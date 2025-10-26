Olimpia vs. Guaraní: el “clásico más añejo” en vivo

Guaraní (36 puntos), dirigido por Víctor Ceferino Bernay, llega a este compromiso con la moral en alto y una ventaja de tres unidades sobre su escolta, Cerro Porteño, que visita mañana a Nacional, en el cierre de la ronda. El equipo Aborigen no solo lucha por el Clausura, sino que mantiene viva la ilusión de la “triple corona” tras clasificar a las semifinales de la Copa Paraguay. El reciente triunfo en la Copa ante River Plate sirvió para darle rodaje al equipo de alternativa y asegurar que sus figuras clave estén al máximo de su potencial físico y mental para este crucial partido de liga. El objetivo es claro: un triunfo consolidaría su liderato y trasladar la presión al Ciclón.

La realidad de Olimpia (20 puntos) es diametralmente opuesta. El equipo ‘escobero’ ya está fuera de la lucha por el campeonato y, lo que más duele a su afición, sin chances de clasificar a la prestigiosa Copa Libertadores 2026. Sin embargo, bajo la conducción de Éver Hugo Almeida, el plantel mostró una reacción de orgullo, palpable en el reciente empate 1-1 ante Cerro Porteño. Más allá del punto, la notoria mejoría en la actitud y el compromiso de sus jugadores fue un bálsamo para la sufrida hinchada. Ahora, el único objetivo del “Decano” es seguir sumando para asegurar la clasificación a la Copa Sudamericana, un cupo que no pueden permitirse perder en la recta final del año.

Olimpia vs. Guaraní: minuto a minuto en vivo

16:30 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador franjeado, Éver Hugo Almeida presentará el siguiente equipo para enfrentar a Guaraní: Gastón Olveira; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Axel Alfonzo y Héctor David Martínez; Rodney Redes, Javier Domínguez, Alex Franco y Iván Leguizamón; Adrián Alcaraz y Carlos Sebastián Ferreira. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

⚽️ 𝐓𝐨𝐫𝐧𝐞𝐨 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐬𝐮𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟓.



📋 Nuestra alineación para el encuentro de esta tarde.



¡Vamos, Decano! ⚔️ #SoyDelOlimpia ⚪️⚫️⚪️

16:30 Guaraní, con once definido

El conductor aurinegro Víctor Ceferino Bernay anuncia el siguiente once para medirse con Olimpia: Aldo Pérez; Alcides Benítez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho y Alexandro Maidana; Jhon Jairo Sánchez, Agustín Manzur, Luis Martínez Soto y Derlis Rodríguez; Fernando Fernández e Iván Ramírez Ferreira. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

16:15 El líder Guaraní enfrenta a Olimpia en el “clásico añejo”

Guaraní visita hoy a Olimpia en el “clásico añejo” que jornada la jornada dominical, por la fecha 18 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Legendario y el Franjeado juegan a las 17:30, hora de nuestro país, en el estadio Erico Galeano, de la ciudad de Capiatá.

16:00 A qué hora juega Olimpia vs. Guaraní y dónde ver en vivo

Olimpia y Guaraní disputan hoy la fecha 18 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

15:45 Añejo clásico: Entre la punta y el honor

Olimpia y Guaraní animarán en la tarde de este domingo en Capiatá una nueva edición del añejo clásico, marcado para las 17:30 y que corresponde a la decimoctava fecha del campeonato Clausura.

15:30 Olimpia: Vuelve el esquema tradicional

El entrenador de Olimpia, Éver Almeida, presentará el domingo contra Guaraní, en Capiatá, el esquema táctico tradicional del 4-4-2, después de haber recurrido a la línea defensiva de cinco en el superclásico en La Nueva Olla (1-1). El añejo duelo está fijado para las 17:30.

15:15 Derlis Benítez, árbitro del añejo clásico

Derlis Benítez fue designado para arbitral el domingo el añejo clásico del domingo entre Olimpia y Guaraní, por la 18ª ronda del Clausura 2025.

15:00 Lucas Morales se refirió a la posibilidad de dar una mano a Cerro Porteño

En la antesala del duelo ante el líder del torneo Clausura, Guaraní, el lateral derecho de Olimpia, Lucas Morales, fue consultado sobre la particular situación de que un triunfo de su equipo podría beneficiar directamente a su eterno rival, Cerro Porteño, que pelea palmo a palmo por el liderazgo del certamen con el Aborigen.

14:45 Olimpia confirma: Derlis González será operado en Brasil

Olimpia hizo oficial la información que se venía manejando: el delantero Derlis González volverá a pasar por el quirófano en un intento definitivo de superar las persistentes dolencias que afectan su rodilla derecha y lo que mantienen alejado de las canchas en los últimos meses.

14:30 Guaraní apunta a la doble corona

Guaraní vive un buen presente deportivo. Es el líder del torneo Clausura y semifinalista de la Copa Paraguay. Los aurinegros sueñan con la doble conquista.

14:15 Derlis González será sometido a una nueva cirugía de rodilla en Brasil

El delantero de Olimpia, Derlis González, volverá a pasar por el quirófano en un intento de superar los persistentes problemas que afectan a su rodilla derecha y que lo mantienen alejado de las canchas en los últimos meses. La intervención está programada para el próximo martes en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, a donde el futbolista viajará este domingo.

14:00 Víctor Bernay valora la clasificación y la posibilidad de mantener activo a su plantel

Tras conseguir el pasaporte a las semifinales de la Copa Paraguay ante River Plate, el entrenador de Guaraní, Víctor Bernay, se mostró satisfecho por la clasificación y, en particular, porque varios futbolistas que no venían siendo titulares lograron tener minutos de participación frente al elenco recientemente descendido de la División Intermedia a la Primera División B.

13:45 Guaraní no falla y se anota en las semifinales de la Copa Paraguay

Guaraní derrotó en la noche de miércoles en Capiatá por 2-0 a River Plate (que disputó la categoría Intermedia este año y descendió a Primera B) y se adjudicó el boleto a las semifinales de la Copa Paraguay, en la que enfrentará al Sportivo 2 de Mayo.

13:30 Olimpia, invitado de lujo a la “Vitória Cup 2026″, torneo de pretemporada en Brasil

El Club Olimpia recibió una importante invitación para formar parte de la Vitória Cup 2026, un destacado torneo internacional de pretemporada que se celebrará en enero en diferente ciudades de Brasil, aprovechando los recesos de las ligas locales de la región.

13:15 Olimpia: La Leyenda transmite paz

El 2025 es un año nefasto para la grandeza del Olimpia. Sin embargo, la dirigencia recurrió a una figura ideal para cerrar la temporada y por qué no, encarar la próxima: Éver Hugo Almeida (77 años).

13:00 Olimpia: Richard, continuidad asegurada

La continuidad de Richard Ortiz en Olimpia está prácticamente asegurada, al contar con el respaldo del presidente honorario Óscar Vicente Scavone.

12:45 Gastón Olveira, figura del clásico, tapando dos penales a Jonatan Torres

El último superclásico de la temporada, disputado en un ambiente vibrante en el estadio La Nueva Olla, finalizó con un vibrante empate 1-1 entre Cerro Porteño y Olimpia, un resultado que será recordado por un episodio de dramatismo y heroísmo que tuvo al portero franjeado, Gastón Olveira, como protagonista excluyente. El guardameta uruguayo se erigió en la figura monumental de la noche al taparle dos penales a Jonatan Torres.