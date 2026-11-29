Con el último timbre de este lunes, miles de estudiantes de escuelas y colegios de todo el país cierran las mochilas y ponen fin a las actividades en aula, según el calendario oficial del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Sin embargo, lejos de ser una despedida tranquila antes del receso de verano, el cierre del año lectivo llega cargado de advertencias desde los gremios docentes y de directores, que alertan sobre un escenario complejo para el arranque de 2027.

Tras más de tres años de iniciada la actual administración y bajo la gestión del ministro de Educación Luis Ramírez, el diagnóstico en las escuelas públicas vuelve a tropezar con las mismas deudas estructurales. Lejos de consolidarse respuestas de fondo, las comunidades educativas cierran otro ciclo marcadas por:

Déficit de rubros y cargos pendientes: advertencias sobre la falta de cargos docentes para 2027, tras el debate por unos 8.600 cargos de aula que quedaron fuera o sin completar en el concurso de inicio de año.

Recortes en gratuidad: centros educativos reportaron recortes de hasta 70% en los fondos de gratuidad —con casos que apenas percibieron G. 900.000 en el segundo semestre—, lo que complicó los gastos operativos diarios. El MEC en cambio, afirma que para el próximo curso lectivo, tendrán disponibles US$ 6 millones para este concepto, con lo aprobado en el Congreso.

Infraestructura estancada: unas 140 escuelas con el techo deteriorado tras el temporal de octubre siguen esperando reparaciones urgentes.

Dudas sobre Hambre Cero: persisten los cuestionamientos sobre la efectividad real del ahorro proyectado de US$ 130 millones y su impacto en el servicio alimentario.

Desde el sector de directores advierten que el deterioro edilicio sigue sin encontrar respuestas de fondo. Miguel Marecos, presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), señaló que las obras en las instituciones educativas volvieron a frenarse durante este periodo y cuestionó la falta de recursos disponibles para encarar reparaciones y construcciones necesarias. Según indicó, al menos el 40% de los centros educacionales públicos requieren de intervenciones en su infraestructura.

El dirigente sostuvo que el déficit financiero limita cualquier margen de maniobra de la cartera educativa para responder a la demanda real de las escuelas y colegios públicos. “La infraestructura se estancó otra vez y poco avanzó por el tema presupuestario. El MEC no tiene presupuesto casi para construcción; lo poco que tuvo habrá resultado aunque sea la mitad del año”, afirmó Marecos al hacer un balance del cierre lectivo.

Recortes en gratuidad escolar y falta de presupuesto para reparar 140 escuelas del MEC

El funcionamiento diario de las instituciones públicas se vio resentido por la reducción en las transferencias de gratuidad escolar, fondos destinados a cubrir insumos y gastos operativos básicos. Sobre ese punto, Miguel Marecos calificó la ejecución de este año como “un fracaso total por los recortes que hizo el Ministerio de Economía”, señalando que los montos enviados fueron muy inferiores a lo planificado.

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A este reclamo se sumó Rafael Resquín, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), quien coincidió en que los recortes en gratuidad afectaron de lleno a las escuelas durante este ciclo lectivo. Sin embargo, desde el Gobierno afirman que se tendrá un incremento para los gastos corrientes y de capital para el 2027 con US$ 6 millones aprobados por el Senado, la semana pasada.

Por otro lado, en el frente edilicio, la ausencia de recursos para obras y mantenimiento de emergencia mantiene paralizadas las soluciones en instituciones afectadas por fenómenos climáticos. Unas 140 escuelas que quedaron con el techo deteriorado tras el temporal de octubre siguen sin reparaciones por falta de fondos, reflejando la falta de respuesta presupuestaria para atender daños estructurales urgentes antes del inicio del próximo año.

Rafael Resquín alertó que el panorama que se debate en el Parlamento vuelve a poner en riesgo la cobertura pedagógica en las escuelas y colegios públicos. “A nosotros nos preocupa el presupuesto que tendrá Educación el año que viene; con lo que plantea el Ejecutivo y se está aprobando en el Congreso, el recurso para crecimiento vegetativo no alcanza y sin duda quedarán aulas sin profesores por la falta de rubros”, afirmó.

Hambre Cero en Paraguay: dudas por el ahorro proyectado de US$ 130 millones

Otro de los focos de incertidumbre al cierre del año lectivo gira en torno a la ejecución financiera del programa de alimentación escolar Hambre Cero. Aunque desde el Ejecutivo destacan una reducción de costos en el plan, en las instituciones educativas persisten las preguntas sobre el impacto real que tendrá ese ajuste en el servicio que reciben diariamente los estudiantes.

“Tenemos serias dudas sobre la efectividad real de ese supuesto ahorro de US$ 130 millones, porque recortar recursos sin explicaciones técnicas puede terminar resintiendo la calidad o la cobertura de la alimentación que llega a los alumnos”, cuestionó Miguel Marecos.

El cierre del año lectivo también se desarrolla en medio de versiones y especulaciones en las oficinas del MEC sobre un supuesto operativo político del senador colorado cartista Derlis Maidana para asumir como ministro en reemplazo de Luis Ramírez. Consultado al respecto, el legislador respondió de forma escueta que “no hay nada”, mientras persisten las dudas sobre la continuidad en la conducción de la cartera y la definición de prioridades para el próximo ciclo.