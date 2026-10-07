“Contrato Colectivo fue granada sin seguro para Camilo Pérez”: el análisis de los concejales de Asunción

Tras las Elecciones Municipales del domingo, en la que resultó electa intendente de Asunción, Soledad Núñez, candidata de la alianza opositora, la sesión ordinaria de la Junta Municipal de este miércoles se presentó con una marcada tensión política. La atención se centra en el apuro del oficialismo saliente por aprobar el nuevo contrato colectivo de condiciones de trabajo, en una institución con más de 9.000 funcionarios, firmado por el intendente Luis Bello (ANR-cartista) con los principales sindicatos, que a su vez amenazan con huelgas.

Contrato colectivo en Asunción: Álvaro Grau alerta sobre impacto electoral y crisis financiera

El concejal Álvaro Grau (PPQ), reelecto para el siguiente periodo, fue categórico al señalar el error político de la administración municipal saliente al negociar y firmar el contrato colectivo: “Ellos mismos agarraron esa granada, descerrajaron y reventaron en su mano, a una semana de las elecciones; es una bomba molotov que encendieron sobre sí mismos”. Añadió que el acuerdo incluye “compromisos inasumibles por la municipalidad y por sobre todo ilegales, porque los límites legales ya están totalmente sobrepasados”.

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Ante la advertencia de posibles medidas de fuerza de funcionarios, Grau desestimó la presión gremial al recordar que los paros deben cumplir exigencias legales: “Estos tipos que son unos grandes extorsionadores, estos pseudo líderes sindicales, no van a poder llamar a huelga; existen motivos y un proceso que cumplir”. Asimismo, exigió extremar la atención ciudadana durante la transición para evitar avivadas de último momento, recordando el caso Parxin.

En el plano económico, el edil apuntó a la necesidad imperiosa de sanear las cuentas públicas de la comuna: “La municipalidad de Asunción no puede seguir gastando US$ 121 millones en salarios e invertir solamente US$ 7 millones en obras”. Exigió auditorías de recursos humanos para eliminar planilleros y esclarecer también el destino de los bonos G6 y G7, afirmando que “ese dinero desapareció, como en el mirador de Itá Pytã Punta, donde ni una baldosa se cambió”.

Junta Municipal de Asunción: Debate sobre inviabilidad del contrato colectivo y sesión clave

En la misma línea, el concejal Humberto Blasco (PLRA) descalificó el acuerdo laboral impulsado por el intendente Luis Bello al sostener que carece de sustento económico: “Es imposible hablar de esto sin generar un margen financiero; aparte fue una gran mentira que se instaló en tiempos políticos para tratar de cohesionar a los funcionarios”, dijo.

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Blasco criticó duramente a la cúpula de los gremios municipales por alejarse de las necesidades reales del plantel permanente: “Están cansados de los abusos de una clase sindical que no los representa y no defendieron su interés; al contrario, son sus acreedores porque se dedican a la usura antes que a defender los derechos de los trabajadores”, añadió.

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Por su parte, el concejal oficialista Miguel Sosa (ANR-cartista), reelecto, confirmó que el sector oficialista colorado intentará aprobar el documento en la sesión del próximo miércoles: “Acá se aplica el ‘artículo 13’: si hay 13 (votos) se aprueba y si no hay se rechaza; el miércoles, de hoy en ocho, vamos a tratar de homologar”, dijo.

Pese a impulsar su tratamiento inmediato, Sosa reconoció no haber estudiado el contenido del documento: “Eso yo voy a evaluar el lunes; todavía no miré, no leí porque después de las elecciones no pudimos más convocar”. Agregó además que “de los 14 sindicatos, me informaron que siete no estaban de acuerdo con el contrato colectivo”.

Presupuesto 2027 en Asunción: Ingresa plan de gastos y exigen auditoría patrimonial

La sesión de la Junta Municipal marcó además el ingreso formal del proyecto de Presupuesto General de la Municipalidad de Asunción correspondiente al ejercicio 2027, diseñado para la administración de la intendenta electa Soledad Núñez. Junto al documento, se recibió el informe de Informe de Gestión del segundo cuatrimestre de 2026.

