Diciembre se caracterizó por una serie de eventos en el ámbito internacional, entre los que destacaron la suspensión de Venezuela del Mercosur, la aprobación del pacto de paz de Colombia con las FARC, y el campeonato póstumo del club Chapecoense.

A días de su culminación, el último mes del año 2016 no dejó de estar cargado de sucesos que marcaron no solo la agenda periodística, sino incluso, la historia, al menos a nivel latinoamericano.

Campeones eternos

Tras la dolorosa tragedia aérea del club brasileño Chapecoense en Colombia, en la que fallecieron la mayoría de sus futbolistas, dirigentes, cuerpo técnico y periodistas, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) resolvió que el Chapecoense fuera el campeón de la Copa Sudamericana 2016. La decisión fue tomada el 5 de diciembre.

Esto sucedió días después de que los cuerpos de los futbolistas llegaran a su ciudad natal y se les hiciera un sentido homenaje. Así sucedió también con nuestro compatriota, Gustavo Encina, quien era parte de la tripulación y falleció en el accidente. El paraguayo fue recibido por sus familiares en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en un emotivo homenaje.

Pacto de paz

Finalmente, tras muchas negociaciones, se concretó el pacto de paz entre Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) quien funcionaba al margen de la ley cometiendo actos de violencia. El acuerdo de paz fue refrendado en el Congreso colombiano, tras el fracaso de acuerdo original en un plebiscito.

La excluida del Mercosur

Tras sucesivas advertencias, finalmente los cuatro países del Mercado Común del Sur (Mercosur) tomaron la decisión de suspender a Venezuela. Lo hicieron a través de una comunicación en la que le indicaron que sus derechos como país miembro ya no le correspondían en forma temporal, debido a la suspensión. La decisión definitiva se dio luego de que en setiembre venciera el último plazo que le dieron a Nicolás Maduro para que Venezuela cumpliera con sus obligaciones democráticas, que le correspondían como país adherente al Mercosur.

Amenazaron al presidente

El 5 de diciembre de 2016, un hombre fue detenido luego de que hiciera circular un audio en diversos grupos de Whatsapp, en el que una persona advertía que matarían al presidente de la República “en menos de 15 días”.

El hombre fue identificado como Oscar Enrique Larrea Balbuena, de 31 años, residente en la compañía Naranjaty’i de Horqueta. De acuerdo a los datos de la Policía, es familiar de exmiembros de la banda criminal Asociación Campesina Armada (ACA), un brazo del EPP.

Otro escándalo sexual en la iglesia

También el 5 de diciembre, nuestro diario publicaba la denuncia realizada por una joven de la ciudad de Limpio, en contra del cura de la Parroquia San José de la ciudad. La joven, integrante de la pastoral juvenil, acusó al padre Silvestre Olmedo de haberla tocado indebidamente. Además, la mujer denunció a la Fiscalía y a la Policía que intentó recurrir al ámbito eclesiástico, pero los curas minimizaron el hecho, diciéndole a la joven que “rezara por el sacerdote”.

Los millones “fantasma” de APA

El 6 de diciembre pasado la Dirección Nacional de propiedad Intelectual publicó los resultados de la intervención realizada a la entidad de gestión colectiva Autores Paraguayos y Asociados (APA). El análisis de documentos determinó que en las arcas de la institución existe un faltante de G. 2.000 millones. Esta cifra representa la diferencia entre los ingresos y egresos, monto que no está justificado en los comprobantes.

Narcotráfico a nivel exportación

Uno de los importantes líderes del cartel de Sinaloa, identificado como Jimmy Waine Galliel, cayó nada menos que en la ciudad de Asunción. El hombre sindicado como narcotraficante se encontraba hospedado en el Hotel Sheraton, y, según informes de la Policía, había llegado al país hace tres meses, con el fin de verificar una nueva estructura que sería instalada como camino alternativo para que el cartel expanda su cargamento hacia el Cono Sur.

Festividad de Caacupé

El aniversario de la Virgen de los Santos Milagros de Caacupé, una vez más, reflejó la inmensa fe de un pueblo que peregrinó hasta la Villa Serrana para pagar sus promesas, en agradecimiento a la guía y protección de la santa patrona de los paraguayos.

