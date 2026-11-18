Durante la tercera jornada de los Foros de la Ciudad de Codeasu, este miércoles, la intendenta de Asunción, Soledad Núñez, ratificó su compromiso con los siete ejes de desarrollo local impulsados por las organizaciones civiles. Respaldada por especialistas internacionales del CIDEU y asesores de Codeasu, la jefa comunal subrayó que la planificación rigurosa será el eje ineludible para rescatar a la capital de la crisis administrativa.

Planificación estratégica urbana: el compromiso de Soledad Núñez con Asunción y Codeasu

En su intervención principal ante el auditorio, la intendenta municipal oficializó el respaldo de su administración a las propuestas presentadas por las organizaciones civiles. “Quiero ratificar el compromiso que tenemos como Municipalidad de poder acompañar los siete compromisos de la Codeasu”, dijo.

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La máxima autoridad comunal reconoció las dificultades operativas heredadas al asumir el cargo, señalando que los primeros días de gestión han estado marcados por la contingencia. “Estamos desde hace dos semanas apagando incendios de magnitud que quizás no van a poder imaginarse, pero con la convicción plena de que con trabajo y capacidad vamos a poder reencausar a nuestra ciudad”.

Núñez remarcó que la improvisación ha dañado históricamente los intereses de los asuncenos e insistió en que el ordenamiento territorial requiere prioridades claras y metas institucionales definidas a corto y largo plazo. “La planificación estratégica de nuestra capital va a ser clave; no podemos avanzar si no sabemos hacia dónde vamos”, remarcó.

Propuesta de CIDEU para Asunción: desarrollo territorial y financiamiento local

En consonancia con los planteamientos del ejecutivo municipal, el arquitecto Luis Durán, especialista del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), expuso la urgencia de adoptar modelos de referencia regional. Durán propuso replicar esquemas exitosos de transformación territorial como el aplicado en la Agenda Antioquia 2040 en Colombia. “Lo que hoy traemos desde CIDEU es la propuesta de que Asunción implemente un proceso de planificación estratégica urbana como una de las herramientas principales para la transformación de un territorio”, dijo.

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Durante su diagnóstico técnico sobre la realidad de la capital, el representante internacional destacó como un gran activo la conservación del patrimonio arquitectónico, resaltando las viviendas ubicadas sobre la Avenida Mariscal López y en el Centro Histórico, señalando la urgencia de aplicar instrumentos para su preservación y aprovechamiento.

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Para contrarrestar la escasez de fondos corrientes, el experto del CIDEU sugirió la implementación de nuevos instrumentos de captación de valor económico y tributario ya probados en la región. Según explicó el urbanista, estas herramientas permiten fondear grandes intervenciones sin asfixiar las finanzas públicas del municipio.

Durán confirmó que la red internacional de ciudades ofrece programas de mentoría, capacitación técnica y cualificación de personal sin costos para el municipio asunceno. El objetivo de este soporte técnico es dotar a la administración local de cuadros profesionales capacitados en la gestión de proyectos estratégicos.

Acuerdos con la Junta Municipal y agencia mixta para la Franja Costera en Asunción

Gonzalo Garay, asesor de Codeasu, estructuró su exposición en la necesidad de superar los límites tradicionales de la administración comunal y promover un desarrollo verdaderamente integral. “Una municipalidad no solamente tiene que administrar una ciudad, no solamente tiene que cobrar los impuestos, recoger la basura; una municipalidad tiene que promover activamente el desarrollo integral de una ciudad”, dijo.

El asesor técnico abogó por un modelo de corresponsabilidad que involucre activamente a la ciudadanía, los gremios y las comisiones vecinales. “Tenemos aquí el erradísimo paradigma de que la municipalidad es la única responsable de la ciudad; no es así, todos somos responsables de la ciudad”, añadió

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Para garantizar la viabilidad política de los planes estratégicos, Garay advirtió que la gestión de la intendencia requiere construir consensos sólidos tanto al interior del cuerpo legislativo como con el Poder Ejecutivo. “Si Asunción quiere ir para adelante tiene que hacer una serie de pactos, de acuerdos sociales, políticos y económicos con los actores; uno de los actores principales políticos lo tienen adentro, la Intendencia lo tiene adentro, que es la Junta Municipal”.

En lo referente al ordenamiento de la Franja Costera, el representante de Codeasu insistió en la urgencia de la creación de un mecanismo de gestión compartida entre el Estado y el municipio. “Es crear una agencia de desarrollo en la cual la mitad es de la municipalidad y la mitad del gobierno; la municipalidad pone las tierras y la normativa, el gobierno aporta los dineros”. Con este esquema se pretende resolver pasivos socioambientales y detonar la inversión privada en la zona costera.