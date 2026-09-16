Gestión de Bello reincorporó en Vialidad a sumariados por “mafia del asfalto”

La Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción vuelve a estar en el centro de la polémica tras revelarse que funcionarios vinculados a esquemas de corrupción denunciados anteriormente como parte de la “mafia del asfalto” fueron reincorporados este año.

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La denuncia fue formalizada en la sesión ordinaria de este miércoles, ante el pleno de la Junta Municipal, por el concejal Pablo Callizo (PPQ), quien había revelado el funcionamiento del esquema de cajas paralelas en la dependencia municipal.

Puntos clave de la denuncia sobre Vialidad

Reincorporación bajo la lupa: Pablo Villalba y Hugo Ruiz Díaz, sumariados en 2022 por desvío de asfalto municipal a un estacionamiento privado, volvieron a manejar maquinaria pesada en Vialidad.

El esquema del “freezer”: La denuncia expone una táctica sistemática: enfriar a los investigados trasladándolos a otras dependencias (como Aseo Urbano) para luego devolverlos a puestos operativos sin sanciones reales.

Ordeñe de combustible: Pese a las intervenciones de la Fiscalía, persisten las planillas manuscritas que facilitan el desvío y la opacidad en el uso de carburantes.

Exposición sin datos: El reporte del interventor Óscar Pérez fue calificado de “decepcionante” por la Junta Municipal por omitir el perjuicio económico y el tonelaje de asfalto perdido.

Los funcionarios investigados por corrupción que reasumieron en Vialidad con Luis Bello

Ante el pleno, el edil cuestionó la absoluta impunidad que impera en la dependencia bajo la administración del actual intendente, Luis Bello (ANR-cartista). Sostuvo que operarios que habían sido sumariados por desvío de bienes municipales regresaron a la dirección tras permanecer temporalmente en otras oficinas.

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La exposición se produjo durante la comparecencia de Óscar Pérez, director interino de Vialidad, y Jorge Sabaté, director de Asuntos Jurídicos, tras la culminación del proceso de intervención ordenado por la Intendencia. El concejal citó puntualmente a dos funcionarios, Pablo Villalba y Hugo Ruiz Díaz, como los funcionarios reubicados en puestos operativos.

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Según Callizo, ambos empleados ya habían sido sumariados en 2022 a raíz de un caso denunciado por el propio concejal sobre el uso indebido de asfalto municipal en un estacionamiento privado. Tras ser trasladados transitoriamente a dependencias como Aseo Urbano, este año volvieron a Vialidad, aseguró el concejal.

¿Cómo opera el esquema de “freezer” y por qué los sumarios administrativos son una pantalla?

Según la denuncia de Callizo, con su retorno a la dirección, los funcionarios volvieron a recibir la responsabilidad de operar maquinaria pesada y vehículos estratégicos de la comuna. Entre los equipos asignados figura un camión de bacheo rápido adquirido en gestiones anteriores, según detalló el edil en la sesión.

Callizo atribuyó estas reincorporaciones a cuestiones estrictamente políticas destinadas a proteger a operadores y allegados dentro de la estructura municipal. “No podemos permitir nosotros en la Junta que esto se siga apañando”, enfatizó ante sus pares.

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El legislador explicó que el modus operandi consiste en enviar a los investigados “al freezer” durante meses para luego reincorporarlos sin consecuencias reales. Citó como precedente el caso de Wilfrido Cáceres, ex jefe de Gabinete del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, procesado por el caso “detergentes de oro”, quien siguió como funcionario “escondido” durante varios meses.

Respecto al sumario abierto a más de 20 personas por los casos denominados Punto Perón y Cóndor SACI, el concejal lo calificó como una pantalla de impunidad. Advirtió que este mecanismo administrativo no garantiza sanciones efectivas ni el resarcimiento del perjuicio económico patrimonial.

El “modus operandi” de la impunidad en la Municipalidad, en resumen:

Apertura de sumario: Se inicia el proceso administrativo para calmar la presión mediática o denuncias parlamentarias. Traslado temporal al “freezer”: El funcionario investigado es reubicado a dependencias secundarias (ej. Aseo Urbano) sin pérdida salarial. Reincorporación silenciosa: Tras meses de perfil bajo, el operario regresa a su puesto de origen en Vialidad sin resarcir el daño patrimonial. Asignación de activos: Se le devuelve la responsabilidad sobre maquinaria de alto valor, como camiones de bacheo rápido.

