Soledad Núñez asume hoy en Asunción: el juramento tras la devastación colorada

La Municipalidad de Asunción cambia de administración este martes con el juramento de Soledad Núñez como nueva intendenta, marcando el fin de la gestión colorada tras la renuncia de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista) y el interinato de Luis Bello (ANR- cartista). La nueva jefa comunal recibe una institución sumergida en un profundo colapso financiero, con un elevado sobreendeudamiento y desangrada por millonarios desvíos.

Junta Municipal de Asunción: instalación del colegiado y juramento de Soledad Núñez

Este martes a las 18 horas, la Junta Municipal de Asunción iniciará una sesión extraordinaria y preliminar de instalación de los nuevos concejales. La plenaria será presidida por el actual presidente saliente del colegiado, Arturo Almirón (ANR-disidente), quien tendrá a su cargo la toma de juramento a los nuevos concejales electos para el periodo legislativo.

Tras dicho acto formal, el concejal electo con mayor cantidad de votos, Gerardo “Gringo” Benítez (ANR-cartista), asumirá temporalmente la presidencia para presidir la votación de la nueva mesa directiva de la Junta Municipal y la posterior toma de posesión de la nueva intendenta, Soledad Núñez.

Crisis financiera en Asunción: sobreendeudamiento por bonos y colapso de desagües pluviales

En el plano financiero, la comuna enfrenta un compromiso de vencimientos de capital e intereses de bonos que supera los US$ 210 millones hasta el año 2031, además de una acumulación de incumplimientos de pago de intereses por G. 191.000 millones, que la nueva intendenta deberá asumir en marzo de 2027.

Al sobreendeudamiento de la era cartista se suma el desangre de más de G. 512.000 millones provenientes de los bonos G8, originalmente destinados a infraestructura, para financiar gastos corrientes y salarios mediante una cuenta única. El desvío, denunciado por ABC y confirmado por la Contraloría General de la República (CGR) fue documentado por la intervención de la gestión de Nenecho, a cargo de Carlos Pereira.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Producto del monumental desvío, el “combo cartista” hereda a la nueva intendente una ciudad con una infraestructura pluvial en crisis, con ocho proyectos de desagüe prometidos solo se iniciaron cuatro y ninguno concluyó; frentes como San Pablo y Abasto quedaron a medias, mientras General Santos sigue paralizado tras casi 600 días de la palada inicial.

Sobrecarga salarial, fallas en recolección de basura y evasión tributaria en la comuna

Núñez hereda además una estructura municipal sobredimensionada, con más de 8.500 funcionarios, según la administración saliente, que consume en promedio unos US$ 121 millones anuales en salarios, evidenciando una excesiva burocracia, duplicación de funciones y presencia de personal no operativo que ahogan la capacidad de inversión real de la institución.

El servicio de aseo urbano arrastra meses de fallas críticas en la recolección domiciliaria de residuos, pese a millonarios contratos de alquiler de camiones privados y la compra de camiones nuevos por más de G. 13.000 millones. Mientras tanto, la mayoría de las plazas, entre ellas algunas de las más emblemáticas, como la Uruguaya, Italia y De las Américas sufren abandono y acumulación de basura.

El deterioro vial afecta a más del 85% de las calles de Asunción con la vida útil vencida, según denuncian concejales de la oposición, y los recursos asignados para bacheo en 2025 se tradujeron en parches de baja calidad que se deterioran de forma acelerada.

Mientras la ciudad mantiene un 50% de evasión impositiva, admitida por concejales oficialistas, y la comuna adolece de falta de recursos para cumplir con sus propias funciones, los esquemas de cajas paralelas internos gozan de buena salud. Durante los últimos meses, se denunciaron esquemas corruptos en la mayoría de las dependencias de la comuna.