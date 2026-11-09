Exdirector del Incan exige eliminar los “seguros VIP” del PGN 2027

El doctor Marcelo Galli, el exdirector médico del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), con una trayectoria de tres décadas dedicadas a la salud pública, alzó la voz una vez más para exigir una revisión radical de las finanzas estatales, principalmente del monto asignado a los seguros vip.

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En una entrevista exclusiva con ABC Color, el reconocido oncólogo apuntó directamente contra los millonarios privilegios sanitarios que el Estado financia a una minoría privilegiada, mientras la gran mayoría de la ciudadanía sobrevive en un sistema colapsado y carente de insumos básicos.

El análisis y aprobación del Presupuesto General de la Nación 2027, previsto para ser debatido esta misma tarde en una sesión de la Cámara de Diputados, fue repentinamente suspendido a pedido de Pedro Alliana, quien asumió la presidencia de la República el viernes último, tras el escándalo de Ueno Bank que involucra al exmandatario y actualmente preso, Santiago Peña.

El doctor Galli renunció a su cargo como director médico del Incan en septiembre de 2023 y dejó por completo la institución un mes después, acusando al entonces director general del Incan, Raúl Doria de persecución, conspiración, autoritarismo y prácticas carentes de ética, además de criticar lo que consideró una “invasión del sector privado” en la salud pública. Doria fue nombrado por el expresidente Peña en agosto del 2023, pero renunció a su cargo en julio de 2024, tras diversos escándalos y la exigencia de los pacientes que incluso se encadenaron a las rejas del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

Polémica por el Seguro Vip en Presupuesto 2027

Con la mirada puesta en el debate legislativo y el análisis del PGN 2027, Galli fue contundente al señalar que el Estado destina anualmente más de US$ 100 millones para subsidiar coberturas médicas privadas a un sector que no representa ni el 0,2 % de la población total del país.

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“No es justo que 6 millones de paraguayos le paguemos un seguro privilegiado a unos pocos. Eso no es igualdad, estamos viviendo en un Estado que genera una desigualdad”, sentenció el médico con firmeza, recordando que menos de 50.000 funcionarios públicos, parlamentarios y allegados, disfrutan de sanatorios privados con dinero público.

El exdirector enfatizó que estas prácticas ensanchan la brecha social y vulneran los principios constitucionales más básicos. “La Constitución dice perfectamente que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos en acceder a una salud que sea igualitaria y equitativa para todos. Entonces el mismo Estado, que hace años viene discriminando a la mayoría de los paraguayos sometiéndoles a un sistema precario, no puede financiar seguros privados”, enfatizó el médico.

Para Galli, aunque las empresas de medicina prepaga tienen todo el derecho de comerciar en el mercado, el Estado no puede actuar como cómplice ni destinar fondos que son vitales para la salud pública.

La grave crisis del Incan y el gasto estatal

La salida de Galli del Incan estuvo marcada por profundas controversias políticas y cuestionamientos a gestiones pasadas, especialmente tras la llegada de figuras vinculadas a la ley de puertas giratorias.

“A mi me arruinaron mi carrera médica porque yo quería jubilarme en el Incan como corresponde, pero no puedo dejar de luchar por lo que considero justo, pese a al perjuicio que me hicieron”, lamentó el especialista, quien rememoró el tiempo que viene denunciando esta situación.

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El médico detalló casos específicos dentro del aparato estatal para ilustrar la dimensión del despilfarro. Mencionó que instituciones como la Entidad Binacional Yacyretá destinan más de US$ 6 millones bianuales a través de aseguradoras como Asismed para cubrir pólizas de funcionarios que ya perciben salarios sumamente elevados y cuentan con plena capacidad de solventar sus propios gastos médicos. “Esos funcionarios son todos nombrados, asalariados, ganan muy bien. Pues bien, que paguen de sus propios bolsillos. Esos contratos colectivos cuando dicen que son derechos adquiridos, pero no existe ningún derecho que esté por encima de la Constitución Nacional”, enfatizó.

Un llamado a la austeridad y la empatía social

Ante el crítico panorama que atraviesa el sistema sanitario, donde miles de pacientes oncológicos aguardan meses por medicamentos y cirugías, Galli instó a las autoridades del nuevo gobierno y a los legisladores a redirigir los recursos públicos hacia donde realmente se necesitan.

“La nación paraguaya cayó en una desgracia y todos juntos tenemos que empeñarnos en sacarla adelante. Eso significa renunciamiento y empezar un proceso de austeridad, que significa no gastar donde no es necesario”, reflexionó.

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El especialista subrayó que los fondos liberados de los denominados esquemas VIP deben ser inyectados directamente al fortalecimiento de los hospitales públicos y a la mejora salarial de los profesionales de la salud. Recordó las movilizaciones gremiales recientes protagonizadas por médicos que reclamaban salarios dignos frente al abandono sistemático heredado de administraciones anteriores.