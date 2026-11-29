El Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), el buque insignia de la seguridad social en Paraguay, atraviesa una dualidad evidente para cualquiera que cruce sus portones sobre la avenida Santísima Trinidad. Por un lado, muestra el resultado de intervenciones parches orientadas a lavar la cara de sus espacios más visibles; por otro, desnuda el paso implacable del tiempo y la falta de mantenimiento profundo en una infraestructura inaugurada oficialmente en agosto de 1969, hace ya 57 años y, que hoy se encuentra ampliamente desbordada por la demanda.

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Como cabecera de la red sanitaria del seguro social, este centro médico concentra la atención de alta complejidad para cientos de miles de asegurados titulares y beneficiarios provenientes de todo el país. Entre sus prestaciones fundamentales se encuentran las consultas ambulatorias en decenas de especialidades médicas y quirúrgicas, internaciones clínicas, cirugías cardiovasculares, neurológicas y generales, unidades de terapia intensiva (UTI) para adultos, niños y neonatos, tratamientos oncológicos, hemodiálisis, trasplantes, estudios de diagnóstico por imágenes de alta tecnología, laboratorio clínico y atención de urgencias las 24 horas.

Actualmente, bajo la administración de Derlis León como presidente del Consejo de Administración del IPS, la institución muestra reacondicionamiento en sectores específicos. Sin embargo, durante un recorrido general realizado por un equipo periodístico de ABC Color —en compañía de integrantes del equipo de Comunicación de la propia previsional—, quedó en evidencia que los arreglos superficiales no logran ocultar las profundas heridas estructurales de un edificio que clama por una intervención integral.

Deterioro estructural en el Hospital Central del IPS

A simple vista, quienes ingresan al predio notan que la fachada exterior y algunos corredores principales presentan un aspecto más prolijo y luminoso en comparación con años anteriores. No obstante, el deterioro edilicio sigue latente y representa un riesgo tanto para los trabajadores de blanco como para los pacientes.

Durante la visita de ABC se observaron numerosas ventanas con vidrios rotos o marcos vencidos, baldosas levantadas y pisos quebrados que dificultan el desplazamiento de camillas y sillas de ruedas. En varias dependencias y áreas de circulación interna, las paredes exhiben extensas manchas de humedad y moho, producto de filtraciones crónicas en techos y cañerías antiguas. Más preocupante aún resulta la presencia de cimientos y muros con grietas y resquebrajaduras visibles en distintos bloques de la estructura original.

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El desgaste también alcanza al mobiliario básico destinado a la espera. En múltiples salas y corredores, los bancos de uso público que aún conservan almohadones se encuentran rotos, hundidos o con el tapizado rasgado, dejando al descubierto la espuma deteriorada. En varios sectores donde los familiares aguardan informes médicos durante jornadas enteras, las comodidades son prácticamente inexistentes.

Ante la falta de espacios adecuados para el descanso, la postal de decenas de acompañantes durmiendo en el suelo, sobre cartones o frazadas extendidas en los pasillos del hospital, continúa repitiéndose cada noche.

Hacinamiento y falta de recursos en los albergues para familiares del IPS

La situación de quienes deben permanecer en el predio hospitalario durante semanas o meses mientras sus seres queridos luchan por recuperarse, constituye uno de los puntos más sensibles de la crisis cotidiana del IPS.

Si bien la habilitación del nuevo albergue para familiares de pacientes en la UEMA (Unidad de Emergencias Médicas para Adultos) ha significado un alivio parcial al ofrecer instalaciones modernas, limpias y dignas, su capacidad resulta claramente insuficiente frente al enorme flujo de pacientes y acompañantes que llegan diariamente desde diversos puntos del departamento Central y del interior del país.

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Como consecuencia de ese desborde, los demás espacios de acogida funcionan al límite de sus posibilidades y arrastran severas carencias materiales. En el albergue destinado a familiares de pacientes coronarios, por ejemplo, los propios usuarios relataron a ABC Color que la subsistencia diaria depende casi exclusivamente de la solidaridad, el voluntariado y las donaciones particulares. Cada electrodoméstico disponible en el lugar fue gestionado o acercado por los mismos familiares.

En ese recinto, donde varias personas llevan más de cuatro meses acampando y velando de forma ininterrumpida por la salud de sus parientes internados, el reclamo más urgente es la provisión de una heladera. Explicaron que, sin un equipo de refrigeración adecuado, los alimentos que preparan o reciben se descomponen con rapidez, obligándolos a desechar comida y a incurrir en gastos adicionales que sus economías ya no soportan.

Una realidad similar se vive en el albergue de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de adultos. Allí, los acompañantes denunciaron que las necesidades básicas son constantes y que deben afrontar desembolsos económicos excesivos día tras día para cubrir elementos que la institución no provee. A diario, los familiares deben afrontar múltiples gastos, desde artículos de higiene y limpieza hasta insumos básicos para el cuidado de los internados.