Las intensas lluvias registradas en la madrugada entre el 7 y el 8 de diciembre, no fueron impedimento para que una importante cantidad de fieles se congregara en la Basílica de Caacupé, tanto en las misas de la víspera (el 7 de diciembre) como en la misa central del 8 de diciembre. La celebración de Caacupé de este año marcó una diferencia especial por la presencia del cardenal Luis Héctor Villalba, arzobispo emérito de Tucumán, quien fue enviado por el papa Francisco y presidió la misa de Caacupé.

Tras la homilía, las críticas de los medios de prensa apuntaron fuertemente a la ausencia de comentarios por parte del cardenal con relación a los escándalos sexuales en la iglesia católica paraguaya, siendo él una autoridad representante de la iglesia católica en Roma.

Diputado ebrio

Durante las primeras horas de la madrugada del 8 de diciembre el diputado liberal y miembro de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Eusebio Alvarenga acaparó los titulares tras chocar y lesionar a una mujer que, así como él, conducía sobre la avenida Félix Bogado. El pequeño detalle: el parlamentario estaba alcoholizado.

La víctima, Lourdes Ayala, se quejó de la complicidad que demostró la Policía para con el diputado al momento del hecho. Ayala sufrió una lesión en la cabeza y, según relató, el diputado se marchó del lugar sin ocuparse de ella. Días después, la víctima llegó a un acuerdo económico con el parlamentario. Posteriormente el fiscal Aldo Cantero imputó al diputado liberal Eusebio Alvarenga por conducir en estado de ebriedad. El juez penal de Garantías Paublino Escobar comunicó a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero del diputado liberal Eusebio Alvarenga.

Represión durante protesta

Apenas culminó el día de reflexión para los fieles de la iglesia católica, la Policía Nacional protagonizó un bochornoso acto de represión en el microcentro de Asunción, durante una manifestación de jóvenes en contra de las intenciones de reelección por la vía de la enmienda, acción que es inconstitucional.

Con balas y gases, los efectivos antimotines arremetiero a los cerca de 200 jóvenes que transitaban sobre la calle Paraguayo Independiente casi 14 de Mayo, y que intentaban llegar hasta el Palacio de López. El hecho ocurrió el 9 de diciembre.

Detenidos por hacer pintatas

También en la madrugada del 9 de diciembre, jóvenes del Partido Liberal Radical Auténtico fueron detenidos por haber hecho pintatas en contra de la reelección presidencial en el centro de Asunción. Los jóvenes estuvieron privados de su libertad por unas horas.

Premio Nobel de la Paz

El presidente colombiano Juan Manuel Santos recibió finalmente el Premio Nobel de la Paz el sábado 10 de diciembre. El galardón ya le había sido adjudicado hace dos meses por sus esfuerzos para poner fin a medio siglo de conflicto armado con las guerrillas en su país.

Lugo escrachado

En la noche del 11 de diciembre, un grupo de personas fue hasta el domicilio del expresidente de la República Fernando Lugo, situado en el barrio Santo Domingo de la ciudad de Lambaré. Los ciudadanos se trasladaron hasta su domicilio con el objetivo de repudiar las intenciones reeleccionistas del actual senador, así como también del presidente Horacio Cartes.

Ruegan por libertad de Fehr y recuerdan a Félix

El 11 de diciembre, el joven Abraham Fehr cumplió un año más de vida, pero esta vez en cautiverio. Su angustiada familia celebró el cumpleaños del secuestrado en su ausencia, y rogaron a los secuestradores una prueba de vida del joven, a 492 días de su secuestro. También, el 11 de diciembre, se cumplieron 60 días del secuestro del ganadero horqueteño Félix Urbieta Ramírez. Sus familiares declararon que los captores enviaron una prueba de vida en que solicitaban US$ 500.000 para la liberación del ganadero, que es intendente de la ciudad de Horqueta, Arturo Urbieta.

Opositores a la enmienda recurren a la OEA

Líderes de la oposición expusieron ante el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Paraguay, la situación que se vive con relación al plan para imponer la reelección por la vía de la enmienda. En caso de que el proyecto prospere, anuncian que pedirán la intervención.

Presentan denuncia contra “reeleccionistas”

El movimiento interno de la ANR Franja Colorada presentó una denuncia por el intento de promover la reelección vía enmienda que llevan adelante el oficialismo de ese partido y el presidente Horacio Cartes.

El Ministerio Público recibió la denuncia penal el pasado 12 de octubre por el delito de atentado contra el orden constitucional de la República. Si bien la denuncia fue contra personas innominadas, estuvo claramente dirigido contra los legisladores oficialistas que impulsan desde el Parlamento la enmienda constitucional para establecer la figura de la reelección.

