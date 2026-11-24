Ernesto Fonseca cumplió ayer, lunes, una semana como director del Mercado de Abasto de Asunción, nombrado por la intendenta Soledad Núñez, en medio de un escenario de desorganización interna y reclamos de los permisionarios. Al evaluar sus primeros días al frente de la dependencia municipal, el funcionario reportó haber recibido el “mercado en terapia intensiva” y marcado por “el descreimiento generalizado de los permisionarios”.

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Fonseca sostuvo que la administración anterior dejó la institución sin seguimiento de los intereses de quienes venden al público, generando un desorden administrativo y operativo. Según el nuevo director, ese descontrol permitió prácticas irregulares sostenidas dentro del recinto municipal. “Efectivamente, era un feudo. Todo se aprovechaba de este caos y del feudo que dejaba que ese caos exista”, afirmó.

El nuevo director indicó que su prioridad inicial consiste en ordenar los procesos internos, atender los reclamos de los trabajadores y reconstruir el vínculo con la intendencia. Explicó que mantiene reuniones y charlas con los permisionarios para fijar metas realistas en distintos plazos. “Nosotros vamos a hacer todo juntos. Va a ser una administración transparente que le va a decir (a permisionarios) ´esto podemos a corto plazo, esto no podemos´”, expresó.

Fonseca reconoció el enorme desafío que significa para él asumir la dirección del Mercado de Abasto, que por su magnitud, más de 21 hectáreas, y funciones, como principal centro de abastecimiento de la capital, representa un enorme reto administrativo. “Tenemos una tarea titánica”, admitió, tras el legado dejado por las administraciones cartistas de Luis Bello y Óscar Nenecho Rodríguez.

Los 5 desafíos identificados por el director Ernesto Fonseca para la gestión del Mercado de Abasto

Restablecer el orden y armonizar los conflictos de intereses. Reorganizar el tránsito y recuperar estacionamientos para clientes. Desmantelar las “cajas paralelas” y los esquemas de extorsión. Combatir el planillerismo y ejercer control sobre el personal. e impulsar un cambio cultural. Reestructurar el sistema de limpieza e impulsar un

Planillerismo, limpieza y cajas paralelas en el Mercado de Abasto de Asunción

En el área operativa, Fonseca señaló que detectó que los funcionarios recibían órdenes de trabajo mensuales y solo registraban marcación sin acreditar tareas ni ubicación. Ante esa falla de control, exigirá reportes diarios firmados por los jefes inmediatos y remitidos cada semana a la dirección. “Nosotros sabemos que existe acá personas que vienen marca y se van. Es decir, el planillerismo existe acá”, advirtió.

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El director precisó que el mecanismo de control busca reunir pruebas formales para iniciar sumarios administrativos y aplicar sanciones conforme a la normativa legal. Señaló que el ausentismo tras marcar entrada incluye actividades particulares fuera del predio municipal. “Hay muchos que incluso hoy están conduciendo para plataformas”, dijo, basado en denuncias anónimas.

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Al revisar la dotación de personal, Fonseca constató un fuerte desequilibrio entre el volumen de residuos diarios y los trabajadores asignados al aseo del mercado. De 198 funcionarios, solo 10 cumplían tareas de limpieza frente a una generación diaria estimada de 20.000 Kg de basura y un predio enorme. “Nosotros ya entendemos que obviamente el mercado no puede funcionar con 10 limpiadores teniendo 198 funcionarios”, sostuvo.

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En materia de recaudación irregular, el director denunció cobros extra en la renovación anual de contratos, pagos sin boleta en los portones de acceso y extorsión con amenaza de multas por reparaciones menores. También mencionó pedidos de dinero para autorizar mejoras en locales, arreglos por mora del canon, además de las conocidas venta de espacios sin licitación. “Ya era una cuestión de extorsión y la gente se callaba porque efectivamente ellos controlaban todo”, afirmó sobre esas prácticas.

Tránsito, conflictos comerciales y basura en el Mercado de Abasto

Fonseca también identificó problemas de circulación y falta de estacionamiento para los compradores dentro del predio del Mercado de Abasto. Explicó que la saturación responde al ingreso de múltiples vehículos vinculados a la propia dinámica interna del lugar. “Vienen camiones, vienen vehículos particulares y entonces ya no se encuentran los lugares, que es el reclamo de los propios permisionarios”, señaló.

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En el plano comercial, Fonseca describió fricciones entre distintos actores que operan en el mercado por la forma de vender y el acceso al espacio. Detalló choques entre mayoristas y minoristas, además de cuestionamientos por el ingreso de productores del interior.

“Los permisionarios que son más mayoristas están en contra de los minoristas. Los minoristas hoy te dicen que los mayoristas también ya están vendiendo sus productos por kilo”, ejemplificó.

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Respecto al manejo de residuos, el director señaló que la recolección se ve afectada cuando los desechos se dejan fuera de los contenedores disponibles. Indicó que trabajadores o terceros contratados suelen arrojar la basura a un costado, obligando a repetir tareas. “Le envía a una persona, que hoy le dicen mano de obra barata, que son los chespis, y van y arrojan al costado del contenedor”, precisó.

Las 5 estrategias de Ernesto Fonseca en el Mercado de Abasto

Para restablecer el orden y armonizar conflictos comerciales, Fonseca planteó el diálogo con permisionarios, mayoristas, minoristas y productores, además de impulsar ferias temáticas y una nueva experiencia para el comprador. Para reorganizar el tránsito y recuperar estacionamientos, proyecta mantener accesos fluidos, colocar cartelería por bloques y limitar el ingreso a un vehículo por permisionario.

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Para desmantelar las cajas paralelas y esquemas de extorsión, el director dispuso el cese de notificaciones operativas, pidió cambiar jefaturas de tres unidades clave y activó auditorías en los accesos. También emitió una circular para autorizar mejoras pagando el canon oficial, habilitó su contacto directo y proyectó una ordenanza para licitar espacios.

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Para combatir el planillerismo y controlar al personal, Fonseca implementó un formulario obligatorio de informe diario de tareas firmado por el jefe inmediato y reportado semanalmente a la dirección. Esta medida busca verificar el cumplimiento real de funciones y respaldar eventuales sanciones o sumarios administrativos.

Para reestructurar el sistema de limpieza y promover un cambio cultural, planteó sumar más personal de aseo, fiscalizar la disposición de residuos y realizar campañas de concienciación y salubridad. Para financiar ese refuerzo operativo, anunció el recorte de bonificaciones en el área administrativa improductiva.