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15 de noviembre de 2026 - 15:22

Ueno Bank: “Basta de burlarse y de explotar al pueblo paraguayo”, exige la Iglesia

Adalberto Martínez Flores en podio con manto verde, mientras otros asistentes observan en un ambiente religioso con imágenes y banderas.
El cardenal Adalberto Martínez durante su homilía en la misa por los 450 años de San Roque en la Catedral Metropolitana.Pedro Gonzalez

La Iglesia Católica cuestionó con extrema dureza la “megaestafa” de Ueno Bank durante las homilías en Asunción y Luque. El cardenal Adalberto Martínez y monseñor Gabriel Escobar exigieron justicia sin privilegios, la renuncia de funcionarios cuestionados señalando directamente la responsabilidad de Emiliano Rolón por la inacción de la Fiscalía.

Por Luis López Nery Huerta
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En el marco de la celebración de los 450 años del nacimiento de San Roque González de Santa Cruz en la Catedral Metropolitana, la Iglesia Católica se pronunció con firmeza ante la actual crisis financiera. El cardenal Adalberto Martínez centró su homilía dominical en el caso Ueno Bank, señalándolo como una grave fractura social y económica que golpea directamente a la ciudadanía.

Durante su alocución ante los fieles congregados en el templo mayor de Asunción, el arzobispo condenó directamente a los responsables de las irregularidades financieras y exigió el cese inmediato de los abusos contra los ahorristas. “¡Basta ya de burlarse de nuestra gente y de explotar al pueblo paraguayo! ¡No a la corrupción!”, expresó el líder eclesiástico.

Lea más: El papa se reúne con víctimas de “abusos” de la Iglesia en Perú y pide “reparación”

El análisis pastoral detalló graves falencias institucionales en el manejo de la entidad bancaria, tipificándolas como hechos de administración infiel y vulneración de la intimidad de los usuarios. Monseñor Martínez advirtió que estos ilícitos no pueden quedar impunes bajo ningún argumento y reclamó que las instituciones actúen con rigurosidad y transparencia.

Sacerdote en túnica verde sostiene un libro, rodeado de jóvenes en túnicas blancas y personas observando con teléfonos móviles.
Misa en la Catedral Metropolitana.

Ante este escenario de perjuicios masivos, el cardenal demandó formalmente una investigación transparente que esclarezca todas las responsabilidades del caso, exigiendo una justicia sin privilegios que alcance a todos los implicados por igual. Recalcó además que la paz social solo será posible garantizando el debido proceso y castigando con todo el peso de la ley a quienes traicionaron la confianza pública.

Exigencia al Poder Ejecutivo: revisión de cargos, salida de funcionarios y cercanía con las víctimas

Martínez extendió sus demandas hacia el Poder Ejecutivo y los administradores del Estado, reclamando una revisión profunda de los cargos en las distintas dependencias gubernamentales. “Los funcionarios públicos que todavía están en ejercicio deberían examinar su gestión y su compromiso con el bien común”, señaló el arzobispo durante su mensaje.

En la misma línea, el cardenal exigió la renuncia de los denominados “hombres escombros”, quienes ocupan puestos estratégicos dentro del aparato estatal sin contar con la idoneidad ni la ética requeridas para la función. “Si no se sienten a la altura de la responsabilidad que se les ha confiado, deberían dar un paso al costado y deponer sus cargos, renunciar”, agregó.

Lea más: El papa ante 60.000 jóvenes en Perú: Hoy son ustedes un signo de esperanza

La prédica recordó la ineludible responsabilidad penal y administrativa de los servidores públicos frente a los delitos cometidos contra el patrimonio ciudadano, apelando al estricto cumplimiento del juramento constitucional. “Asumir las consecuencias es sobre todo señal de patriotismo y amor a la patria”, remarcó el purpurado.

Grupo de hombres vestidos de verde, uno con estola, durante misa en la Catedral Metropolitana, rodeados de flores y una estatua de un santo.
Se llevó a cabo una misa en la Catedral Metropolitana por el aniversario de San Roque.

Asimismo, el mensaje de la Iglesia abogó por un acompañamiento activo a las víctimas de la crisis financiera, manifestando cercanía institucional con los afectados directos por el cierre de la entidad. El cardenal Martínez hizo un llamado a la oración y a la solidaridad comunitaria para no desamparar a las familias que perdieron sus ahorros.

Mons. Gabriel Escobar responsabiliza al fiscal general Emiliano Rolón por la desprotección del pueblo

Por su parte, en la parroquia santuario Nuestra Señora del Rosario de Luque, el obispo auxiliar de Asunción, monseñor Gabriel Escobar, cuestionó abiertamente el desempeño de la Fiscalía General del Estado. El prelado señaló de forma directa al fiscal general Emiliano Rolón por no haber actuado con la diligencia necesaria para proteger los bienes del pueblo paraguayo.

Monseñor Gabriel Escobar en vestimenta clerical verde detrás del altar, decorado con flores blancas, durante la ceremonia religiosa.
Monseñor Gabriel Escobar, obispo auxiliar de Asunción, durante su homilía en la Parroquia Santuario Nuestra Señora del Rosario de Luque.

Durante su intervención en el santuario luqueño, el obispo desmintió el discurso oficial y recordó con pena el eslogan político “vamos a estar mejor”, criticando lo excluyente que resultó en la práctica. Afirmó con crudeza que dicha promesa gubernamental “respondía a un grupo determinado del país que desvalijaron a muchos de los pobres paraguayos”.

Lea más: El papa en Perú: Amar a un pueblo es desear que todos puedan vivir dignamente en él

Monseñor Escobar recriminó con dureza que las instituciones encargadas de velar por la seguridad jurídica y patrimonial de los ciudadanos incumplieron su mandato constitucional. En particular, sostuvo que la Fiscalía General del Estado falló en su deber misional al no accionar en tiempo y forma ante las señales de alerta sobre el colapso y manejo irregular de Ueno Bank.

Finalmente, el obispo auxiliar exigió que los responsables tengan la altura moral suficiente para reconocer sus errores y dar un paso al costado, permitiendo que la Justicia actúe sin interferencias políticas.

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