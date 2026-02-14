Bajo la conducción de Pablo “Vitamina” Sánchez, el Franjeado acumula 10 unidades en la tabla, manteniendo una mínima ventaja de un punto sobre el Nacional y de dos puntos sobre sus perseguidores más cercanos, entre los que se encuentran Guaraní, Cerro Porteño y el sorprendente Recoleta FC. Para el conjunto de Para Uno, ganar esta tarde significa consolidar un arranque de temporada casi perfecto y marcar distancia en una lucha por el liderazgo que se presenta sumamente apretada.

En la vereda de enfrente, la realidad de Rubio Ñu es diametralmente opuesta y cargada de urgencias. El equipo dirigido por Gustavo Morínigo, que regresó esta temporada a la máxima categoría, todavía no conoce la victoria en el certamen. Tras un inicio con dos empates consecutivos, el Albiverde sufrió sendas derrotas en sus últimas presentaciones, quedando relegado al antepenúltimo lugar de la tabla con apenas dos puntos. Más allá de lo estadístico en el torneo actual, la preocupación principal en Santísima Trinidad radica en la tabla de promedios, donde actualmente ocupan la penúltima posición en zona de descenso.

Olimpia vs. Rubio Ñu: minuto a minuto en vivo

17:06 Iván Leguizamón asegura que estará en el clásico

El extremo de Olimpia, Iván Leguizamón, es la gran ausencia en el esquema del Decano para el compromiso de esta tarde frente a Rubio Ñu. Pese a no estar entre los convocados, el futbolista se hizo presente en el Defensores del Chaco para brindar su apoyo a sus compañeros en este duelo clave por la punta del torneo.

A su llegada al estadio, el jugador llevó tranquilidad a la afición franjeada respecto a su estado físico. Leguizamón confirmó que su ausencia es meramente preventiva y que su presencia en el esperado choque ante Cerro Porteño, a disputarse el próximo sábado en La Nueva Olla, no corre peligro. “Para el clásico llego, tengo una molestia en el isquio nada más”.

Olimpia defiende la punta en la antesala de superclásico

Olimpia enfrenta hoy a Rubio Ñu por la quinta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Decano y el Albiverde juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción.

Rodney Redes parte a Ecuador para sumarse a préstamo a la Liga de Quito

El mercado de pases en Para Uno suma una novedad con la confirmación de la salida de Rodney Redes. El extremo dejará Olimpia para sumarse a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, equipo que apuesta por el paraguayo para reforzar su frente de ataque de cara a la Copa Libertadores 2026. Esta partida representa una baja de consideración para la estructura ofensiva del equipo franjeado.

Olimpia blinda a Hugo Quintana con una renovación hasta la temporada 2028

En un movimiento estratégico para sostener su columna vertebral, Olimpia selló la continuidad de Hugo Quintana, su figura más determinante en la actualidad. Ante el aparición de ofertas y la necesidad de proteger su patrimonio, la entidad decana optó por una extensión contractual que no solo prolonga el vínculo del mediocampista, sino que envía un mensaje de firmeza al mercado internacional.

Rubén Lezcano tiene acordada su llegada a Olimpia

En una maniobra que sacude el mercado local, Olimpia tiene acordada la incorporación de Rubén Lezcano, posicionándose como el gran protagonista del periodo de pases. Según pudo averiguar Miguel Cáceres, el talentoso volante ofensivo, cuya ficha también fue intensamente disputada por Cerro Porteño, está para regresar al país para vestir la “franja negra” tras su paso por el fútbol brasileño.

“Vitamina” Sánchez prepara tres cambios para defender la punta

Pese a venir de una victoria que lo catapultó al liderato solitario de la clasificación, el entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, no se apega a la máxima de que “equipo que gana no se toca”. Para el duelo del sábado ante Rubio Ñu, programado a las 18:30 en el Defensores del Chaco, el estratega franjeado alista tres variantes en su estructura titular con el objetivo de consolidar el liderato.

Alerta Olimpia: Iván Leguizamón sufrió una lesión, es baja vs. Rubio Ñu y está en duda para superclásico

Iván Leguizamón sufrió una lesión en la rodilla y está descartado para la quinta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El futbolista también está en duda para el superclásico del fútbol paraguayo.

Olimpia blinda a Eduardo Delmás con “cláusula millonaria” hasta 2029

A través de sus plataformas oficiales, Olimpia confirmó la extensión del contrato de Eduardo Andrés Delmás Schaerer, el joven delantero de 18 años que se está convirtiendo en la revelación del torneo Apertura. El nuevo vínculo se extiende hasta el año 2029 e incluye una cláusula de rescisión millonaria para proteger su ficha ante el interés internacional.