El concejal Sosa confirmó que convocarán a los ediles desde la Comisión de Hacienda para iniciar el estudio detallado del plan de gastos. Planteó que Núñez debería iniciar de inmediato el corte administrativo con Luis Bello y enviar a sus asesores técnicos a trabajar de manera conjunta. Señaló que la participación del equipo de transición permitirá “evaluar el presupuesto 2027, en qué podemos recortar, qué podemos hacer para mejorar la recaudación también”.

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En contrapartida, Humberto Blasco exigió acceder a los documentos de respaldo financiero que históricamente se mantuvieron restringidos. Reclamó un dictamen formal de la auditoría interna para conocer con precisión el estado patrimonial real con el que la nueva administración asumirá el municipio.

Blasco indicó que esta información servirá para trazar un diagnóstico preliminar sobre las condiciones financieras, administrativas y patrimoniales reales en las que la nueva administración recibirá la institución. En 2025, la oposición había reclamado la aprobación de un presupuesto de carácter plurianual, con el que ya se comprometería al próximo gobierno que asuma el 3 de noviembre.

Elecciones en Asunción: Miguel Sosa apunta a la soberbia y desconexión como causas de la derrota

En el ámbito puramente electoral, el concejal Miguel Sosa atribuyó la derrota del candidato colorado a la Intendencia, Camilo Pérez, a severas fallas de estrategia política. Desvinculó a la bancada de concejales de los resultados electorales, señalando que la responsabilidad recae exclusivamente en el equipo de campaña del candidato.

Sosa denunció un evidente distanciamiento de las estructuras territoriales del partido. Afirmó que durante las recorridas proselitistas se priorizó la exposición de ministros y asesores técnicos por sobre los ediles. “El concejal es el motor electoral a nivel de la República del Paraguay, si eso no entiende un candidato es imposible”.

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Otro factor determinante señalado fue el exceso de confianza generado por sondeos preliminares de boca de urna difundidos a tempranas horas de la jornada. Según el edil, este triunfalismo anticipado provocó un relajamiento generalizado de la dirigencia del Partido Colorado, emulando derrotas históricas anteriores. “Se relajaron y eso afecta naturalmente a la candidatura”, afirmó.

Sosa consideró un “gran error” haber priorizado y presentado públicamente a asesores técnicos antes que a estrategas políticos de terreno y criticó abiertamente a Camilo Pérez. “La soberbia, la petulancia uno no le lleva al éxito. Entonces uno tiene que ser humilde en política para conquistar los votos”, sentenció Sosa.

Crisis del PLRA en Asunción: Fiorella Forestieri admite vicios y exige profunda autocrítica

La concejala liberal Fiorella Forestieri (PLRA), reelecta como edil, también realizó un duro mea culpa tras los magros resultados de su partido, que redujo su representación a solo tres escaños en la Junta Municipal. Reconoció que el electorado asunceno envió un mensaje crítico e inequívoco en las urnas.

Forestieri admitió que el PLRA cometió el error de ofrecer únicamente “estructura” en lugar de ideas, convicciones y soluciones concretas. “El PLRA no puede pretender ofrecer a la ciudadanía las mismas conductas y vicios que critica en el oficialismo colorado”, expresó.

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La concejala disparó contra los sectores históricos que controlan la estructura interna partidaria desde hace décadas: “Los liderazgos actuales, los que llevan 25, 30 años en la municipalidad, encabezados por quien encabeza la lista (Augusto Wagner, que también fue reelecto), manejan el partido como si fuese una despensa”, criticó.

Forestieri contrastó la crisis liberal con el éxito de la articulación opositora que llevó a Soledad Núñez a la intendencia. Concluyó que tras la alta participación ciudadana del 62%, el objetivo prioritario es garantizar una gestión transparente y responsable que devuelva la confianza a los asuncenos. “Cuando nos unimos no existe estructura que no pueda ser vencida”, dijo y destacó que “la oposición paraguaya hace tiempo tiene rostro de mujer en la capital”.