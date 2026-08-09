Título falso de Hernán Rivas: Tribunal intentará iniciar juicio oral al exsenador

Para las 8:30 de mañana, lunes 10 de agosto, está fijado el inicio del juicio oral al exsenador Hernán David Rivas Román (ANR - cartista), acusado de supuesta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, por el caso de su título presuntamente falso de abogado.

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El Tribunal de Sentencia a cargo del juicio oral está integrado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga, como presidenta; Yolanda Portillo y Juan Carlos Zárate Pastor, como miembros titulares.

Por parte del Ministerio Público, el fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández dispuso a mediados del mes de julio, que el agente anticorrupción Christian Benítez se sume al equipo fiscal encargado de la causa, junto a Patricia Sánchez y Luz Guerrero.

El primer intento para iniciar el juicio oral fue el martes 21 de julio, fecha a la que Hernán Rivas llegó con el defensor público Martín Muñoz como su representante, por designación del Tribunal de Sentencia tras la renuncia de los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres, como sus defensores.

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Sin embargo, la abogada Alba Zaracho asumió ese día la defensa del exsenador colorado acusado y solicitó al Tribunal una postergación de 30 días del inicio del juicio oral, a fin de interiorizarse del caso.

Los jueces atendieron, parcialmente, la petición y aplazaron por 20 días el inicio del debate oral, programado para este lunes 10.

Hernán Rivas será juzgado por dos hechos punibles

La acusación presentada por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero fue analizada en audiencia preliminar el 10 de octubre de 2025; y el juez de Garantías Miguel Palacios resolvió decretar por operada la prescripción del tipo penal de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y elevó la causa a juicio oral solo por el hecho de uso de documentos públicos de contenido falso.

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La decisión del juzgado fue apelada tanto por la defensa como por el Ministerio Público y el 30 de marzo pasado el titular de Apelación Penal, Segunda Sala, resolvió por Auto Interlocutorio (A.I) N° 102, dictada por los camaristas José Agustín Fernández, Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro (quien se jubiló el 1 de abril), confirmar la prescripción de la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

Además por A.I N° 107 también del 30 de marzo, con voto en mayoría de los camaristas Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro (actualmente jubilado), y el voto en disidencia del magistrado José Agustín Fernández, el tribunal de alzada dictó el sobreseimiento definitivo de Rivas Román.

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La fiscalía recurrió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y el 7 de mayo, por A.I N° 133, los ministros Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, y el camarista Digno Arnaldo Fleitas anuló las resoluciones del tribunal de alzada, revocó el fallo del juez de Garantías Miguel Palacios, y ordenó que la causa vaya a juicio oral por los dos tipos penales acusados por el Ministerio Público.

Rivas fue “juez de jueces” sin ser abogado, según fiscalía

De acuerdo con la teoría del Ministerio Público plasmada en la acusación, el ahora exsenador colorado Hernán David Rivas Román afirmó falsamente haber cursado la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana, entre los años 2010 y 2015, mientras que en 2016 presentó su tesis de conclusión.

Posteriormente Rivas contó con un certificado de estudios con fecha del 12 de mayo de 2018 y un título que le otorgaba el grado académico de abogado, expedido el 6 de marzo de 2020 y registrado en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el 9 de junio de 2020.

Ambos documentos fueron expedidos por la citada la alta casa de estudios, según los datos resaltados por la fiscalía en el requerimiento conclusivo.

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El Ministerio Público identificó que Hernán Rivas utilizó el certificado de estudios y título de contenido supuestamente falso; primeramente cuando los remitió al MEC para su registro y, luego, para ocupar un lugar en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), tras ser designado el 3 de julio de 2020 por la Cámara de Diputados como su representante ante el órgano.

Designado en el JEM pese a dudas sobre su título

Asimismo la fiscalía sostiene que Hernán Rivas “realizó todas las conductas idóneas para obtener y blindar el título que obtuvo, contra cualquier cuestionamiento; consiguiendo el respaldo académico para llegar en el año 2020 al puesto de miembro del JEM en representación de la Honorable Cámara de Diputados, que dictó las Resoluciones N° 2535 del 2 de junio de 2021 y N° 2571 del 9 de junio de 2021 que le otorgó legalmente al hoy acusado el derecho de ocupar uno de los cargos de mayor relevancia jurídica de nuestro país, constituyéndose en juez de jueces”.

Rivas fue electo como presidente del JEM, el 10 de julio de 2023. Permaneció en el cargo hasta el 2 de agosto de 2023, luego de que se cuestionaran sus declaraciones juradas de bienes por supuestas inconsistencias y también, su título de abogado.

El entonces presidente del JEM, Enrique Bacchetta, remitió el 4 de setiembre de 2020 a la Cámara de Diputados un pedido de designación de otro representante, ante las dudas sobre el título de Hernán Rivas.

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Luego que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia haya anulado su sobreseimiento definitivo y dispuso que el afronte juicio oral por supuesta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, Hernán Rivas presentó su renuncia como senador y la Cámara Alta aceptó su dimisión en la sesión del 12 de mayo último.