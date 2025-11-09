Para el conjunto azulgrana, dirigido por Jorge Bava, el objetivo es ineludible: ganar para consolidar su posición de líder, obtenida en la jornada anterior. Cerro Porteño llega con la moral alta tras una victoria fundamental en casa contra su rival directo, Guaraní. Este triunfo no solo impulsó al equipo en la tabla, sino que reafianzó el vínculo con su hinchada, el cual había sido objeto de críticas durante gran parte de la temporada.

Con este éxito ante el Legendario, el Ciclón pasó a comandar la clasificación y ahora depende exclusivamente de sus resultados para levantar el título. Defender esta ventaja es la misión principal hoy, especialmente ante un adversario que ya lo derrotó en la primera rueda.

Por su parte, el Sportivo Trinidense ya aseguró su cupo en la Copa Sudamericana. Bajo la dirección de José Arrúa, el equipo asume hoy el rol de potencial “aguafiestas” en la lucha por el campeonato. La Cruz Amarilla ha demostrado ser una piedra en el zapato para los clubes grandes. Este patrón se observa claramente en la temporada contra Cerro Porteño, donde el Triqui ha logrado imponerse en dos de los tres enfrentamientos, cediendo solo una victoria al Ciclón.

Sumado al desafío deportivo, existe un incentivo económico adicional para los jugadores de Trinidense, que supuestamente provendría de Guaraní, el inmediato perseguidor de Cerro. Esta información, confirmada públicamente por el vicepresidente aurinegro, Gerardo García, generó polémica e incluso llevó a la apertura de un sumario contra el dirigente.

Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño: minuto a minuto en vivo

16:50 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador azulgrana, Jorge Bava presentará el siguiente equipo para visitar a Sportivo Trinidense: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Bruno Valdez, Matías Pérez y Blas Riveros; Federico Carrizo, Jorge Morel, Gastón Giménez y Cecilio Domínguez; Juan Manuel Iturbe y Sergio Araújo. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

16:50 Sportivo Trinidense, con once definido

El conductor de la “Cruz Amarilla”, José Gabriel Arrúa anuncia el siguiente once para enfrentar a Cerro Porteño: Matías Dufour; Axel Cañete, Juan Ángel Vera, Maximiliano Centurión y Diego Melgarejo; Pedro Zarza, Luis de la Cruz, Gustavo Viera y Tomás Rayer; Néstor Camacho y Fernando Romero. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

16:30 Cerro Porteño y una visita de riesgo por defender la punta

Cerro Porteño visita hoy a Sportivo Trinidense por la fecha 20 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón de Barrio Obrero y la Cruz Amarilla juegan a las 18:00, hora de nuestro país, en el estadio La Huerta de la ciudad de Asunción. Dirige David Ojeda.

16:15 A qué hora juega hoy Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño y dónde ver en vivo

Sportivo Trinidense y Cerro Porteño disputan hoy la fecha 20 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

16:00 Cerro Porteño y Guaraní, sin margen de error

Los barrios capitalinos Las Mercedes y Santísima Trinidad albergarán este domingo los partidos de la antepenúltima fecha del Clausura 2025 de los aspirantes al título, Cerro Porteño y Guaraní, que no tienen margen de error.

15:45 El único cambio de Jorge Bava y el probable 11 de Cerro Porteño

Cerro Porteño enfrenta a Sportivo Trinidense por la fecha 20 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Jorge Bava realiza un cambio obligado.

15:30 El partido a jugar como un “viejo zorro” es contra Trinidense

Un partido en el que se debe ser sagaz, astuto e imponer la experiencia tiene por delante Cerro Porteño frente a Sportivo Trinidense, este domingo. Bruno Valdez es la variante en el equipo.

15:15 Alerta Cerro: Blas Riveros fue convocado para la Fecha FIFA

Blas Riveros fue convocado por Gustavo Alfaro para la última Fecha FIFA de la temporada. El lateral izquierdo es el tercer jugador de Cerro Porteño en la nómina de la selección de Paraguay para enfrentar a Estados Unidos y México.

15:00 Luis Ortega es el candidato a vice presidente de Blas Reguera

Blas Reguera anunció oficialmente a Luis Ortega, quien es el candidato a vicepresidente del Movimiento Cerro Primero para las elecciones de Cerro Porteño.

14:45 Cerro Porteño: De La Huerta a la selección nacional

El presente de Cerro Porteño se ve reflejado en la clasificación del torneo Clausura y en la cantidad de convocados a la selección nacional.

14:30 Carlos Rejala lanza su candidatura a la presidencia de Cerro Porteño

La lucha por la presidencia de Cerro Porteño, uno de los clubes más populares del fútbol paraguayo, sumó este jueves una nueva opción para los socios. En medio de la competencia por el título del torneo Clausura 2025, el exparlamentario Carlos Rejala anunció oficialmente su candidatura para suceder a Juan José Zapag al frente de la institución.

14:15 Cerro Porteño: Valdez y un enmascarado

Cerro Porteño viene de lograr una estratégica victoria sobre Guaraní por 1-0, alcanzando la punta del Clausura. En condiciones normales, el equipo no debería cambiar, aunque sí al menos tendrá una variante.

14:00 “Chiquito” Giménez: “Tengo que hacerle un gol a Cerro Porteño antes de retirarme”

El delantero de Sportivo Trinidense, Óscar Giménez, ya palpita lo que será el vibrante duelo ante Cerro Porteño, marcado para el domingo, a las 18:00, en el estadio La Huerta. El popular “Chiquito” manifestó su gran deseo de marcarle por primera vez al Ciclón antes de retirarse de la actividad profesional, en la que proyecta, al menos, una temporada más.

13:45 Cerro Porteño, con una millonaria recompensa

Cerro Porteño prepara una millonaria recompensa al plantel y componentes del cuerpo técnico en caso de la obtención del título del Clausura 2025.

13:30 ¿Cómo les fue en el Clausura a Cerro Porteño y Guaraní ante los rivales pendientes?

El Torneo Clausura del fútbol paraguayo ingresa a su fase culminante con Cerro Porteño y Guaraní en un mano a mano por el liderazgo. La igualdad de puntos entre ambos, hace que el “Ciclón” dependa de sí mismo para ser el nuevo monarca, valiéndose del mérito deportivo, a falta de las tres jornadas finales, en la que el “Aborigen” intentará cumplir con su papel y aguardar el tropiezo de su contendiente directo.

13:15 “Le vamos a dar el máximo incentivo a Sportivo Trinidense”

El vicepresidente de Guaraní reveló que habrá incentivo económico para Sportivo Trinidense en el partido frente a Cerro Porteño.

13:00 Trinidense frente a Cerro Porteño, en La Huerta de Tuyucuá, el domingo

El nuevo puntero del torneo Clausura, Cerro Porteño visitará la próxima fecha a Trinidense en duelo correspondiente a la jornada 20 del campeonato. La programación se cambia, de Itauguá se traslada a Tuyucuá, el domingo a las 18:00.

12:45 Cerro Porteño, a tres pasos del objetivo

Cerro Porteño quedó en una posición inmejorable para la conquista de un título que no lo logra desde 2021. El partido del domingo contra Trinidense se disputará en La Huerta y no en Itauguá, como se fijó en principio.

12:30 Jorge Bava: “Una final más y luego vamos por las siguientes”

Cerro Porteño superó 1-0 a Guaraní y es puntero a tres fechas del final del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

12:15 Jorge Bava y el triunfo de Cerro: “La energía en la Olla fue...”

Cerro Porteño derrotó 1-0 a Guaraní y es puntero del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay a falta de tres fechas.