“Ordeñe” de combustible en la Municipalidad de Asunción: planillas en papel perpetúan el desvío

Ante las recientes inspecciones realizadas por el Ministerio Público en la causa que investiga el desvío de combustible, y en las que se encontraron elementos característicos del esquema de ordeñe, Callizo señaló que “por lo que se ve, (el esquema) continúa”.

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El concejal fustigó que el control del combustible se haya manejado históricamente mediante planillas de papel completadas y firmadas de forma manual. Esta precariedad documental facilita la manipulación de datos, los extravíos y la opacidad en el rastreo de recursos.

No obstante, el edil valoró positivamente las primeras medidas correctivas implementadas por el interventor para elevar los niveles de fiscalización interna. Consideró indispensable mantener y profundizar la supervisión técnica para cortar de raíz el desvío sistemático de insumos.

“Chulear las preguntas”: duras críticas al reporte del interventor de Vialidad

No obstante, tras la sesión, Callizo calificó la presentación del director interino Óscar Pérez como profundamente decepcionante. Sostuvo que la exposición guardó similitudes con los informes vagos presentados por el exdirector Nicolás Duarte, investigado por su posible participación en el esquema.

“No nos dio información de quiénes fueron las personas que participaron, no nos dio información de cuántas toneladas (de asfalto se perdieron), no nos dio información de el dinero, no nos trajo el informe. Entonces realmente decepcionó bastante la presentación”, cuestionó Callizo.

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El concejal reprochó que, tanto Pérez como el director de Asuntos Jurídicos, también presente, recurrieron de manera constante al pase de responsabilidades entre diferentes direcciones internas. “Se pasan la pelota de una dirección a otra y finalmente terminan sin responder las consultas. Es el famoso chulear o pilotear la pregunta que te hacen”, sentenció el edil.

Ante este escenario, solicitó formalmente a la Presidencia de la Junta la remisión del informe final de la intervención para garantizar transparencia ciudadana.

Dos velocidades en la Fiscalía: celeridad en combustibles y parálisis en la “mafia del asfalto”

Respecto a las dos causas abiertas como consecuencia de su denuncia, Callizo reconoció mayor celeridad y eficiencia por parte de la Fiscalía en la investigación paralela sobre el desvío de combustibles. Destacó que las diligencias incluyeron constituciones rápidas y citaciones a declarar a los propios denunciantes.

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Sin embargo, catalogó el avance judicial de la causa original sobre la “mafia del asfalto” como lento y sumamente pobre. Advirtió que, tanto él como los demás impulsores de la denuncia todavía no fueron convocados a testificar formalmente ante el Ministerio Público.

El edil remarcó que, pese a que la propia administración municipal reconoce la existencia de 21 funcionarios sumariados, las imputaciones judiciales siguen siendo insuficientes. Remarcó que la ciudadanía merece conocer los nombres de los verdaderos responsables para evitar la impunidad.

¿Qué medidas prometió el director interino para frenar las irregularidades?

Por su parte, el director interino de Vialidad, Óscar Pérez, centró su exposición en detallar las acciones ejecutadas desde su asunción al cargo. Indicó que se implementaron restricciones operativas y se centralizó el control de tarjetas para pagos de carburantes.

Informó que al cierre del mes de agosto se logró un saldo sobrante favorable de combustible gracias al mejoramiento de las herramientas de control. Asimismo, reportó la reparación y puesta a operativo de 34 unidades entre vehículos y maquinarias pesadas.

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Respecto al cuestionamiento sobre la reincorporación de los funcionarios denunciados en 2022, Pérez manifestó desconocer su situación laboral actual. Aclaró que, de encontrarse en la dependencia, formaban parte del plantel antes de su designación al frente de la dirección.

El director interino se comprometió a remitir los antecedentes solicitados a la Dirección de Asuntos Jurídicos. Con esto se buscará corroborar el estado procesal de los sumarios pendientes para definir las medidas administrativas que correspondan por ley.