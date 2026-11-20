Nombrada por la intendenta Soledad Núñez hace apenas cuatro días, el 16 de noviembre, Adriana Ávila Pedretti asume la Dirección de Mercados Zonales y la del Mercado 4 con un diagnóstico inicial centrado en el funcionamiento interno y el orden institucional.

Sobre su prioridad inmediata en la dirección, Ávila señaló estar “abocada en entender cómo el equipo está organizado, qué tareas, qué funciones, qué roles poder identificar potenciales y eso potenciar, y a la vez poder ver cuestiones que son críticas y que necesitan tener reforma”, dijo en conversación con ABC.

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Tras completar el relevamiento del equipo, la nueva directora prevé mantener “reuniones por sectores, con cada uno de los permisionarios”, lo que le permitirá “tener como un mapeo en general de riesgos, oportunidades, amenazas y fortalezas, para trabajar en un plan específico dentro de los mercados”, dijo.

Ávila explicó que una de las medidas que ya tomó es la articulación con la Defensoría del Pueblo para atender conflictos vinculados a la infraestructura y las relaciones cotidianas dentro del mercado. “Estamos buscando un acompañamiento más cercano con un enfoque de derechos humanos”, agregó.

Prevención de incendios en el Mercado 4 de Asunción: faltan extintores y control

En materia de prevención de incendios, una de las más sensibles del principal centro comercial municipal de la capital, Ávila señaló que realizó recorridos y solicitó a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) iniciar una mesa de trabajo de prevención con prioridad en el Mercado 4. También solicitó a la Empresa de Servicios Sanitarios (Essap) su colaboración para verificar el funcionamiento de las bocas de incendio.

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La directora destacó la presencia dentro del perímetro del mercado de la 20.ª Compañía de Bomberos, mencionada en relación con la gestión anterior, y señaló que evalúan redoblar esa presencia y sumar una ambulancia para fin de año.

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Advirtió que, en el recorrido realizado, detectaron algunos extintores que están vencidos o que no existen. “El equipo de fiscalización de la dirección tiene que hacer un control diario a ver si también los permisionarios cuentan con sus extintores”, afirmó.

Cajas paralelas en el Mercado 4: nueva directora admite que sigue la corrupción

En materia de lucha contra las cajas paralelas, otra materia sensible en el Mercado 4, la directora ratificó la política de no cobrar a los permisionarios por mejoras realizadas en sus puestos, práctica normalizada en gestiones anteriores y que, admitió, lastimosamente continúan.

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“Yo desde que llegué acá escucho que sigue habiendo bastante corrupción”, dijo. “Le pido la colaboración a todos para que me puedan denunciar personalmente a mí las situaciones que consideran que puedan ser irregulares”, dijo. Aclaró que “todo lo que esté autorizado por mí va a tener un documento de por medio”.

Para mejorar el control interno, se unificó el trabajo de los equipos de cobranza y fiscalización, que antes actuaban por separado. “Queremos que ambos equipos trabajen juntos para dar ese mensaje de que ya no aceptamos ni un tipo de corrupción, nadie los puede amenazar”, señaló.

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Ávila contó que, junto con la Contraloría Interna, implementó una planilla diaria de rendición de cuentas en la que “cada cobrador tiene que generar como un informe producto de su trabajo, donde identifique cuántos puntos de cobranza tenía asignados en el día. Cuántos efectivamente cobró y cuántos no cobró y por qué”, resaltó.

Mercados zonales de Asunción y paseo peatonal: el diagnóstico de abandono

La directora reconoció que otra de las deudas del Mercado 4 es, sin dudas, el hacinamiento de los puestos comerciales y aseguró que su administración proyecta una estrategia para optimizar el uso de los espacios. En ese sentido, señaló que vigilarán la ubicación de los puestos informales

Ávila sostuvo: “Si queremos vender más y mejor, tenemos que tener un orden, por lo menos en la circulación, y eso también es seguridad”. Añadió que, aunque trabajarán “con firmeza en el cumplimiento de las ordenanzas, no podemos perder el trato con un enfoque de derechos”.

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Sobre la situación de los mercados zonales, Ávila dijo que, se reunió con los administradores y visitó el Mercado N° 1, pero que recorrerá los demás. Aseguró que en el recorrido, se detectó un deterioro edilicio severo, con techos agujereados donde entra lluvia y administradores que cubren insumos básicos como lavandina con su propio dinero.

Sobre el proceso de recuperación de esos espacios, la directora dijo “esos mercados zonales tienen un gran potencial de volver a ser reactivados. No va a pasar de la noche a la mañana, pero sí tenemos que empezar a mostrar cambios significativos”, comprometiéndose a escuchar a todos.

Ventas de fin de año en el Mercado 4: buscan reactivar el consumo ante la crisis

Con miras a las fiestas de fin de año y sobre todo de Reyes Magos, fecha de mayor circulación en el Mercado 4, la dirección prepara un plan operativo para atraer compradores ante la crisis nacional, buscando posicionar los mercados como opción de ahorro para las familias.

“Queremos encontrar mecanismos para ir acercándonos y poder probar que dentro de los mercados tenemos precios más accesibles, que en esta crisis es una oportunidad para el ahorro de la canasta básica familiar y bueno, los regalos, las compras de fin de año”, remarcó.

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En el Paseo Batilana, vendedoras señalaron la escasa circulación de personas, la falta de dinero, la caída de ventas. Señalaron a la reciente caída de Ueno Bank como uno de los responsables de la falta de circulante.

“Tenemos esperanza a la gente que venga también por favor a comprar de acá”, expresó una comerciante, quien indicó que puestos de distintos rubros, como ropería y calzado, coordinan para armar combos accesibles para familias con varios hijos en época de clausura escolar.