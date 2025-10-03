Fútbol

Cerro Porteño vs. Recoleta FC: minuto a minuto en vivo

Cerro Porteño y Recoleta FC se miden fuerzas hoy por la Fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El encuentro entre el Ciclón y el Canario se disputará a las 20:00, hora local, en el estadio La Nueva Olla de Asunción, bajo el arbitraje de Derlis Benítez. Podrá seguir todas las acciones por ABC.

Por ABC Color
03 de octubre de 2025 - 18:59

El partido presentará el debut oficial de Jorge Bava como entrenador de Cerro Porteño, quien asume la dirección técnica tras el interinato de Jorge Achucarro. El “Ciclón”, metido de lleno en la lucha por el campeonato, tiene la obligación de ganar para superar a Guaraní en la tabla de posiciones. Actualmente, el equipo de Barrio Obrero suma 28 puntos, apenas uno menos que el líder, el Aborigen, que tiene 29.

Por su parte, Recoleta FC llega en un gran momento, con una racha invicta tras ganar sus últimos tres partidos disputados. El elenco comandado por Jorge González Frutos está logrando su objetivo principal: alejarse de la zona roja de la tabla de promedios y, además, ocupar una valiosa zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026. El “Canario” se encuentra séptimo en la tabla acumulativa con 48 unidades, a solo una de Olimpia.

Cerro Porteño vs. Recoleta FC: minuto a minuto

17:50 El motivo por el cuál Lucas Romero no es titular ante Cerro Porteño

Jorge González Frutos no alinea a Lucas Romero en el once titular de Recoleta FC para enfrentar hoy a Cerro Porteño en La Nueva Olla.

Los jugadores de Recoleta FC saludan a los hinchas en la previa del partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 14 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.
Los jugadores de Recoleta FC saludan a los hinchas en la previa del partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 14 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.

17:40 Cerro Porteño: La lista de convocados de Jorge Bava vs. Recoleta FC

Cerro Porteño enfrenta hoy a Recoleta FC en el debut de Jorge Bava. En la primera lista de convocados del uruguayo de 44 años hay dos regresos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El uruguayo Jorge Bava, entrenador de Cerro Porteño, durante la primera movilización al frente del plantel en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El uruguayo Jorge Bava, entrenador de Cerro Porteño, durante la primera movilización al frente del plantel en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

17:30 Cerro Porteño enfrenta a Recoleta FC en el estreno de Jorge Bava

Cerro Porteño enfrenta hoy a Recoleta FC en el comienzo de la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón y el Canario juegan a las 20:00, hora de nuestro país, en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción. Arbitra Derlis Benítez.

Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

17:20 La formación de Cerro Porteño para enfrentar hoy a Recoleta FC

Cerro Porteño enfrenta hoy a Recoleta FC en el estreno de Jorge Bava. El técnico uruguayo asumió en reemplazo de Diego Martínez y tiene definido el once para debut.

Luis Amarilla, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por al fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Luis Amarilla, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por al fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

17:10 A qué hora juega hoy Cerro vs. Recoleta FC y dónde ver en vivo

Cerro Porteño y Recoleta FC disputan hoy la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Los futbolistas de Cerro Porteño celebran un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 4 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Los futbolistas de Cerro Porteño celebran un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 4 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.

17:00 Recoleta FC: Lucas Romero, en la Albirroja

El mediocampista central de Recoleta FC, Lucas Romero (23), se encuentra con una pequeña sobrecarga muscular, por lo que realiza tareas diferenciadas. Sería convocado a la selección nacional para la gira asiática en el presente mes.

Lucas Ramón Romero Gómez (29 de agosto de 2002), mediocampista de Recoleta FC.
Lucas Ramón Romero Gómez (29 de agosto de 2002), mediocampista de Recoleta FC.

16:50 Cerro Porteño: Zapag, “misión cumplida”

Durante el festejo del miércoles por el aniversario 113 de Cerro Porteño, Juan José Zapag dio un “lacrimógeno” discurso que podría titularse “misión cumplida”, una de las frases empleadas.

Juan José Abraham Zapag Benítez (24/06/62), presidente de Cerro Porteño.
Juan José Abraham Zapag Benítez (24/06/62), presidente de Cerro Porteño.

16:40 Juan José Zapag y las deudas: “El club no está hipotecado”

Juan José Zapag apuntó a las deudas económicas de Cerro Porteño. “Van a tener que laburar para mantener este club”, advirtió el presidente.

