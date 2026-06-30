Municipalidad de Asunción: Bello y Nenecho hunden en el olvido a plaza Lola de Miño

La plaza Lola de Miño, ubicada en el barrio Vista Alegre, es el vivo reflejo de la desidia de la Municipalidad de Asunción. Mientras este y otros espacios de la capital se caen a pedazos, la gestión del intendente Luis Bello (ANR-cartista) mantiene intacta la herencia de abandono de su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). Bajo la administración de este último, se esfumaron millonarios fondos de bonos destinados exclusivamente a la revitalización de espacios verdes.

A cuatro años de las últimas refacciones en el sitio, caminar hoy por la plaza Lola de Miño revela un peligroso panorama de hamacas podridas, subibajas astillados y hierros oxidados. Los tejidos perimetrales de la cancha están completamente destruidos y el pasto cedió ante enormes parches de tierra roja. Las promesas de mantenimiento periódico quedaron en el olvido, transformando un punto neurálgico de encuentro familiar en una ruina comunitaria.

Cuatro años de abandono en Vista Alegre

La última vez que la Municipalidad de Asunción intervino en este espacio vecinal fue a mediados de agosto de 2022. En aquel momento se instalaron luces LED y se pintaron los juegos infantiles. Tras la intervención, más para la foto que para otra cosa, la gestión de Nenecho pareció haberse “olvidado” de los vecinos de Vista Alegre.

La desolación de la plaza Lola de Miño resulta inexplicable al contrastar con la disponibilidad financiera de la institución. En 2020, dos años antes, la Municipalidad de Asunción emitió los bonos G6 por un total de G. 100.000 millones, reservando G. 10.000 millones exclusivamente para revalorizar plazas. Pese a contar con ese cuantioso caudal de dinero, la administración de Rodríguez jamás planificó las obras prometidas con ese dinero.

El misterio de las cuentas vacías y el único proyecto fallido

Inéditos documentos, obtenidos por pedido de acceso a la Información Pública, revelados por ABC, mostraron que, a 2026, el municipio no posee ningún plano de las mejoras prometidas. Las direcciones de Transparencia y Planeamiento Urbano confirman que para nueve de las diez plazas no existió diseño ejecutivo. La alarmante falta de previsión demuestra que, aunque los fondos existieron, jamás se planificó utilizarlos para lo que fueron solicitados.

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La plaza Naciones Unidas fue el único espacio de la capital donde se intentó utilizar el dinero de estos bonos. Este proyecto fue adjudicado por Nenecho Rodríguez a D&D Arquitectura y Construcción por G. 2.094 millones, monto ampliado a G. 2.332 millones. El proyecto, sin embargo, quedó inconcluso al cierre de su gestión y la plaza estuvo clausurada por casi tres años, hasta que otra administración debió terminarlo usando recursos propios de la comuna.

Desaparición contable de los fondos G6 y el rol de la Contraloría

El escándalo se agrava debido a que las cuentas bancarias de estos bonos ya ni siquiera figuran en los balances municipales, al menos desde el cierre del ejercicio fiscal 2020. Mientras tanto, la deuda por aquella emisión de bonos permanece vigente. Los contribuyentes asuncenos ya pagaron sumas siderales en intereses, pero el saldo remanente se extenderá hasta enero de 2029.

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En su lapidario informe, que derivó en la intervención de la comuna, la Contraloría General de la República (CGR) solo analizó el destino de los bonos G8 y G9. Enmarcándose en ese documento oficial, el interventor Carlos Pereira confirmó en agosto pasado “terribles prácticas ilegales” en el desvío de G. 512.000 millones mediante los bonos G8, omitiendo auditar el dinero de las emisiones anteriores.

En la Fiscalía, entretanto, se investiga el desvío de dinero de los bonos G8 y G9 desde septiembre de 2024, mientras desde el año pasado hay otra pesquisa abierta que incluye el uso de los bonos G6 y G7.

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Presionado por el resultado de la intervención, Nenecho renunció a su cargo en agosto pasado. La mayoría oficialista eligió como sucesor a Luis Bello (ANR-cartista), quien como concejal había avalado sistemáticamente la cuestionada gestión anterior. Como jefe comunal, Bello sigue los mismos pasos de su antecesor, posponiendo la calidad de los servicios públicos, mientras acumula deudas millonarias contraídas para obras inexistentes.

Impunidad política y herencia en las listas electorales

Del paso de Rodríguez por la Intendencia de Asunción quedan actualmente ocho causas penales abiertas en la Fiscalía. Entre ellas destaca la imputación por la compra de “detergentes de oro” con fondos de emergencia durante la pandemia, un proceso judicial en el cual el exjefe comunal ya cuenta con una acusación formal por los hechos de lesión de confianza y asociación criminal.

A pesar de las causas, Rodríguez intentó buscar refugio político postulándose en las internas coloradas para regresar como concejal, pero no logró pasar. Sin embargo, quienes sí consiguieron ingresar a la lista oficialista que acompaña al candidato Camilo Pérez (ANR-cartista) son los mismos directores y concejales que avalaron su gestión. Varios de estos ediles, que hoy buscan la reelección, integran las ternas del Partido Colorado y del Partido Liberal.