Nueva marcha contra la enmienda

El 13 de diciembre, nuevamente ciudadanos se manifestaron en contra del intento de violación a la Constitución Nacional.

La marcha se denominó #SOSParaguay, y en ella una gran cantidad de personas expresaron su rechazo al intento de violentar la Constitución Nacional, al efecto de favorecer algunos sectores políticos.

Más allá de la manifestación, fueron conflictivas las horas previas, pues, curiosamente, efectivos de la Patrulla Caminera realizaron excesivos controles. Varios fueron los manifestantes que denunciaron que estos controles se debían a trabas para que los ciudadanos no puedan llegar hasta la marcha.

Por su parte, desde la Patrulla Caminera aseguraron que eran solamente “controles de rutina”.

Finalmente, la noche del martes 13 de diciembre, la marcha se llevó a cabo primero en la Plaza Uruguaya, y luego, los manifestantes se trasladaron hasta la Plaza de la Democraxcia.

Evalúan un juicio político a Cartes

El 14 de diciembre, la oposición anunció que se encontraba analizando la posibilidad de presentar un pedido de Juicio Político contra el actual presidente de la República, Horacio Cartes, en caso de que el proyecto de enmienda constitucional se concrete y sea sancionado.

Anulan mandato imperativo

La Justicia Electoral hizo lugar a la medida cautelar solicitada por legisladores colorados del sector disidente, dejando así sin efecto el mandato imperativo que pesaba sobre ellos, resuelto por la Convención Colorada de octubre pasado. Recordemos que el mandato imperativo obligaba a la nucleación política a votar a favor de los proyectos que estén a favor de la reelección presidencial.

Aprobaron presupuesto 2017

En sesión extraordinaria, el jueves 15 la Cámara de Senadores aprobó el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2017, en la versión de la Cámara Alta.

TSJE dice que Lugo hace “campaña engañosa”

El viernes 16, la Justicia Electoral hizo lugar a la demanda promovida por el Partido Colorado contra Fernando Lugo, a quien acusaron de hacer “propaganda engañosa”. La institución indica que el senador no puede ser candidato a presidente.

Alertan sobre arsénico en sal

El Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), procedió a la retención y prohibición de la comercialización de un lote determinado de sal entrefina yodada, por tener contenido de arsénico que excede a límite máximo permitido. La noticia se difundió el pasado domingo 18 de diciembre.

EPP ataca estancia en Tacuatí

Desconocidos ingresaron a una estancia en Tacuatí, departamento de San Pedro, el pasado 19 de diciembre. Los atacantes quemaron un tractor y dejaron un panfleto con distintivos del grupo criminal EPP, con influencia en el norte de la Región Oriental.

Lugo y Cartes, inhabilitados para postularse

La Justicia Electoral dictaminó el 19 de diciembre que tanto el expresidente de la República, Fernando Lugo, como el actual mandatario, no pueden ser candidatos a presidentes de la República.

Inauguran geriátrico, pero no lo habilitan

El gobierno anunció con bombos y platillos la inauguración del Hospital Geriátrico de San Bernardino el pasado 19 de diciembre. Irónicamente, aunque el sitio se inauguró, recién funcionará aproximadamente en febrero de 2017.

“A los que no les gusta el progreso, que sigan llorando, porque esto no va a parar”, dijo el presidente Horacio Cartes en un mensaje a sus detractores, que lo criticaron por la inauguración de un centro geriátrico del IPS en San Bernardino que, curiosamente, aunque está inaugurado, no está habilitado para que los ancianos residan en el lugar. Fue el el pasado 20 de diciembre.

Embajador ruso murió en “ataque terrorista”

El embajador ruso en Turquía murió el lunes 19 de diciembre en un ataque armado en Ankara. El incidente fue calificado como un “acto terrorista”. El atacante fue un policía.

Corpóreo de Pablo, en el basurero del Congreso

El corpóreo del periodista Pablo Medina, asesinado en Curuguaty en 2014, fue arrojado entre la basura que estaba depositada en la azotea de la Cámara de Diputados. La imagen fue captada por un periodista de ABC Color el pasado martes 20 de diciembre.

