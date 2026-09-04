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04 de septiembre de 2026 a la - 15:08

Bloqueo en Asunción: colapsan desvíos de atrasada obra de Nenecho en San Pablo

Calle empedrada con árboles y vehículos, incluyendo un autobús en dirección contraria. Ambiente urbano y tranquilo.
Una gran cantidad de vehículos, entre ellos buses, que anteriormente circulaban por Tte. José Félix López tuvieron que desviados a Óscar Bottana, un empedrado de casi 1 kilómetro y en pésimo estado.Gustavo Machado, ABC Color.

El bloqueo de la calle Teniente José Félix López del barrio San Pablo de Asunción, generó caos vehicular y quejas de comerciantes. El inconcluso desagüe pluvial del Abasto, prometido por Nenecho, acumula dos años y medio de retrasos, por culpa del millonario desvío de los bonos G8 durante su gestión.

Por Luis López Nery Huerta

Un severo cuello de botella vehicular se registró este viernes en el barrio San Pablo tras la implementación del bloqueo sobre la calle Teniente José Félix López. El corte de un tramo de 230 metros, dispuesto por la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), desató duras críticas de automovilistas ante la falta de inspectores de tránsito en las primeras horas de la mañana.

Cierre total en la calle Teniente López por la inconclusa obra de Nenecho

El corte fue dispuesto para la ejecución de trabajos correspondientes al postergado desagüe pluvial del Abasto. Según las promesas de la administración municipal, el bloqueo de la transitada arteria se mantendrá únicamente por un período estimado de cuatro días.

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El proyecto de desagüe pluvial del Abasto, que afecta a la cuenca del arroyo Itay, comenzó el 10 de abril de 2024, durante la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). El ex jefe comunal se comprometió originalmente a completar la obra en un año y medio.

Excavadora amarilla trabaja en pozo rodeado de tierra y escombros en una calle urbana de Asunción.
Trabajos sobre la calle Teniente José Félix López y Epifanio Méndez Fleitas.

Sin embargo, a cerca de dos años y medio desde su inicio, el proyecto continúa inconcluso. La constante extensión de los plazos iniciales afectó de forma continua e ininterrumpida el tránsito, la actividad comercial y la calidad de vida de los pobladores de la zona.

Asunción: desvíos colapsados en la calle Bottana, empedrados y tardía llegada de la PMT

Para canalizar el intenso flujo vehicular, la comuna habilitó en doble sentido, de forma temporal, la calle Óscar Bottana, vía paralela a la clausurada. Esta alternativa solo cuenta con 250 metros asfaltados, mientras que el resto del trayecto es empedrado y está en pésimo estado.

Durante las primeras horas del bloqueo de este viernes, la ausencia de inspectores de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) generó la confusión de los automovilistas. Los agentes se presentaron recién cerca de las 08:40, cuando la hora de mayor congestión ya había transcurrido.

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El ingreso forzado de colectivos del transporte público a la angosta calle Bottana derivó en situaciones de alto riesgo y roces con automóviles menores. Además, los automovilistas que circulaban en sentido contrario, en dirección a la avenida Fernando de la Mora, no esperaban encontrar unidades de gran porte avanzando imprevistamente en contramano.

Agente de policía en uniforme dirigiendo el tráfico en una calle congestionada, con varios vehículos y vegetación a los lados.
La presencia de la PMT sobre la calle Óscar Bottana se hizo esperar, recién llegaron cerca de las 9 de la mañana, lo que generó confusión entre los automovilistas.

A la escasa e inoportuna cobertura de los inspectores municipales se sumó una señalética vertical sumamente deficiente en toda la zona. Esto provocó dudas constantes en los conductores sobre si debían continuar por la vía alternativa o si podían retornar a Teniente López.

Comerciantes “en manos de Dios” por las pérdidas y el temor a cierres prolongados

El cierre de la arteria principal dejó a los locales comerciales y gastronómicos del tramo bloqueado atrapados entre profundas zanjas y excavaciones. La presencia de los trabajos desalienta la presencia de los clientes, dado que exige que estos realicen maniobras de riesgo o largas caminatas para acceder a los puestos.

Comerciantes del golpeado sector manifestaron su malestar debido a que la comuna notificó del inicio de los trabajos en la zona con apenas una semana de anticipación. La brevedad del aviso impidió a los frentistas planificar estrategias de contingencia para mitigar las graves pérdidas económicas.

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Las continuas interrupciones registradas a lo largo de más de dos años probaron que varios comercios aledaños cerraran sus puertas de forma definitiva. A esta difícil situación se suma que numerosos vecinos optaron directamente por abandonar la zona ante la falta de respuestas.

Camión metálico estacionado en calle con construcción, entorno con montículo de arena y cintas de advertencia visibles.
Vehículos de proveedores de comercios de la zona se tuvieron que desplazar en una calle en pésimas condiciones.

Con estos antecedentes de reiterados incumplimientos, existe un profundo escepticismo entre los frentistas respecto a la promesa municipal de liberar la arteria en cuatro días. Propietarios de la zona señalaron estar “en manos de Dios”, temiendo que el corte se extienda semanas.

El origen del caos: una obra de G. 71.000 millones y el desvío de los bonos G8

El proyecto del desagüe pluvial fue adjudicado por Óscar “Nenecho” Rodríguez al Consorcio Pluvial Abasto por un monto total de G. 71.393 millones. Según consta en el portal de Contrataciones Públicas, la comuna ya abonó G. 36.701 millones, para un avance físico que apenas alcanza el 59%. La causa principal de la parálisis casi total del proyecto durante el año 2025 fue la falta de pago de la comuna a las empresas contratistas, según admitió la propia administración municipal.

Arriba. Luis Bello, Raúl Latorre y Camilo Pérez. Abajo: Oscar Nenecho Rodríguez, Luis Bello y Raúl Latorre.
Arriba. Luis Bello, Raúl Latorre y Camilo Pérez. Abajo: Oscar Nenecho Rodríguez, Luis Bello y Raúl Latorre.

El origen de la falta de liquidez responde al masivo desvío de los fondos provenientes de los bonos G8 (2022), emitidos por G. 360.000 millones. Una intervención confirmó que G. 512.000 millones para infraestructura fueron usados ilegalmente en salarios y gastos corrientes. De los ocho proyectos que Rodríguez prometió con ese dinero, apenas empezó cuatro.

Apurado por la inminencia de su destitución, Rodríguez renunció en agosto del año pasado. En su reemplazo, la mayoría colorada eligió a Luis Bello (ANR-cartista) para reemplazarlo. Ya bajo su gestión, las labores se reanudaron a ritmo lento recién después de la Semana Santa de 2026.

Mientras los vecinos y comerciantes de San Pablo continúan sufriendo las consecuencias de su pésima gestión, Nenecho intentó volver a ser concejal, sin éxito. Acompañado de los concejales que apañaron la gestión de Rodríguez y la actual, de Luis Bello, Camilo Pérez (ANR-cartista), busca convertirse en el próximo intendente de Asunción el próximo 4 de octubre.