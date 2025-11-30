Tembetary vs. Cerro Porteño: definición del torneo Clausura 2025 en vivo

Bajo la dirección técnica de Jorge Bava, la misión para el equipo azulgrana es clara y no admite titubeos: la victoria es la única vía para asegurar el título y evitar cualquier drama. La ansisedad es palpable, reflejada no solo en el campo, sino también en la gran polémica por la venta de entradas que generó descontento entre la apasionada hinchada durante la semana, demostrando la magnitud de la ilusión.

Actualmente, Cerro Porteño mantiene una mínima ventaja de un punto sobre su escolta y principal rival por la corona, Guaraní. Esta corta distancia obliga al “Ciclón” a asegurar los tres puntos para depender exclusivamente de su propio resultado y no mirar de reojo lo que suceda en el otro encuentro.

Además, el elenco de Barrio Obrero cuenta con un importante factor a su favor que funciona como un seguro de vida: el criterio de desempate por enfrentamientos directos. Si Cerro y Guaraní finalizan la jornada con la misma cantidad de puntos, este mérito deportivo automáticamente inclinará la balanza y el campeonato hacia el lado azulgrana. En resumen, el destino liguero de Cerro Porteño está totalmente en sus manos para terminar con la sequía y desatar el festejo.

Atlético Tembetary vs. Cerro Porteño: minuto a minuto en vivo

15:59 Del concierto a festejar el título

Clara, una aficionada que recorrió el trayecto desde Ciudad del Este hasta Asunción, encarna la fiebre de un fin de semana en la capital paraguaya. Su viaje tuvo una doble motivación: vibrar con el esperado concierto de Shakira, que encendió el Estadio La Nueva Olla el 28 y 29 de noviembre, y presenciar el crucial partido de Cerro Porteño en el Defensores del Chaco. Hoy, 30 de noviembre, Clara espera culminar su travesía con el ansiado grito de campeón del Ciclón en el Torneo Clausura 2025. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Yout

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

#ClausuraXABC | SHAKIRA EL SÁBADO, CERRO EL DOMINGO 😌



Clara llegó desde Ciudad del Este para el concierto de Shakira y también para el partido que podría ser consagratorio para Cerro Porteño 💃🔵🔴



🔴EN VIVO https://t.co/UvcSYPRzNM pic.twitter.com/p7l8CHHNpt — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 30, 2025

15:45 Cerro Porteño, en busca del título de campeón ante el descendido Tembetary

Cerro Porteño tendrá hoy la posibilidad de volver a gritar campeón luego de cuatro años, cuando enfrente hoy al descendido Atlético Tembetary por la última fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El “Ciclón” y el “Rojiverde” juegan a las 18:00, hora de nuestro país, en el estadio Defensores del Chaco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

15:30 A qué hora juega hoy Atlético Tembetary vs. Cerro Porteño y dónde ver en vivo

Atlético Tembetary y Cerro Porteño disputan hoy la fecha 22, la última del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

15:23 Definición y cobertura de la más potente hasta la Medianoche

Paraguay se paraliza con la Definición del Torneo Clausura 2025. El drama se vive en los estadios donde Cerro Porteño busca la victoria que le asegure el título, mientras Guaraní acecha. El desenlace del campeonato no solo pondrá fin a la intriga, sino que dará inicio a un festejo masivo que se extenderá por toda Asunción y tendrá su epicentro en La Nueva Olla, celebrando al nuevo monarca hasta la medianoche.

15:15 Apasionante definición del Clausura 2025

El Clausura 2025 presenta para este domingo una definición apasionante, con Cerro Porteño y Guaraní pugnando por el título, a partir de las 18:00.

15:00 Cerro Porteño: Solo falta saber qué once arranca

Cerro Porteño cerrará sus aprestos mañana por la tarde en la cancha de la sede de la Conmebol y el entrenamiento tal vez permita ver cuál será el once que arrancará el domingo en el partido contra Atlético Tembetary, a las 18:00, en el Defensores del Chaco.

14:45 Rodrigo Gómez: “Estamos tranquilos, enfocados en el...”

Rodrigo Gómez palpitó el encuentro que puede consagrar campeón a Cerro Porteño. “Intentamos mantener la calma”, expresó el lateral del Ciclón.

14:30 Cerro Porteño: Preparatoria en la Academia

Se viene el examen final y Cerro Porteño hace la preparatoria en la Academia. Como La Nueva Olla está en “modo Shakira”, la plantilla azulgrana entrena en las instalaciones del vecino, Nacional.

14:15 Blas Riveros fue dado de alta

Blas Riveros puso fin a la preocupación en Cerro Porteño. El lateral izquierdo anunció que fue dado de alta médica tras haber sido internado por un cuadro de febrícula y cefalea, según confirmó el informe médico emitido por la institución. Su recuperación garantiza que una de las piezas más influyentes del equipo estará disponible para la definición del campeonato.

14:00 La FIFA inhibe a Cerro Porteño con tres mercados sin fichar

Según información de Germán García Grova, Cerro Porteño recibió una inhibición de FIFA, sanción que le impedirá registrar nuevos jugadores durante los próximos tres periodos de fichajes. La medida se debe al incumplimiento de pagos relacionados con la transferencia del delantero argentino Jonatan Torres, cuyo pase fue adquirido al club Sarmiento de Junín.

13:45 Cerro Porteño: Blas Riveros, del sanatorio al juego definitorio

Se dice que las cosas malas llegan todas juntas. Blas Miguel Riveros (27 años), pieza clave en la defensa de Cerro Porteño, corre el riesgo de perderse la definición del torneo Clausura por una serie de factores negativos, aunque adelantó a sus familiares que estará a disposición del técnico Jorge Rodrigo Bava, aún mermado físicamente.

13:30 Tembetary, un alivio con el “minutaje”

Un error en el cómputo de los minutos del reglamento sub 18 puso en aprietos a Tembetary, que recurrió a la APF solicitando que sea considerado el tiempo de participación del vallepuqueño Duván Emanuel Zárate contra el 2 de Mayo, por la octava fecha del Clausura.

13:15 Cerro Porteño emite un informe médico detallando la afección de Blas Riveros

El muy buen lateral izquierdo de Cerro Porteño, Blas Riveros, fue internado de urgencia debido a una complicación en su estado de salud. Según el informe médico divulgado por el club, el defensor presentó un cuadro febril y fuerte cefalea tras el partido del domingo contra Libertad.

13:00 Alerta Cerro Porteño: Blas Riveros internado y ¿llega al domingo?

Blas Riveros está internado por un cuadro respiratorio y es duda en Cerro Porteño para la última fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

12:45 Cerro Porteño: El título, a punto de caramelo

Cerro Porteño está a punto de la obtención del título del Clausura 2025, que representaría la 35ª estrella de su historial.

ube