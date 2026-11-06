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Nacionales
06 de noviembre de 2026 - 13:26

¿Educar para la sumisión? Advierten que textos del MEC proponen solo el “perdón” como solución al acoso escolar

Hombre con chaqueta oscura y camisa clara gesticula ante un micrófono, mientras fondo presenta imagen de militar.
Composición digital: La polémica lectura sobre el nazismo incluida en los materiales del MEC confronta al ministro Luis Ramírez con duros cuestionamientos de diversos sectores.ABC Color

La historiadora Ana Barreto encendió las alarmas sobre los textos de educación sexual del MEC: denunció que se plantea el “perdón” ante el bullying; con “ejemplos históricos” trasladan la responsabilidad a las propias víctimas.

Por Rene Ramos
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A través de su cuenta en la red social X, Barreto evidenció que el material sostiene que la “clave” contra el acoso es perdonar, comparando el bullying en las aulas con tragedias como el destierro, o la muerte. Según la investigadora, este enfoque busca formar “niños más sumisos”.

“Perdonaron, no guardaron rencor y ahora son lo que son”, señala textualmente el libro del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al poner como ejemplo a víctimas de abusos extremos en el libro del 9° grado de los materiales denominados de Educación de la Afectividad y la Sexualidad en las Escuelas (Ease). Para la historiadora, la propuesta desvirtúa la prevención del acoso e inculca la resignación pasiva en los estudiantes.

“La solución para el bullying la hemos aprendido de personas que realmente sufrieron acoso, acoso real: cárcel, muerte de sus familias, amenazas, destierro, burlas y desprecio. Perdonaron, no dejaron que sus mentes y corazones se deprimieran. No guardaron rencor y ahora son lo que son. ¡Esta es la clave!“, dice textualmente parte del libro cuestionado por la especialista.

Documento educativo con texto resaltado sobre las consecuencias del bullying, sin personas visibles.
El libro de Ease del MEC aborda las consecuencias del bullying y fomenta la reflexión en estudiantes de noveno grado.

Los contenidos del programa Ease - denominación que adoptó el polémico material originalmente presentado como “12 Ciencias para la educación de la sexualidad y la afectividad en la familia y en la escuela”, luego de las múltiples críticas de docentes, estudiantes y organizaciones. Su implementación y distribución en las aulas ha estado envuelta en cuestionamientos no solo por su sesgo anticientífico y machista, sino también porque fueron adquiridos mediante una multimillonaria licitación impulsada por el titular del MEC, Luis Ramírez.

Del genocidio a las aulas: Las cuestionables bases pedagógicas del MEC frente al bullying

Para justificar esta postura, el texto recurre a casos extremos y dispares: cita los 27 años de cárcel de Mahatma Gandhi en el marco de su lucha por la independencia india, a Albert Einstein —a quien llamaban “tonto” en la escuela— y a Immaculée Ilibagiza, sobreviviente del genocidio de Ruanda que perdió a toda su familia antes de decidir “perdonar”.

Recorte de un artículo educativo con imágenes de Gandhi y Einstein, fondo amarillo y texto sobre el bullying.
El artículo destaca la relación entre el bullying y las vidas de Gandhi, Einstein e Immaculée Ilibagiza.

Según Barreto, equiparar persecuciones políticas, burlas o exterminios étnicos con la violencia sistemática entre iguales en la etapa escolar no solo desnaturaliza la pedagogía del combate al acoso escolar, sino que despoja a las instituciones de la obligación de proteger y sancionar, dejando toda la responsabilidad en la capacidad de aguante y resignación del estudiante.

“Los mensajes a adolescentes (y sus padres) es que la víctima de acoso es básicamente víctima porque lo permite: si se pone fuerte y controla la situación, el acosador dejará de acosar. Y por supuesto, olvidar, perdonar ¡y sonreír! nada de hacer denuncias al profe o al cole", lamentó la historiadora.

Pero el cuestionamiento de Barreto no es aislado. Diversos gremios docentes, agrupaciones estudiantiles y asociaciones de padres han advertido de manera reiterada que la pretensión de responder a abusos o acoso escolar con la consigna de “soportar sin rencor” priva a los jóvenes de herramientas de autoprotección reales y fomenta el silencio institucional en el aula.

Polémicos materiales del MEC: ¿Cuánto costaron y cómo se financió?

La adquisición de estos materiales didácticos se enmarca en una cuestionada licitación por US$ 7,3 millones (aproximadamente G. 49.904 millones), adjudicada a través de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) con fondos de Itaipú Binacional, a pedido del MEC. El proceso generó duras alertas y reclamos por parte de más de 40 editoriales locales.

Miguel Ortigoza y el ministro de Educación, Luis Ramírez, en reunión, el 9 de setiembre.
Miguel Ortigoza y el ministro de Educación, Luis Ramírez, en reunión, el 9 de setiembre.

Los libros de Ease tienen la autoría de la escritora ecuatoriana María Judith Turriaga, también creadora de las “12 Ciencias para la afectividad y la sexualidad en la escuela” y cuentan con el férreo apoyo del pastor evangélico Miguel Ortigoza, representante de la oenegé estadounidense Capitol Ministries y uno de los principales líderes de los movimientos de padres autodenominados “provida” y “profamilia”. El “adaptador” del material en el país es el cuestionado exministro de Cultura y exviceministro de Culto Fernando Griffith.

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