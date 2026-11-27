En su ya habitual conferencia de los “viernes de transparencia”, la intendenta de Asunción, Soledad Núñez informó la firma del acta de corte administrativo con el exintendente Luis Bello ante la Escribana Mayor de Gobierno, al 3 de noviembre.

Núñez indicó que el pasivo total recibido asciende a US$ 400 millones, precisó que esa cifra abarca bonos e intereses a 3, 4 y 5 años, y señaló: “Es importante mencionar que de ese pasivo realmente las deudas que están vencidas están en torno a los US$ 50 millones”.

La intendencia indicó que, de ese monto, US$ 20 millones corresponden a deudas con proveedores de insumos como combustible, talleres, compras y alquiler de camiones, además de los contratistas de las obras de desagüe pluvial de bonos G8.

Sobre los US$ 30 millones restantes, la intendenta señaló que se trata de los intereses de los bonos, vencidos formalmente a lo largo de 2026, pero que, por el acuerdo al que llegó la administración anterior, corresponderá su pago “recién en marzo del año que viene”.

Asunción: salarios, descuentos tributarios hasta el lunes 30 y portal de denuncias

Respecto al pago de salarios y aguinaldo, Núñez indicó que pretenden cubrirlos con la recaudación, mientras se consulta un préstamo de corto plazo para poder honrar la deuda con proveedores. “Nosotros, realmente, con la recaudación de noviembre y diciembre, tenemos previsto poder honrar todo lo que tenga que ver con salarios y aguinaldos”.

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La jefa comunal insistió en señalar que lo que están “evaluando es poder tomar un préstamo que nos permita honrar lo urgente y, por supuesto, asegurar que podamos cumplir con salarios y aguinaldos”, solo para calzar el déficit temporal de caja por un mes, antes de percibir la recaudación habitual de enero.

Stephan Rasmussen, asesor financiero de la intendenta, recordó que el lunes 30 de noviembre vence la exoneración de multas y el 12% de descuento en impuestos 2026, e insistió en invitar a la ciudadanía a aprovechar la promoción, atendiendo que, lo más probable es que no se replique en diciembre. “Es importante que se acerquen lo que queda ahora del fin de semana y del lunes”, dijo.

Por su parte, el jefe de Gabinete de la intendenta, Adolf Sauer, reportó más de 300 denuncias en la primera semana de funcionamiento del portal de la comuna; con más de 100 denuncias sólo el primer día. Respecto a los temas denunciados, señaló que la mayoría son por vertederos, cobros indebidos y coimas. “Esto da una señal clara de colaboración y preocupación de los ciudadanos asuncenos, de los funcionarios también de la Municipalidad de Asunción” dijo.

Nómina salarial abierta tras siete años, Mercado 4 y reforma de la PMT

Sauer explicó que la dirección de Anticorrupción impulsa investigaciones internas y verifica denuncias anónimas. Además, remarcó que desde este viernes está disponible la nómina de salarios y bonificaciones de la comuna, en un formato mucho más accesible. “Esto se hace por primera vez después de prácticamente siete años en donde la municipalidad se ha caracterizado por ocultar información”, agregó.

La directora de Mercados Zonales, Adriana Ávila, detalló por su parte que el Mercado Nº 4 con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) iniciará el lunes el proceso de retiro de cables en desuso, principalmente de fibra óptica. A la par, indicó que iniciarán la regularización en tres pasos y el mapeo georreferenciado del mercado.

En materia de seguridad vial, el director de la Policía Municipal, Humberto Blasco indicó que el proceso de transformación de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) a la Policía Municipal de Seguridad Vial recién está en fase de inicio. En ese sentido, la intendenta Núñez señaló que el primer paso es el contacto educativo con el ciudadano, dejando las multas solo para casos extremos.

La jefa comunal señaló que otra medida inmediata es la prohibición de cobro de multas en calle y la obligatoriedad del pago en cajas. Señaló: “Absolutamente nadie tiene las facultades para poder cobrar la multa en calle”. Indicó que el siguiente paso será la utilización de tecnología como las body cam.