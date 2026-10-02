Municipales: cartistas medirán fuerzas y estos son los cruces clave

Además de las elecciones de intendentes y concejales en los 263 municipios del país este domingo 4 de octubre, dentro del Partido Colorado y, particularmente, en Honor Colorado varios se juegan ya sus cartas de cara al 2028, y los resultados incluso podrían reflejarse en la dupla para presidente por HC que acompañará a Pedro Alliana.

Mucha de la atención precisamente está en las pruebas individuales que tendrán los tres candidatos a vicepresidente para acompañar a Alliana, que son el ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja; el presidente del Consejo de Gobernadores, César “Cesarito” Sosa, y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC).

Pese a tener la bendición del propio Horacio Cartes, Baruja no es profeta en su propia tierra, el departamento de Paraguarí, donde pelea el liderazgo departamental con la actual gobernadora Norma Zárate, parte del clan Monges.

El ministro de la Vivienda, que además es candidato a vicepresidente de Cartes y de senadores cartistas, a fuerza de votos deberá intentar hacer pasar el mal sabor de boca que le quedó tras adquirir el mote de “carne de milanesa” (por lo golpeado que estaba en cuanto a su imagen), con el cual le bautizó el actual vicepresidente 1º de Diputados, el oficialista Hugo Meza (ANR, B).

En el otro andarivel está el gobernador de Guairá y presidente del Consejo de gobernadores, “Cesarito” Sosa, que también tiene pretensiones de ser dupla de Alliana, y que se muestra más cercano al presidente de la República, Santiago Peña.

Sosa encabeza un grupo de 15 de los 17 gobernadores colorados oficialistas que pondrán a prueba su musculatura electoral, que está “alimentada” con el respaldo que les da el manejo del millonario programa “Hambre Cero”.

A nivel departamental, su principal prueba será intentar recuperar la capital departamental, Villarrica, donde el liberal Magín Benítez (PLRA) busca el rekutú.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) que estuvo haciendo campaña por varios candidatos en el departamento Central tendrá su prueba de fuego en Asunción.

En su condición de jefe de campaña y mentor de Camilo Pérez, también se jugará una mínima chance de aspirar a ser dupla de Alliana, a quien impusieron tras esconder bajo la alfombra a su exaliado y exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC).

No obstante, pese a ser todos ahora “Lista 1″, pasadas las elecciones Latorre deberá lidiar con el quiebre que existe con la senadora cartista y esposa de Nenecho, Lizarella Valiente.

Además, con una disidencia colorada que buscará su propio camino, encabezada por los diputados abdistas Daniel Centurión y Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) por los hermanos y senadores Lilian Samaniego y Arnaldo Samaniego (ANR, Causa Republicana) y por Fuerza Republicana de Hugo Velázquez.

Caaguazú: “Beto” Ovelar contra el Gobernador y diputados

Otra pelea fuerte se da en el departamento de Caaguazú, donde el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar mantiene una disputa de poder con el gobernador Marcelo Soto, que además es respaldado por el líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Miguel Del Puerto y el diputado oficialista Édgar Olmedo.

“Beto” Ovelar, que frecuentemente saca a relucir sus años de experiencia política “en primera”, vio reducida su fuerza política a nivel departamental tras la muerte de su aliado, el diputado Derlis Rodríguez (ANR, HC), y ahora cuenta principalmente con el respaldo del diputado Carlos Marcial Godoy.

Como objetivos centrales, además de buscar ganar la mayor cantidad de municipios, los colorados deberán buscar recuperar la jefatura municipal de la capital departamental, Caaguazú, ahora en poder del liberal José “Papu” Ríos, a quien pretende suceder su padre, el diputado Alejo Ríos (PLRA, Nuevo Liberalismo).

Además, buscará retener la intendencia de Coronel Oviedo, la otra ciudad más relevante en el departamento.

El clan Zacarías se juega la vida en Ciudad del Este

Otra riña electoral fuerte ya está instalada en Alto Paraná, y puntualmente en Ciudad del Este, donde el Clan Zacarías Irún, integrado por el senador cartista Javier Zacarías, el titular de la Itaipú, Justo Zacarías, y su esposa, la diputada Rocío Abed, están ya ahora prácticamente irradiados de la campaña a favor del candidato colorado a intendente de Ciudad del Este, Rigoberto Chamorro.

Chamorro es candidato del gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres, que tiene casi como jefe de campaña" al hombre de confianza de Horacio Cartes, el empresario tabacalero José Ortíz, que públicamente irradió a los ZI de la campaña.

Una nueva derrota para el Partido Colorado en la capital altoparanaense, contra Yo Creo, de Miguel Prieto representará otro duro golpe consecutivo contra la ANR, que, para colmo tiene en manos del Clan Zacarías el manojo de la billetera de Itaipú.

Pelea D’Ecclessis vs. Carlos Giménez en San Pedro

Otra riña ya instalada desde ahora es la que se registra entre cartistas en el departamento de San Pedro entre el gobernador Freddy D’Ecclesiis y el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez.

En San Pedro, el “Somos todos 1″ está pegado con chicle por la disputa que hay entre los equipos políticos del gobernador y el ministro de Agricultura y que se refleja con la situación en la municipalidad de San Estanislao (Santaní).

Ahí hay una guerra en proceso entre la diputada cartista Carmen Giménez de Ovando, del equipo del ministro de Agricultura, que directamente responsabiliza a D’Ecclesiis por la imputación de su esposo, el actual intendente de Santaní, Agustín Ovando, por presuntos malos manejos administrativos en la comuna.

Alliana buscará no perder terreno en su feudo

Otra prueba relevante tendrá el vicepresidente de la República y aspirante a la presidencia para el 2028 por el cartismo, Pedro Alliana, que busca retener o ampliar la decena de municipios actualmente en manos de colorados.

Si bien la ANR logró en el periodo anterior mayoría de intendencias, hay feudos históricamente liberales que aún siguen en pie, y para intentar tumbarlos, el vicepresidente delegó la labor electoral al director de Yacyretá, Luis Benítez y a su primo, Ricardo Rodrigo Torres Alliana, también con millonarios salarios en la EBY.

La relevación del vicepresidente desde el 5 de octubre

A todo esto hay que sumarle la expectativa del anuncio oficial de su compañero de dupla por parte de Pedro Alliana, que está previsto para este lunes 5.

Alliana había prometido revelar a su elegido para la chapa presidencial ese día, pese a que estará de viaje por Israel.

El anuncio podría dejar a Alliana en una encrucijada, ya que, de ratificar al candidato de Cartes, Baruja, quedará como un sometido, mientras que, si los desoye, volverá a reabrir la disputa de hace unas semanas, en la que incluso se habló de la posibilidad de un quiebre en el cartismo.