Según el informe oficial presentado junto con la Universidad de Oxford, los estudiantes de las escuelas que ya aplicaron Neli alcanzaron 60,6 puntos en lenguaje oral al cierre del año frente a 56,1 en las 280 instituciones en lista de espera -es decir que aún no comenzaron con este modelo-, tras haber partido ambos grupos de un promedio idéntico de 51 puntos (en una escala de 0 a 73).

Esa diferencia equivale a +4,5 puntos adicionales ajustados por nivel inicial y llega a +6,0 puntos en quienes combinaron trabajo de lenguaje oral con toda la sala a cargo del docente y otros alumnos en un grupo pequeño y sesiones individuales para quienes requieren más apoyo—, lo que representa una estimación de entre cuatro y seis meses extra de aprendizaje en un año escolar.

¿Qué es Neli? Se trata de un programa aplicado en el sistema público con una empresa vinculada a la Universidad de Oxford, centrado en el lenguaje oral a lo largo de 20 semanas de sesiones, con evaluaciones al inicio y al final del año. Combina dos modalidades:

Universal: con toda la sala, a cargo del docente.

Intervención: en grupo pequeño o sesiones individuales para quienes requieren más apoyo, y en primer ciclo suma focalización para mayor rezago en primer grado y estrategias de lenguaje oral en segundo y tercer grado.

El MEC ubicó a este proyecto en un porcentaje de 0,46 por encima de otros planes como: Aprendamos Todos a Leer en Colombia (0,39), una iniciativa de lectoescritura en Chile (0,34), Tikichuela (matemática) en Paraguay (0,16) y el promedio de otros siete ensayos regionales (0,02). No obstante, el propio ministerio aclara que la comparación es orientativa, dado que las iniciativas difieren en área, grado e instrumento de evaluación.

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De acuerdo con los datos desagregados del MEC, el avance con Neli no se concentró en un solo sector: se registró tanto en niñas como en niños y de manera pareja entre escuelas urbanas (+4,9 puntos) y rurales (+4,2 puntos, sin diferencia estadísticamente significativa entre ambos entornos).

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Además, quienes comenzaron con un nivel más bajo lograron cerca del doble de ganancia (+6,4 puntos), contribuyendo a recortar brechas, mientras que por edad la ventaja fue mayor en niños de 4 a 5 años (+5,6 puntos), frente a los de 5 a 6 años (+4,2) y de 6 años o más (+4,1). En 2025, el despliegue alcanzó los 17 departamentos y Asunción con 3.500 educadores capacitados.

“Los resultados en educación se hacen si se mantienen los proyectos en el tiempo. Fíjense, esta mejoría en un año, ahora multipliquen esa mejoría por los próximos tres años. Vamos a tener definitivamente otra experiencia, vamos a tener otros niños. Por lo tanto, esto es algo que hay que continuar, esto es algo que tiene que ser prioritario en el recurso”, afirmó durante la presentación Ernesto Gutiérrez, doctor en Psicolingüística y Manager de Investigaciones Internacionales de OxEd, empresa surgida de la Universidad de Oxford.

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El ministro de Educación, Luis Ramírez, informó que a inversión en el programa es de G. 11.000 millones anuales con distintas fuentes de financiamiento. La meta de formar 5.000 educadores en primer ciclo y la proyección de que el gasto baje tras los dos primeros años de capacitación.

El titular del MEC difunde estos resultados cuando su gestión acumula más de tres años marcada por cuestionamientos de gremios docentes, estudiantes, especialistas y organizaciones educativas —que han denunciado desde irregularidades con títulos hasta controversias por textos escolares y restricciones al debate sobre género—, en un escenario político sacudido tras el caso Ueno Bank, la caída y prisión de Santiago Peña y el recambio de gran parte del gabinete, donde el titular del MEC figura entre los pocos que siguen en el cargo.

Este balance también se lee frente a los últimos resultados de las pruebas PISA para Paraguay, que volvieron a ubicar al país en los últimos puestos en rendimiento estudiantil y evidenciaron un rezago estructural en habilidades básicas; aunque PISA evalúa a jóvenes de 15 años en áreas distintas a las de Neli, el contraste marca la distancia entre los problemas de fondo del sistema y los avances puntuales reportados en lenguaje oral.