potenciar el Comité de Inversiones, un órgano colegiado clave que debe servir como filtro técnico y estratégico para el análisis de nuevas propuestas financieras. Actualmente, el comité se encuentra acéfalo tras la salida del representante titular, quien debió solicitar un permiso por motivos particulares y familiares de fuerza mayor.

Dado que el comité está integrado formalmente por un representante de cada miembro del Consejo de Administración y por el Gerente de Administración Financiera, las autoridades debatieron sobre los mecanismos idóneos para cubrir la vacancia en busca de reordenar la estrategia financiera del IPS, en medio de un escenario económico desafiante, donde cada guaraní invertido representa el sustento futuro de cientos de miles de trabajadores paraguayos.