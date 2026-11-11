ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-12
Min
26º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Política
11 de noviembre de 2026 - 15:34

¿Por qué el senador Líder Amarilla acusa a Pedro Alliana de mantener al equipo del desfalco?

Pedro Alliana, presidente de Paraguay, junto al titular del Senado Basilio Núñez (C) y Raúl Latorre (D). EFE/ Juan Pablo Pino
Pedro Alliana, presidente de Paraguay, junto al titular del Senado Basilio Núñez (C) y Raúl Latorre (D). EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino

El senador Líder Amarilla (PLRA) criticó que Pedro Alliana ratifique a autoridades ligadas al desfalco de US$ 1.000 millones en Ueno Bank. Urgió al Congreso a exigir que los fondos públicos se depositen únicamente en el BNF.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el senador liberal Líder Amarilla acusó al presidente Pedro Alliana de confirmar en sus cargos a prácticamente el mismo equipo que ayudó al destituido Santiago Peña a realizar un desfalco de casi US$ 1.000 millones de 13 entidades públicas, identificadas por ahora ante la falta de datos públicos concretos.

Lea más: Gremios envían carta a Alliana: “La impunidad destruye la economía”

Recordó que precisamente por ello la oposición pidió el juicio político tanto para Peña como para Alliana, ya que ambos eran socios y gobernaban juntos. En una exposición compartida con el pleno, expuso cuánto dinero perdió cada ente público debido a las decisiones de sus autoridades.

Líder Amarilla, senador del PLRA. Foto: Prensa Senado.
Líder Amarilla, senador del PLRA. Foto: Prensa Senado.

Vea los datos del parlamentario

Apuntó principalmente contra Jorge Brítez Arriola, expresidente del Consejo de Administración del IPS), y Hugo Díaz, director de Inversiones del IPS.

También apuntó contra Justo Zacarías Irún y Rafael Lara Valenzuela, titular y director financiero ejecutivo en Itaipú, respectivamente. Igualmente, apuntó contra Carlos Fernández Valdovinos (exministro de Economía y Finanzas hasta marzo de 2026) y César Lewin (asesor) en dicha cartera.

Igualmente apuntó hacia Félix Sosa (presidente de la ANDE) y Miguel Ángel Báez (titular en periodo intermedio de operaciones). En la Caja Bancaria contra el Consejo de Administración encabezado por José Caballero y el consejero Roberto Nahen (bajo auditoría externa).

También contra el director de Yacyretá, Luis Benítez; en Conatel, contra Juan Carlos Duarte Duré (presidente del Directorio de Conatel durante las colocaciones) y en Petropar, contra Eddie Jara (presidente durante la vigencia del convenio comercial) y William Wilka (actual titular denunciante).

¿Qué medidas exige la oposición al Congreso para proteger los fondos públicos del Estado?

Reiteró que lo grave es que Alliana seguirá confiando en las mismas personas que generaron el desfalco y que, por ello, la ciudadanía ve con preocupación la situación. El legislador sostuvo que Alliana tuvo que hacer una barrida en lugar de confirmaciones, especialmente contra el hoy ministro de Economía, Óscar Lovera, y el titular de la DNIT, Óscar Orué.

Finalmente, instó al Congreso a reponer las leyes que solo permitían depositar los fondos públicos en el Banco Nacional de Fomento para evitar que terminen en la banca privada.

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
03
Policiales
Ueno: pastor Joshua Abreu y familiares de Peña, en la mira de la Fiscalía
Ver más
04
Política
Leite recupera Relaciones Exteriores y Lilian Samaniego cuestiona un supuesto compromiso de Barrios
Ver más
05
Política
Juez explica por qué protegió los datos de familiares de Santiago Peña
Ver más

Te puede interesar