PGN 2027: cuatro instituciones defenderán este lunes sus presupuestos ante la Bicameral

La Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) continuará este lunes con el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. Según el calendario, esta semana serán seis las instituciones públicas que deberán presentar y defender sus respectivas previsiones de ingresos y gastos ante los 25 representantes del Senado y 26 de Diputados que conforman la CBP. Para la jornada del lunes se prevé que sean cuatro entes.

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PGN 2027: ¿qué instituciones comparecerán este lunes?

La jornada arrancará a las 09:00 con la comparecencia de las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez. Posteriormente, a las 10:00, será el turno del Ministerio de Justicia (MJ), Rodrigo Nicora.

Las exposiciones continuarán durante la tarde. A las 14:00 está prevista la presentación del titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, y a las 15:00 cerrará Jorge Bogarín, titular del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Estas comparecencias forman parte de la etapa informativa del estudio del PGN 2027, durante la cual los representantes de las instituciones públicas exponen sus necesidades presupuestarias ante los integrantes de la Bicameral.

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PGN 2027: comparecerá el MEF e iniciarán sesiones deliberativas

Tras las presentaciones del lunes, la Comisión Bicameral retomará las sesiones informativas el jueves 22 de octubre, con la participación de la última institución antes de entrar a las sesiones deliberativas.

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El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera tiene asignado el horario de las 09:00, mientras que la primera sesión deliberativa se hará ese mismo día, con el horario a confirmar.

Las otras fechas previstas por los legisladores para avanzar con las deliberaciones sobre el proyecto presupuestario para el próximo ejercicio fiscal son el lunes 26 y jueves 29 de octubre, sin horario confirmado.

¿Qué instituciones ya defendieron sus presupuestos?

El pasado 7 de septiembre se realizó la integración de la mesa directiva de la CBP y la presentación del proyecto del PGN 2027 por parte del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera.

La siguiente semana, el lunes 14 de septiembre el titular del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) Tadeo Rojas defendió su presupuesto.

Así también lo hicieron el lunes 21 de septiembre los titulares del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs) y del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes y Derlis León, respectivamente.

Ese mismo día, pero por la tarde, hicieron su parte la ministra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, y el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Miguel Báez.

En tanto que, el jueves 08 de octubre, el rector de la Universidad Nacional de Concepción (UNC), Clarito Rojas Marín, representó a las autoridades de las 9 universidades públicas. También participó la rectora de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Zully Vera, representando a su casa de estudios.

Así también, el lunes 12 de octubre defendieron las autoridades Carlos Giménez y Walter Gutiérrez, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), respectivamente.

Ese mismo día por la tarde, hicieron lo suyo el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez, y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, titular del Ministerio Público.

El jueves 15 de octubre fue el turno de los titulares del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, el general de Ejército (R) Óscar González y Enrique Riera, respectivamente.