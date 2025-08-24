General Caballero JLM vs. Olimpia: novena fecha del Clausura en vivo

El equipo local, conocido como el Rojo mallorquino, atraviesa un buen momento, sumando puntos en sus últimos cuatro partidos (dos victorias y dos empates). El objetivo del equipo de Humberto “Loro” Ovelar es seguir acumulando unidades para alejarse de la zona de descenso, donde actualmente se encuentra junto a Atlético Tembetary.

Por su parte, Olimpia llega presionado tras una racha negativa en los clásicos. El Franjeado perdió ante Cerro Porteño y Guaraní, y empató con Libertad, lo que lo obliga a buscar un triunfo para enderezar el rumbo en el campeonato. El equipo dirigido por Ramón Díaz aún no ha podido vencer a General Caballero en lo que va del año, con un empate y una derrota en sus enfrentamientos previos.

General Caballero JLM vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

13:00 General Caballero JLM, con once definido

El conductor mallorquino, Humberto Jesús Ovelar definió el siguiente once para recibir a Olimpia: Luis Guillén; Richard Cabrera, Míller Mareco, Jorge González Vázquez y Gabriel Molinas; Osmar Giménez, Silvio Torales, Juan Alexander Franco y Ayrton Sánchez; Teodoro Arce y Clementino González.

13:00 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador franjeado, Ramón Díaz anuncia el siguiente equipo para visitar al General Caballero de Juan León Mallorquín: Facundo Insfrán; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Manuel Capasso y Alexis Cantero; Alex Franco, Richard Ortiz y Hugo Quintana; Adrián Alcaraz, Tiago Caballero y Derlis González.

14:30 General Caballero JLM vs. Olimpia, abre la jornada dominical

General Caballero JLM y Olimpia disputan hoy el primer encuentro de la jornada dominical, correspondiente a la novena fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Rojo mallorquino y el Franjeado juegan en el estadio Ka'arendy de la ciudad de Juan León Mallorquín: comienza a las 16:00 con arbitraje de David Ojeda.

14:15 Olimpia en Ka’arendy y Cerro Porteño en su barrio

Los grandes de nuestro fútbol, Olimpia y Cerro Porteño, entran en acción este domingo, en la continuidad de la novena fecha del Clausura. El Decano será visitante y el Ciclón, local.

14:00 Plantel de Olimpia, rumbo a Mallorquín

El plantel de Olimpia se traslada en la tarde de este sábado a Juan León Mallorquín para el enfrentamiento dominical contra General Caballero, a disputarse en el estadio Ka'arendy, a las 16:00, por la novena fecha del campeonato Clausura.

13:45 Olimpia, con dos cambios para visitar a General Caballero de Mallorquín

Olimpia afronta una semana decisiva y trabaja intensamente con miras al enfrentamiento que sostendrá este domingo, a las 16:00, ante General Caballero de Juan León Mallorquín, en condición de visitante. El equipo dirigido por Ramón Díaz busca dejar atrás una racha negativa que lo mantiene sin victorias en las últimas tres fechas.

13:30 Sanciones económicas a Olimpia y Cerro Porteño por incidentes en el superclásico

El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) emitió la Resolución, en la que establece sanciones económicas para Olimpia y Cerro Porteño tras los incidentes violentos registrados durante el último superclásico, disputado en el Estadio Antonio Aranda Encina, de Ciudad del Este, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

13:15 Ramón y Emiliano pagarán el salario de Juan Pablo Pumpido

Olimpia contrató a Juan Pablo Pumpido por pedido de Ramón y Emiliano Díaz. El entrenador, hijo de Nery Pumpido, será un "analista técnico".

13:00 Revés definitivo para Marco Trovato

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS por sus siglas en inglés) rechazó la apelación interpuesta por Marco Trovato (46 años) por la sanción emitida por la FIFA y confirmó la suspensión de por vida del expresidente de Olimpia, por amaño.

12:45 Juan Pablo Pumpido se suma al cuerpo técnico franjeado

Olimpia suma a sus filas al argentino Juan Pablo Pumpido, quien regresa al fútbol paraguayo en un rol diferente. El entrenador de 42 años, conocido por su experiencia en varios clubes locales, se desempeñará como el nuevo analista técnico del equipo, integrándose al cuerpo de trabajo liderado por la dupla de Ramón y Emiliano Díaz.

12:30 Olimpia, por reencauzar el rumbo

El plantel de Olimpia se prepara para el juego dominical contra General Caballero de Juan León Mallorquín, a disputarse en Ka'arendy, a las 16:00. El Expreso necesita reencauzar su rumbo futbolístico.

12:15 Tutu Vargas, opción defensiva en Olimpia

Luego de superar una lesión muscular, Gustavo David Vargas entrena con normalidad en el plantel de Olimpia, por lo que se constituye en una importante opción defensiva para el duelo dominical contra General Caballero, a celebrarse en Juan León Mallorquín, a las 16:00.

12:00 General Caballero JLM: Ka’arendy, a la espera de Olimpia

La comunidad altoparanaense de Juan León Mallorquín vivirá el domingo una verdadera fiesta futbolística con la presencia del Olimpia, que enfrentará al local General Caballero, en duelo marcado para las 16:00. Los franjeados deben cortar una racha de tres juegos sin triunfos.

11:45 Olimpia: Expreso de tierra adentro

Golpeado por los malos resultados, Olimpia se dispone a recorrer distintos puntos del interior del país en busca de su reivindicación con su afición. Dos de los próximos cuatro partidos serán en el departamento del Alto Paraná, uno en Presidente Hayes y otro en Amambay.

11:30 General Caballero JLM: Salinas es baja militar

General Caballero de Juan León Mallorquín, que viene de conquistar siete de los últimos nueve puntos en disputa, no podrá contar en el duelo del domingo contra Olimpia con el concurso del lesionado Richard Salinas.

11:15 Facundo Insfrán resalta el apoyo de los referentes, especialmente el de Olveira

El joven portero, Facundo Insfrán, tuvo un estreno soñado en el fútbol profesional, defendiendo nada más y nada menos que el exigente arco de Olimpia en el complejo clásico “blanco y negro” ante Libertad. El guardameta, oriundo de Encarnación, no dudó en reconocer que el apoyo de los referentes del plantel, en especial el del arquero uruguayo Gastón Olveira, fue crucial para que pudiera encarar el desafío con la confianza necesaria. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube