PGN 2027: Bicameral inicia este lunes las deliberaciones sobre presupuestos de 107 entidades

La Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), presidida por la diputada Cristina Villalba, comenzará este lunes desde las 10:00 el análisis de las asignaciones previstas para los organismos y entidades del Estado, con miras a elaborar el dictamen que elevará a ambas cámaras del Congreso.

Si bien la planificación inicial contemplaba tres reuniones para esta fase, el número definitivo de sesiones aún no está confirmado.

PGN 2027: qué se resolverá en las deliberaciones

En esta etapa, los legisladores discutirán los presupuestos institucionales y definirán qué modificaciones recomendarán respecto de la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo. También deberán resolver cuáles de los pedidos de recursos adicionales serán incorporados al dictamen.

A diferencia de las sesiones informativas de la que ya participaron 17 entidades del Estado, en las que las autoridades presentan y defienden sus previsiones presupuestarias, las deliberativas se concentran en el análisis de las partidas y en las decisiones de la comisión sobre las propuestas en estudio.

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El dictamen recogerá las asignaciones que la Bicameral aconseje aprobar. Sin embargo, esos montos todavía podrán ser modificados durante el tratamiento del proyecto en los plenarios de Diputados y del Senado.

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Presupuestos de 107 entidades bajo estudio

El consolidado por entidad y fuente de financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comprende 107 organismos y entidades. La propuesta del Ejecutivo asciende para el PGN 2027 asciende a G. 166,3 billones (US$ 25.751,0 millones, al tipo de cambio de G. 6.458 por dólar), cifra que representa un aumento del 11,2% frente al PGN aprobado para 2026. Del total previsto, G. 87,9 billones corresponden a la Administración Central y G. 78,4 billones a las Entidades Descentralizadas.

Dentro de la estructura presupuestaria, el MEF identifica G. 49,7 billones como gastos rígidos. Este grupo incluye los Servicios Personales, las jubilaciones y los programas sociales.

El listado abarca los presupuestos del Congreso Nacional y de ambas cámaras legislativas, así como los de la Presidencia y la Vicepresidencia de la República. Incluye además las carteras del Poder Ejecutivo, entre ellas el MEF y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

También deberán examinarse las asignaciones del Ministerio de Educación y Ciencias y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, junto con las de las demás carteras que figuran en el consolidado.

El documento incorpora los presupuestos de la Corte Suprema de Justicia y de la Justicia Electoral. Comprende además al Ministerio Público, al Consejo de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, al Ministerio de la Defensa Pública y a la Sindicatura General de Quiebras.

A estos se suman la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, además del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

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Gobernaciones y entidades descentralizadas

El estudio también abarcará los presupuestos de los 17 gobiernos departamentales y del Banco Central del Paraguay (BCP). El consolidado incluye, asimismo, 33 entidades del grupo de entes autónomos y autárquicos, entre ellas la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

En seguridad social figuran el Instituto de Previsión Social (IPS) y las cajas incorporadas al proyecto. Entre las empresas públicas están la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y Petróleos Paraguayos (Petropar), además de la Industria Nacional del Cemento (INC), la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

La nómina comprende también al Banco Nacional de Fomento (BNF) y al Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), junto con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y la Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional.

En educación superior se encuentran las diez universidades públicas consignadas en el documento: las nacionales de Asunción, del Este, de Pilar, de Itapúa, de Concepción, de Villarrica del Espíritu Santo, de Caaguazú, de Canindeyú y de Misiones, además de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay.

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Dictamen para el tratamiento en el Congreso

La Constitución Nacional establece que la Bicameral debe estudiar el proyecto y presentar dictamen a sus respectivas cámaras en un plazo no mayor de 60 días corridos desde su recepción.

Después, la Cámara de Diputados deberá tratarlo en sesiones plenarias y despacharlo en un plazo máximo de 15 días corridos. El Senado dispondrá de igual plazo para su consideración. Las deliberaciones que comenzarán este lunes definirán la propuesta que la comisión recomendará para esa discusión parlamentaria.

¿Cuáles son las 17 instituciones que se presentaron ante la CBP?

El pasado 7 de septiembre se realizó la integración de la mesa directiva de la CBP y la presentación del proyecto del PGN 2027 por parte del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera.

La siguiente semana, el lunes 14 de septiembre el titular del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) Tadeo Rojas defendió su presupuesto.

Así también lo hicieron el lunes 21 de septiembre los titulares del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs) y del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes y Derlis León, respectivamente.

Ese mismo día, pero por la tarde, hiceron su parte la ministra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión y el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Miguel Báez.

En tanto que, el jueves 08 de octubre, el rector de la Universidad Nacional de Concepción (UNC), Clarito Rojas Marín representó a las autoridades de las 9 universidades públicas. También participó la rectora de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Zully Vera representando a su casa de estudios.

Así también, el lunes 12 de octubre defendieron las autoridades Carlos Giménez y Walter Gutiérrez del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), respectivamente.

Ese mismo día por la tarde, hicieron lo suyo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, titular del Ministerio Público.

El jueves 15 de octubre fue el turno de los titulares del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, el general de Ejército (R) Óscar González y Enrique Riera, respectivamente.

El lunes 19 de octubre se presentaron los representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora, de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué y del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín.

Las sesiones informativas ante la CBP cerraron el jueves 22 de octubre con la presentación del ministro Óscar Lovera quien defendió el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).