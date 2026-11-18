La Junta Municipal de Asunción vivió este miércoles una acalorada sesión ordinaria, marcada por el enfrentamiento entre las bancadas coloradas por el reparto de las comisiones asesoras, que ya se dio en la primera reunión de esta nueva corporación legislativa, el 11 de noviembre. Tras acusaciones de violar la Ley Orgánica Municipal y romper acuerdos internos, el pleno rechazó por 17 votos contra 5 el pedido de revocar la conformación de las comisiones, que había impulsada hoy por el concejal cartista Nasser Esgaib.

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La discusión escaló rápidamente tras la intervención del concejal colorado cartista Nasser Esgaib, quien forma parte de la nueva bancada cartista B integrada junto a César “Ceres” Escobar, Sebastián Radice y Miguel Sosa. Esgaib cuestionó de forma directa la legalidad de la votación mediante la cual se habían formado las comisiones y pidió su revocación. Afirmó que hubo supuestas violaciones a la Ley N°. 3.966, “Orgánica Municipal”.

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Durante su exposición, el edil sostuvo que en aquella oportunidad el pleno no solo aprobó la integración general de las comisiones, sino también la designación directa de las autoridades de las respectivas mesas directivas. “El presidente (Gerardo “Gringo” Benítez) no solamente integró, sino que también votó quiénes van a presidir esas comisiones asesoras”, contrario a la prohibición legal, denunció.

Esgaib cuestionó la cantidad de comisiones en las que se incluyó al vicepresidente, Mariano Cáceres (ANR-HC-A). “Yo le pregunté por qué tantas presidencias y me respondió que Turi (Cappello, exsecretario privado de Santiago Peña) salió del palacio de Gobierno y necesita meter su gente acá”, acusó. Con ironía, preguntó a los partidos del oficialismo “si sobra algún comité para darle al compañero colega para que presida”.

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Nasser Esgaib recordó que la ley establece que las comisiones y organismos deben integrarse garantizando la pluralidad política de la Junta. Sin embargo, reclamó que la mayoría de los espacios en consejos y asociaciones quedaron concentrados en un solo sector político, con relación a la bancada colorada A, apartando a las bancadas minoritarias de una distribución equitativa.

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El debate dio paso a cruces directos entre los ediles colorados. El concejal Carlos Morel Gadea (ANR-HC-A) defendió la normalidad del proceso de conformación y criticó a la Junta Municipal anterior, a la que señaló de registrar “escasos resultados” y una alta inasistencia de concejales en las comisiones de trabajo.

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Esto provocó la fuerte reacción del concejal César “Ceres” Escobar (ANR-HC-B), quien defendió la labor de la corporación saliente y cuestionó que “un director cómplice de Nenecho (por Morel) no va a venir a hablar de la anterior Junta, que trajo la intervención, que trajo la transparencia”. Escobar rechazó las presiones políticas, defendió a la minoría y cuestionó duramente los señalamientos vertidos contra la administración legislativa anterior.

El concejal Diego “Arki” Sotomayor (ANR-HC-A) llamó a terminar con debates que hacen “perder el tiempo” para concentrarse en dar soluciones a los problemas de Asunción. El concejal Esgaib intervino para remarcar que respetar las leyes no es perder el tiempo. “Debemos como políticos aprender de una puta vez que lo que nos comprometemos debemos cumplir. Es tiempo que los vivitos, los arribados, los intérpretes del viento dejen de salirse con las suyas”, criticó.

Oficialismo en Asunción pide diálogo y el pleno ratifica las comisiones

Desde el oficialismo pidieron no utilizar la situación como terreno para dirimir las disputas internas de la oposición colorada. El concejal Álvaro Grau (PPQ) propuso resolver las diferencias mediante el diálogo interno y la readecuación en el seno de cada comisión. Sugirió utilizar mecanismos de mediación institucional similares a los implementados en periodos legislativos anteriores para descomponer el conflicto.

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En la misma línea, el concejal Pablo Callizo (PPQ) remarcó que el asunto ya fue votado legítimamente por el pleno y constituye una etapa superada. Callizo instó a sus colegas a definir los detalles operativos y técnicos directamente dentro de cada comisión para avanzar con equidad en la labor legislativa.

Al término del debate, se procedió a la votación de la moción de revocación presentada por Esgaib, la cual obtuvo 5 votos a favor. En contrapartida, la propuesta de mantener la resolución y realizar correcciones internas se impuso por 17 votos, dejando firme la conformación de las comisiones.

Votación en la Junta Municipal de Asunción: lista voto por voto

Por la revocación de la resolución de conformación de comisiones:

1. Seba Radice (ANR-HC-B)

2. Miguel Sosa (ANR-HC-B)

3. Tino Ayala (ANR-HC-C)

4. Nasser Esgaib (ANR-HC-B)

5. Ceres Escobar (ANR-HC-B)

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Por mantener la resolución, aunque con correcciones en la conformación de las comisiones:

1. Augusto Wagner (PLRA)

2. Noelia Díaz (PPS)

3. Maxi Seiferheld (PDP)

4. Pablo Callizo (PPQ)

5. Mauricio Maluff (PDP)

6. Seba Garay (PPQ)

7. Álvaro Grau (PPQ)

8. Óscar Noldin (ANR-HC-A)

9. Mariano Cáceres (ANR-HC-A)

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10. Óscar “Piriki” Rodríguez (ANR-HC-A)

11. Cyntha Romero (ANR-HC-A)

12. Carlos Morel Gadea (ANR-HC-A)

13. Axel Mongelós (ANR-HC-A)

14. Marcelo Centurión (ANR-HC-A)

15. Arki Sotomayor (ANR-HC-A)

16. Dani Fernández (ANR-HC-A)

17. Gringo Benítez (Pdte.) (ANR-HC-A)