Denuncias por insalubridad, plagas y problemas en el sistema sanitario del IPS

Más allá de la falta de comodidades, las condiciones ambientales y sanitarias dentro del predio hospitalario generan profunda preocupación entre quienes conviven allí a diario. En el albergue de Neonatología, madres y padres que atraviesan el delicado proceso de tener a sus hijos recién nacidos en cuidados intensivos denunciaron graves focos de insalubridad en el entorno inmediato.

Según los testimonios recogidos de forma anónima durante el recorrido periodístico, en distintos puntos del predio se forman de manera recurrente vertederos clandestinos donde se acumulan desechos sin el debido tratamiento ni frecuencia de recolección.

Esta acumulación de basura favorece la proliferación de alimañas: los familiares aseguraron que es habitual ver ratas circulando por las áreas cercanas a los sectores de internación, una situación incompatible con las normas mínimas de bioseguridad que exige un centro hospitalario de referencia. Contaron también, que en diversas ocasiones ya se han encontrado con alacranes que podrían ser altamente mortales.

A este cuadro se suma el colapso recurrente del sistema sanitario. Los denunciantes señalaron que, debido al uso intensivo y continuo de las instalaciones por parte de miles de personas cada jornada, las cañerías y registros cloacales se ven permanentemente superados. Como resultado, aguas servidas y líquidos cloacales rebosan y se dispersan por sectores del predio del hospital, generando olores nauseabundos y un foco permanente de contaminación ambiental.

Precariedad en internación del IPS: camas oxidadas, colchones vencidos y falta de ventilación

A la compleja situación observada en las áreas comunes y albergues se suman graves cuestionamientos sobre las condiciones dentro de las salas de internación. Según denunciaron familiares de pacientes hospitalizados en el Hospital Central del IPS, el estado del mobiliario en dichos sectores resulta alarmante y fue calificado directamente como una “vergüenza” debido al avanzado grado de abandono y deterioro que presenta.

De acuerdo con los testimonios recogidos, quienes permanecen internados deben lidiar diariamente con camas oxidadas y herrumbradas, colchones vencidos que ya cumplieron ampliamente su vida útil y representan una incomodidad constante para personas convalecientes, además de sillas rotas o sin patas que dificultan la permanencia de los acompañantes junto a sus seres queridos.

A estas precariedades materiales se añade la falta de climatización adecuada, ya que los denunciantes señalaron que numerosas salas carecen de equipos de aire acondicionado operativos e incluso de ventiladores, lo que agrava el malestar de los pacientes, especialmente durante las jornadas de intenso calor.

El equipo periodístico de ABC Color no pudo ingresar a verificar in situ las salas de internación durante el recorrido, debido a que se trata de áreas de acceso restringido por protocolos sanitarios, a las cuales únicamente tienen permitido entrar los pacientes y sus familiares autorizados. No obstante, los relatos coincidentes de distintos asegurados reflejan una problemática recurrente que contrasta con los aportes mensuales que sostienen al seguro social.

Reclamos históricos de los asegurados del IPS: falta de medicamentos y demoras en turnos

Las deficiencias edilicias y sanitarias constatadas en el Hospital Central no son un fenómeno aislado, sino que se entrelazan con los reclamos históricos y persistentes que los aportantes realizan de manera cotidiana contra la gestión de la previsional. Entre las quejas más frecuentes figura el desabastecimiento crónico de medicamentos e insumos hospitalarios.

A pesar de los descuentos mensuales obligatorios en sus salarios, miles de asegurados se ven forzados a adquirir fármacos oncológicos, antibióticos, jeringas, hilos de sutura o reactivos en farmacias privadas debido a la falta de stock en la farmacia interna del IPS.

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Otro punto crítico es la enorme dificultad para acceder a turnos médicos y estudios de diagnóstico. Los pacientes denuncian demoras que se extienden por meses para conseguir una consulta con especialistas en áreas como cardiología, neurología, traumatología o endocrinología, así como largas listas de espera para resonancias magnéticas, tomografías o cirugías programadas.

A ello se suman las fallas recurrentes en los sistemas informáticos de agendamiento y el funcionamiento irregular de equipos médicos de diagnóstico y ascensores dentro del propio bloque central, lo que obliga en ocasiones a trasladar pacientes en condiciones precarias.

Hospital Central: el desafío de una inversión integral en infraestructura

El panorama observado en el Hospital Central plantea un desafío de fondo para el Consejo de Administración encabezado por Derlis León. Si bien las tareas de mantenimiento estético en pasillos y fachadas buscan proyectar una imagen de orden y recuperación institucional, la magnitud de los problemas estructurales, sanitarios y logísticos demuestra que las soluciones cosméticas resultan insuficientes frente a una infraestructura de 57 años sometida a una sobreexplotación permanente.

La modernización de las redes cloacales, la reparación estructural de cimientos, techos y aberturas, el control efectivo de plagas y el fortalecimiento presupuestario y operativo de los albergues aparecen como asignaturas urgentes e impostergables.

Mientras tanto, miles de asegurados y sus familias continúan sosteniendo, muchas veces a fuerza de bolsillo propio y resistencia física en los pasillos, la atención de su salud en el principal hospital del seguro social paraguayo.