Juan José Zapag y Facundo Sava (d), presidente y entrenador de Cerro Porteño.
Juan José Zapag y Facundo Sava (d), presidente y entrenador de Cerro Porteño.

16:30 “Misión cumplida”: Juan José Zapag y el adiós a Cerro Porteño

Juan José Zapag anunció el final de su carrera dirigencial en Cerro Porteño. “Misión cumplida”, expresó el actual presidente del Ciclón.

Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño.
Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño.

16:20 Juan José Zapag: “No voy a presentar ningún candidato ni voy a presidir el oficialismo”

Juan José Zapag aseguró que no formará parte de ninguna candidatura oficialista para las elecciones de Cerro Porteño. “Ya hice lo mío”, expresó el presidente del Ciclón.

Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño.
Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño.

16:10 Cerro Porteño: Ofensiva potenciada con dos recuperados

Cerro Porteño, que cuenta con la nueva conducción técnica del uruguayo Jorge Rodrigo Bava (44 años), tendrá la posibilidad de encarar el tramo final de la temporada prácticamente con su máximo potencial, con la recuperación de dos importantes piezas ofensivas.

Juan Manuel Iturbe Arévalos (4 de junio de 1993), goleador de Cerro Porteño, recuperado de una lesión muscular.
Juan Manuel Iturbe Arévalos (4 de junio de 1993), goleador de Cerro Porteño, recuperado de una lesión muscular.

16:00 “Desmiento que el sueldo de Bava es dos o tres veces más”

Juan Carlos Pettengill desmintió que Cerro Porteño haya pagado una rescisión para contratar a Jorge Bava y aseguró que el nuevo entrenador no tiene un sueldo dos o tres veces mayor al que percibía en Independiente Santa Fe de Colombia.

El uruguayo Jorge Bava (c) durante la presentación oficial como entrenador de Cerro Porteño en la sala de conferencias del estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El uruguayo Jorge Bava (c) durante la presentación oficial como entrenador de Cerro Porteño en la sala de conferencias del estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

15:50 “Estamos concentrados en el campeonato y en ganar la Copa Paraguay”

Juan Carlos Pettengill apuntó al cierre de temporada con la asunción de Jorge Bava. Cerro Porteño está en la pelea por el torneo Clausura 2025 y por la Copa Paraguay 2025.

Juan Carlos Pettengill
Juan Carlos Pettengill

15:40 El video que publicó Cerro Porteño por el aniversario 113

Cerro Porteño celebra 113 años: el Ciclón festeja un nuevo aniversario con técnico nuevo y la ilusión de conquistar el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

Los hinchas de Cerro Porteño en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los hinchas de Cerro Porteño en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

15:30 Cerro Porteño: Misión consagratoria para Bava

En su primer contacto con la prensa como entrenador de Cerro Porteño, el uruguayo Jorge Bava (44 años) manifestó este martes que aceptó el reto con el objetivo de campeonar.

Jorge Rodrigo Bava, nuevo director técnico de Cerro Porteño, nació el 2 de agosto de 1981.
Jorge Rodrigo Bava, nuevo director técnico de Cerro Porteño, nació el 2 de agosto de 1981.

15:20 Jorge Achucarro: del interinato invicto a asistente de Jorge Bava

Juan José Zapag confirmó que Jorge Achucarro será parte del cuerpo técnico de Jorge Bava.

Jorge Bava (i) y Jorge Achucarro en el entrenamiento de Cerro Porteño en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Jorge Bava (i) y Jorge Achucarro en el entrenamiento de Cerro Porteño en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

15:10 Cerro Porteño anuncia oficialmente a Jorge Bava como su nuevo entrenador

Cerro Porteño anunció oficialmente, a través de sus redes sociales, la incorporación de Jorge Bava como su nuevo director técnico. El entrenador uruguayo asume el cargo tras la salida de Diego Martínez y firmó un contrato que lo vincula al club azulgrana hasta diciembre de 2026.

Con esta imagen, Cerro Porteño presentó de manera oficial a su nuevo entrenador, Jorge Bava.
Con esta imagen, Cerro Porteño presentó de manera oficial a su nuevo entrenador, Jorge Bava.

15:00 Cerro Porteño: Bava, presentación en sociedad

El entrenador Jorge Rodrigo Bava será presentado este martes en Cerro Porteño, en su quinta jornada de permanencia en nuestro país.

El saludo entre Jorge Bava y Jorge Achucarro, quien pidió un aumento salarial para continuar.
El saludo entre Jorge Bava y Jorge Achucarro, quien pidió un aumento salarial para continuar.
Enlace copiado