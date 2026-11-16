El Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) convoca a la tercera jornada de los Foros de la Ciudad: “7 Compromisos para Asunción”, que contará con la participación de la nueva intendenta de Asunción, Soledad Núñez. El encuentro se realizará este miércoles 18 de noviembre, de 15:00 a 17:00, en el Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI).

La actividad busca avanzar hacia una nueva etapa orientada a transformar el diálogo y las propuestas en acuerdos institucionales, capacidades técnicas y acciones concretas. Las organizaciones remitieron una nota formal a Núñez con tres propuestas de cooperación institucional.

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La primera plantea consolidar el foro como espacio para traducir iniciativas en proyectos de inversión, mientras que la segunda propone una agenda de reuniones técnicas entre el equipo municipal, la Junta Municipal y el especialista invitado. La tercera propuesta consiste en iniciar un proceso participativo de Planificación Estratégica Urbana liderado por la Municipalidad de Asunción.

Asimismo, las entidades se ofrecen como articuladoras de una alianza política, social e institucional que vincule al municipio con el Gobierno Nacional. El evento es impulsado por Codeasu junto al Club de Ejecutivos del Paraguay, ADEC, Dende, Horizonte Positivo y Cerneco.

Cuáles son los 7 Compromisos para Asunción: movilidad, barrios y Centro Histórico

El debate urbano del foro está estructurado sobre siete prioridades definidas por Codeasu para la gestión de la capital. Los primeros ejes apuntan a las finanzas públicas y la modernización municipal, junto con el ordenamiento de la movilidad urbana y el transporte público.

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La agenda de trabajo incluye también el desarrollo integral de los barrios asuncenos. En paralelo, establece como prioridades la infraestructura urbana, la recuperación de los espacios públicos y las condiciones de seguridad ciudadana.

Los últimos tres compromisos se enfocan en el proyecto Franja Costera y la definición de su mecanismo de gestión. Completan el listado la revitalización del Centro Histórico de Asunción y la elaboración formal de un Plan Estratégico Urbano para la ciudad.

Quién es Luis Durán Duque, el urbanista de Medellín invitado por Codeasu y Cideu

La tercera jornada tendrá como invitado al arquitecto colombiano Luis Roberto Durán Duque, quien estará de visita por Paraguay desde el 14 al 20 de noviembre, en su carácter de miembro del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (Cideu). Su agenda contempla reuniones institucionales, conferencias y encuentros técnicos para promover la planificación urbana en Asunción y otras ciudades.

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Originario de Medellín, Durán Duque es especialista en Planificación Estratégica Urbana, Gobernanza y Prospectiva Territorial, además de docente en el Cideu. Cuenta con más de 24 años de experiencia en los sectores público y privado dirigiendo políticas territoriales y proyectos urbanos de gran escala.

En su trayectoria reciente se desempeñó como asesor y subdirector en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia (2024-2025), liderando el programa “100 Ciudades”.