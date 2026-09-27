“Las promesas no llenan la olla”: ante Elecciones Municipales, Iglesia pide no caer en campañas “exageradas”

A una semana de las Elecciones Municipales en Paraguay, el arzobispo de Asunción, cardenal Adalberto Martínez, cuestionó con dureza las promesas electorales exageradas durante su homilía dominical en la Catedral Metropolitana. Ante los fieles, advirtió que los discursos vacíos no resuelven las necesidades urgentes de vivienda, agua potable y titulación de tierras que padecen miles de familias de Asunción y el área metropolitana. Advirtió de la vulnerabilidad de los migrantes que vienen del campo a los asentamientos urbanos.

Cardenal Adalberto Martínez exige a intendentes servicios básicos y titulación de tierras ante éxodo rural

La Catedral Metropolitana de Asunción congregó este domingo a cientos de fieles para una celebración litúrgica marcada fuertemente por la coyuntura social y política que atraviesa el país de cara a los comicios.

Durante la eucaristía, presidida por el cardenal Adalberto Martínez, se dio la bienvenida a monseñor Gabriel Escobar como nuevo obispo auxiliar de la Arquidiócesis, tras trece años de servicio episcopal en el Chaco Paraguayo.

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En coincidencia con la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el arzobispo hizo especial énfasis en las orientaciones del papa León XIV sobre la protección de niños y adolescentes desplazados por guerras, violencia y pobreza.

El eje central de su mensaje se trasladó rápidamente al ámbito local, denunciando el fenómeno constante de familias campesinas e indígenas que se ven forzadas a migrar hacia Asunción y el departamento Central.

Falta de servicios básicos, asentamientos urbanos precarios y la urgencia de inversión pública

El cardenal Adalberto Martínez señaló que este éxodo interno expone crudamente la falta de servicios e infraestructura básica en los asentamientos periféricos, donde miles de ciudadanos sobreviven en condiciones de precariedad. “Estos territorios necesitan una planificación adecuada que permita desarrollar barrios con calles transitables, espacios públicos, escuelas, centros de salud y servicios básicos”, remarcó el cardenal.

Asimismo, advirtió sobre la alarmante acumulación institucional con solicitudes de regularización y titulación de terrenos urbanos estancadas en la burocracia estatal. Ante ello, pidió agilizar los procedimientos legales y mejorar la coordinación entre las municipalidades y las instituciones nacionales competentes. “Detrás de cada carpeta hay una familia que espera una respuesta y anhela vivir con dignidad”, dijo.

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Ante este escenario urbano crítico, el purpurado exhortó directamente a intendentes, concejales y al Gobierno central a coordinar esfuerzos para priorizar el agua potable, el saneamiento, la vivienda y la titulación de tierras, anteponiendo el bien común y la dignidad humana a intereses personales o partidarios.

El cardenal exigió además que la inversión pública promueva “oportunidades de desarrollo en el campo, para que nadie tenga que abandonar su tierra por falta de condiciones dignas de vida”. Pidió a los “municipios, las gobernaciones y el Gobierno central asuman sus responsabilidades, cada uno dentro de sus competencias, trabajando de manera coordinada por el bien común”.

“Obras son amores”: Arzobispado de Asunción cuestiona promesas electorales exageradas

A una semana de las elecciones municipales del 4 de octubre, en las que ciudadanos de los 263 municipios del país elegirán a sus autoridades comunales, el arzobispo advirtió a los electores sobre la abundancia de campañas con promesas vacías.

Martínez cuestionó que “algunas de las promesas que escuchamos durante estas campañas electorales pueden parecer grandilocuentes y, en ciertos casos, exageradas, como si todos los problemas de nuestros municipios pudieran solucionarse de la noche a la mañana”. Remarcó que ”las promesas no llenan la olla, no construyen viviendas ni llevan agua potable a nuestros barrios”.

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Citando los textos sagrados, recordó la enseñanza bíblica de mantener la rectitud en la palabra, exigiendo que el “sí” sea verdaderamente “sí” y el “no” se mantenga como “no”. “No basta con prometer; hay que cumplir. Las familias necesitan compromisos realistas, autoridades responsables y obras concretas que mejoren sus condiciones de vida”, agregó.

Mediante la lectura de la parábola de los dos hijos, Martínez reforzó el concepto doctrinal de que la voluntad divina se mide por los actos concretos y no por declaraciones iniciales de intenciones. “No basta con expresar preocupación por los migrantes y las familias que viven en condiciones precarias; necesitamos compromisos que se conviertan en acciones”, enfatizó.

Elecciones municipales: Iglesia insta a jóvenes a ejercer control ciudadano contra el prebendarismo

La homilía del cardenal Adalberto Martínez complementó el mensaje emitido en la noche del sábado por el Arzobispado, dirigido específicamente a la juventud, instándola a involucrarse activamente en la jornada cívica del próximo domingo.

La jerarquía eclesiástica exhortó a los nuevos votantes a indagar profundamente en la administración de los municipios. “Es importante conocer qué se ha hecho con los recursos públicos, qué obras se han realizado, cuáles son las necesidades pendientes y si existen observaciones de los organismos de control o indicios documentados de corrupción”, dice parte del mensaje.

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El mensaje condena de forma categórica el chantaje político, la prebenda y el miedo como herramientas de manipulación del voto ciudadano. “No nos dejemos llevar solamente por la abundancia de promesas ni por las apariencias. Tampoco permitamos que el miedo, las presiones, los regalos o los favores condicionen nuestro voto. Nuestra conciencia y nuestra dignidad no se compran ni se venden”, agregan.

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En otra parte del mensaje, el Arzobispado resaltó que el ejercicio democrático no concluye en la urna, sino que exige fiscalizar y colaborar continuamente con las autoridades electas. “Después de las elecciones, debemos acompañar a nuestras autoridades, colaborar con las buenas iniciativas, presentar propuestas y exigir transparencia y rendición de cuentas. Queridos jóvenes, su voz cuenta y su participación importa”, concluye.

Monseñor Gabriel Escobar: “La fe no se ejerce desde un escritorio sino en medio del pueblo y las periferias”

Al asumir su nuevo ministerio episcopal en la Catedral Metropolitana, monseñor Gabriel Escobar expresó su profunda gratitud por la misión encomendada, tras una década y media de labor pastoral en una tierra “sufrida y desafiante” como el Chaco paraguayo.

El flamante obispo auxiliar enfatizó que la dimensión espiritual y el compromiso social de la Iglesia son inseparables, advirtiendo que no existe verdadera salvación si se ignora el bienestar humano, la justicia y el desarrollo de las familias.

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En esa línea, anunció que su gestión priorizará la apertura de las parroquias para caminar junto a sacerdotes, religiosos y laicos, convirtiendo los templos en un “gran hospital de campaña” que atienda las necesidades espirituales y materiales.

Finalmente, invocó a la Virgen de la Asunción para consolidar una Iglesia “en salida”, volcada firmemente hacia las periferias existenciales y dispuesta a ser una voz de esperanza y auxilio permanente para los sectores más vulnerables de la sociedad.