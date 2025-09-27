El Ciclón de Jorge Achucarro (en su último partido como interino antes de la asunción de Jorge Bava) está obligado a ganar para recortar distancias con el líder Guaraní. El Aborigen empató anoche 1-1 ante Sportivo Trinidense, un resultado que favoreció a los azulgranas y que mantiene la diferencia en cuatro puntos (Guaraní 29, Cerro Porteño 25). Si Cerro gana, la desventaja será de solo un punto.

Por su parte, el Auriazul dirigido por Julio César Cáceres llega en un momento complicado, arrastrando una racha de cinco partidos sin victorias (un empate y cuatro derrotas). Aunque lejos de la pelea por el título (9° con 17 puntos), Luqueño todavía tiene una meta importante: sumar para clasificar a una competencia internacional. Actualmente, el Chanchón se ubica 10° en la tabla anual con 39 puntos, a seis de los puestos de Copa Sudamericana 2026.

Luqueño vs. Cerro Porteño: minuto a minuto en vivo

17:00 ¡Comienza el partido en Itauguá!

Sportivo Luqueño y Cerro Porteño ya juegan en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá, en el encuentro correspondiente a la decimocuarta ronda del Torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo.

16:00 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador interino azulgrana, Jorge Achucarro presentará el siguiente equipo para enfrentar a Sportivo Luqueño: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros; Édgar Páez, Jorge Morel, Fabrizio Peralta y Cecilio Domínguez; Luis Amarilla y Jonatan Torres.

📋 Alineación oficial de Cerro Porteño para enfrentar a Spvo. Luqueño ⚽️🏟️🌪️ pic.twitter.com/faV2lHB4da — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) September 27, 2025

16:00 Luqueño, con once definido

En conductor auriazul, Julio César Cáceres anuncia el siguiente once para medirse con Cerro Porteño: Ángel Espínola; Santiago Ocampos, Alexis Villalba, Lucas Monzón y Rodrigo Alborno; Lautaro Comas, Ángel Benítez, Víctor Sebastián Quintana y Jonathan Ramos; Marcelo Pérez y Walter González.

📋✅ ¡𝗘𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝗱𝗼!



Estos son los once jugadores que representarán al Auriazul en el partido frente a Cerro Porteño. 💪💛💙#VamosLUQUEÑO 🇺🇦 pic.twitter.com/g1TULtmmGn — Sportivo Luqueño (@SpLuquenOficial) September 27, 2025

15:45 La formación de Cerro Porteño para enfrentar hoy a Luqueño

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por la fecha 14 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. En el partido despedida al breve interinato, Jorge Achucarro realiza un cambio en la formación.

15:30 A qué hora juega hoy Luqueño vs. Cerro y dónde ver en vivo

Sportivo Luqueño y Cerro Porteño disputan hoy la décimo cuarta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

15:15 Cerro Porteño: Los convocados con varios retornos y ausencias

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sportivo Luqueño en un partido clave para reducir la desventaja de puntos con Guaraní. En el último encuentro de Jorge Achucarro antes de la asunción de Jorge Bava, el técnico interino convocó a 24 jugadores: hay regresos y también ausencias.

15:00 Cerro Porteño y la oportunidad de descontar puntos al líder Guaraní

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por la fecha 14 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Auriazul y el Ciclón juegan a las 17:00, hora de nuestro país, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. Arbitra David Ojeda.

14:45 Jornada sabatina con grandes partidos

La continuidad de la decimocuarta fecha del campeonato Clausura 2025 contempla para este sábado el desarrollo de dos grandes propuestas, a disputarse en Itauguá y Asunción.

14:30 Alerta Cerro: Gastón Giménez resintió una lesión y es baja...

Gastón Giménez resintió una lesión muscular y está descartado para el partido de Cerro Porteño frente a Sportivo Luqueño por la fecha 14 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

14:15 Jorge Bava y la llegada a Cerro Porteño: “Estoy muy contento”

Jorge Bava aterrizó esta madrugada en suelo paraguayo para dirigir a Cerro Porteño. El uruguayo, ex arquero de Libertad y Guaraní, reemplaza a Diego Martínez y debutaría recién en la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

14:00 Jorge Bava llegó al país y está listo para dirigir a Cerro Porteño

Cerro Porteño tiene nuevo entrenador: Jorge Bava. El uruguayo de 44 años llegó al país este viernes, dos días después de dirigir por última vez a Independiente Santa Fe. El ex arquero de Libertad y Guaraní debuta en la fecha 15.

13:45 Cerro Porteño: Multa tras último duelo de Copa en casa

La Conmebol impuso a Cerro Porteño una multa que totaliza 80.000 dólares (unos 560.000.000 de guaraníes) por irregularidades cometidas en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, contra Estudiantes de La Plata, desarrollado 13 de agosto.

13:30 Jorge Bava renunció a Santa Fe y será nuevo DT de Cerro Porteño

Cerro Porteño tiene nuevo entrenador. El elegido para reemplazar al recientemente destituido Diego Martínez es el uruguayo Jorge Bava, quien presentó su renuncia al Independiente Santa Fe de Colombia minutos después de lograr una victoria 2-1 en los cuartos de final de la Copa Colombia. Se espera que Bava sea presentado en las próximas horas como el flamante estratega del Ciclón.

13:15 Cerro Porteño, con la misma formación

En medio de la transición en la conducción técnica de Cerro Porteño, el técnico interino Jorge Achucarro prepara el partido del fin de semana contra Sportivo Luqueño, con la misma estructura ganadora.

13:00 Luqueño: La vuelta de Aguilar, más cantada que Despacito

La vuelta de Alfredo Aguilar (37 años) a la portería del Sportivo Luqueño está más cantada que la música Despacito, de Luis Fonsi.

12:45 Alerta Cerro Porteño: cambio de fecha para el partido de octavos

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) modificó el día del partido Cerro Porteño vs. Sol de América por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025.

12:30 Último clásico liguero, el 19 de octubre

El domingo 19 de octubre se disputará el último clásico liguero de la temporada entre Cerro Porteño y Olimpia. Los grandes eventualmente podrían encontrarse en la Copa Paraguay, si van quemando etapas.

12:15 Jorge Bava, nuevo técnico de Cerro Porteño

El uruguayo Jorge Bava es el nuevo entrenador de Cerro Porteño, tras la destitución del argentino Diego Hernán Martínez y el interinato de Jorge Achucarro.

12:00 Cerro Porteño: Achucarro continúa, por ahora

El interinato de Jorge Achucarro (43 años) en Cerro Porteño continúa mientras la dirigencia gestiona la contratación del entrenador con el que se cerrará el 2025.