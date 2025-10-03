Cerro Porteño vs. Recoleta FC: minuto a minuto en vivo

El partido presentará el debut oficial de Jorge Bava como entrenador de Cerro Porteño, quien asume la dirección técnica tras el interinato de Jorge Achucarro. El “Ciclón”, metido de lleno en la lucha por el campeonato, tiene la obligación de ganar para superar a Guaraní en la tabla de posiciones. Actualmente, el equipo de Barrio Obrero suma 28 puntos, apenas uno menos que el líder, el Aborigen, que tiene 29.

Por su parte, Recoleta FC llega en un gran momento, con una racha invicta tras ganar sus últimos tres partidos disputados. El elenco comandado por Jorge González Frutos está logrando su objetivo principal: alejarse de la zona roja de la tabla de promedios y, además, ocupar una valiosa zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026. El “Canario” se encuentra séptimo en la tabla acumulativa con 48 unidades, a solo una de Olimpia.

Cerro Porteño vs. Recoleta FC: minuto a minuto

17:50 El motivo por el cuál Lucas Romero no es titular ante Cerro Porteño

Jorge González Frutos no alinea a Lucas Romero en el once titular de Recoleta FC para enfrentar hoy a Cerro Porteño en La Nueva Olla.

17:40 Cerro Porteño: La lista de convocados de Jorge Bava vs. Recoleta FC

Cerro Porteño enfrenta hoy a Recoleta FC en el debut de Jorge Bava. En la primera lista de convocados del uruguayo de 44 años hay dos regresos.

17:30 Cerro Porteño enfrenta a Recoleta FC en el estreno de Jorge Bava

Cerro Porteño enfrenta hoy a Recoleta FC en el comienzo de la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón y el Canario juegan a las 20:00, hora de nuestro país, en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción. Arbitra Derlis Benítez.

17:20 La formación de Cerro Porteño para enfrentar hoy a Recoleta FC

Cerro Porteño enfrenta hoy a Recoleta FC en el estreno de Jorge Bava. El técnico uruguayo asumió en reemplazo de Diego Martínez y tiene definido el once para debut.

17:10 A qué hora juega hoy Cerro vs. Recoleta FC y dónde ver en vivo

Cerro Porteño y Recoleta FC disputan hoy la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

17:00 Recoleta FC: Lucas Romero, en la Albirroja

El mediocampista central de Recoleta FC, Lucas Romero (23), se encuentra con una pequeña sobrecarga muscular, por lo que realiza tareas diferenciadas. Sería convocado a la selección nacional para la gira asiática en el presente mes.

16:50 Cerro Porteño: Zapag, “misión cumplida”

Durante el festejo del miércoles por el aniversario 113 de Cerro Porteño, Juan José Zapag dio un “lacrimógeno” discurso que podría titularse “misión cumplida”, una de las frases empleadas.

16:40 Juan José Zapag y las deudas: “El club no está hipotecado”

Juan José Zapag apuntó a las deudas económicas de Cerro Porteño. “Van a tener que laburar para mantener este club”, advirtió el presidente.

16:30 “Misión cumplida”: Juan José Zapag y el adiós a Cerro Porteño

Juan José Zapag anunció el final de su carrera dirigencial en Cerro Porteño. “Misión cumplida”, expresó el actual presidente del Ciclón.

16:20 Juan José Zapag: “No voy a presentar ningún candidato ni voy a presidir el oficialismo”

Juan José Zapag aseguró que no formará parte de ninguna candidatura oficialista para las elecciones de Cerro Porteño. “Ya hice lo mío”, expresó el presidente del Ciclón.

16:10 Cerro Porteño: Ofensiva potenciada con dos recuperados

Cerro Porteño, que cuenta con la nueva conducción técnica del uruguayo Jorge Rodrigo Bava (44 años), tendrá la posibilidad de encarar el tramo final de la temporada prácticamente con su máximo potencial, con la recuperación de dos importantes piezas ofensivas.

16:00 “Desmiento que el sueldo de Bava es dos o tres veces más”

Juan Carlos Pettengill desmintió que Cerro Porteño haya pagado una rescisión para contratar a Jorge Bava y aseguró que el nuevo entrenador no tiene un sueldo dos o tres veces mayor al que percibía en Independiente Santa Fe de Colombia.

15:50 “Estamos concentrados en el campeonato y en ganar la Copa Paraguay”

Juan Carlos Pettengill apuntó al cierre de temporada con la asunción de Jorge Bava. Cerro Porteño está en la pelea por el torneo Clausura 2025 y por la Copa Paraguay 2025.

15:40 El video que publicó Cerro Porteño por el aniversario 113

Cerro Porteño celebra 113 años: el Ciclón festeja un nuevo aniversario con técnico nuevo y la ilusión de conquistar el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

15:30 Cerro Porteño: Misión consagratoria para Bava

En su primer contacto con la prensa como entrenador de Cerro Porteño, el uruguayo Jorge Bava (44 años) manifestó este martes que aceptó el reto con el objetivo de campeonar.

15:20 Jorge Achucarro: del interinato invicto a asistente de Jorge Bava

Juan José Zapag confirmó que Jorge Achucarro será parte del cuerpo técnico de Jorge Bava.

15:10 Cerro Porteño anuncia oficialmente a Jorge Bava como su nuevo entrenador

Cerro Porteño anunció oficialmente, a través de sus redes sociales, la incorporación de Jorge Bava como su nuevo director técnico. El entrenador uruguayo asume el cargo tras la salida de Diego Martínez y firmó un contrato que lo vincula al club azulgrana hasta diciembre de 2026.

15:00 Cerro Porteño: Bava, presentación en sociedad

El entrenador Jorge Rodrigo Bava será presentado este martes en Cerro Porteño, en su quinta jornada de permanencia en nuestro país.