Docentes amenazan con no iniciar clases

Docentes de la Federación Nacional de Educadores (FEP) anunciaron que se mantendrían “acuartelados” y expectantes ante lo que decida el presidente Horacio Cartes en torno al Presupuesto 2017. Amenazaron con no iniciar las clases el próximo año y enterrar el plan de reelección del mandatario si veta el presupuesto aprobado en el Congreso, que en parte incluye el aumento salarial del 15% para el sector docente, algo que desde hace tiempo vienen reclamando.

Denuncian a policías por supuesto abuso sexual

El oficial 1º José Ovelar, señaló que una madre denunció a dos agentes raptaron a su hija de 13 años, la llevaron a un motel para abusar de ella. La menor relató que fue amenazada con armas de fuego. El hecho ocurrió en el barrio Pinozá de Asunción. Posteriormente, el Ministerio Público confirmó que la menor fue abusada y por el caso fueron detenidos dos hombres, uno de ellos uniformado.

Bebé fue torturado por su padrastro

El doctor Nelson Zenna, del Hospital Regional de Ciudad del Este, informó que un niño de un año y cuatro meses fue presumiblemente torturado por su padrastro. El bebé presentaba quemaduras de cigarrillos e incluso le arrancaron las uñas. El 21 de diciembre, el pequeño se encontraba en recuperación.

Días después, la fiscal Juliana Giménez imputó por violación del deber del cuidado a la madre del bebé golpeado por su padrastro, un ciudadano libanés y se ordenó la captura internacional del hombre, identificado como Ali Fouani, quien estaría en Brasil, de acuerdo a datos proporcionados por el jefe de la Interpol, comisario Luis Navarro.

“Spam” pro reelección y polémica

El ministro de la Secretaría de Información y Comunicación (Sicom), Fabrizio Caligaris, sostuvo el 22 de diciembre que los mensajes de texto que llegaron a varios teléfonos celulares, instando a apoyar la reelección presidencial, no fueron iniciativa del Gobierno. La compañía telefónica Telecel S.A aclaró el 22 de diciembre que no es responsable del envío masivo de mensajes de texto a sus clientes con una campaña alusiva a la reelección del presidente Horacio Cartes. Informó que la empresa responsable de los mensajes pro reelección presidencia es Walton Capital SA.

Las “sillas de oro” de la Policía

Mientras comisarías ubicadas en zonas rojas de influencia de narcotraficantes y de grupos criminales como el EPP se caen a pedazos, la Policía Nacional pensaba gastar unos G. 50 millones para comprar diez sillas para administrativos con fondos del Fonacide.

Un total de G. 4.600.000 es lo que planeaba pagar la Policía Nacional por una silla giratoria para el personal administrativo. En total, la institución gastaría G. 46 millones para la compra de un lote de diez de estos muebles, de acuerdo a documentos que este diario halló en la página web de Contrataciones Públicas. La información fue publicada el pasado 22 de diciembre.

Suspendidos por cajonear expedientes de Pavão

Dos funcionarios fueron suspendidos por la Corte Suprema de Justicia como consecuencia de la detección de dos expedientes relacionados al narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, que estaban cajoneados desde hacía más de un año.

Alerta por fiebre amarilla y difteria

El 23 de diciembre, nuestro país emitió dos alertas sanitarias ante la eventual propagación de fiebre amarilla y difteria, a través de los viajeros que salen al exterior de vacaciones o por otros motivos.

Chicharó dijo que ABC Color lo “perturba”

En una carta enviada a este diario, Carlos Rubén Sánchez Garcete afirmó reiteradamente que ABC Color le causa “perturbaciones y torturas constantes”. El motivo de su queja fue una publicación en la que afirmamos que estuvo preso por narcotráfico.

Liberan a Paraguayo Cubas

Yolanda Paredes, esposa y abogada de Paraguayo Cubas, confirmó que el juez Carlos Vera dispuso la liberación del jurista, quien permaneció tres meses en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.

Grave accidente en Limpio

Un grave accidente se produjo en el kilómetro 28 de la ruta III General Elizardo Aquino poco después de la llegada de la Navidad, en la madrugada del 25 de diciembre. Fallecieron cuatro personas, tres miembros de una familia integrada por siete miembros, incluidos el padre, la madre y una bebé de tres meses, y el conductor del otro vehículo involucrado.

Aplicaron veto al Presupuesto

El Ejecutivo vetó el Presupuesto General de la Nación 2017 que aprobó el Congreso. En caso de concretarse esta objeción, entrará a regir el próximo año el presupuesto vigente 2016.